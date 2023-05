Giá Đền Bù Đường Vành Đai 3 Qua Bình Dương Bao Nhiêu? Khi Nào Vành Đai 3 Bình Dương Khởi Công?

Mức giá đền bù đường Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh Bình Dương đã được chính quyền địa phương phê duyệt, dao động trong khoảng từ 3,4-42,4 triệu đồng/m2 tùy loại đất, vị trí. Dự kiến có khoảng 1500 hộ dân ở TP. Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An cần di dời để hỗ trợ mặt bằng triển khai dự án trọng điểm này.

Cụ thể, chính quyền Bình Dương quy định mức giá đền bù đất Vành đai 3 qua TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An và TP. Thuận An. Đơn giá đền bù tại các địa phương không chênh lệch quá nhiều. Mức giá đền bù cao nhất là 42,2 triệu đồng/m2, dành cho đất thổ cư ở Thủ Dầu Một. Những vị trí được đền bù cao chủ yếu là đất dọc tuyến Quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước-Tân Vạn. Đất trong hẻm, đường nhỏ, đất sản xuất kinh doanh, đất thương mại-dịch vụ sẽ được bồi thường ít hơn.

Tại Thuận An, giá đền bù Vành đai 3 đối với đất thổ cư cao nhất là 41,7 triệu đồng/m2. Khu vực được đền bù cao nhất là đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ Ngã tư Cầu Cống đến khu giáp ranh với Thủ Dầu Một.

Đất nông nghiệp tại 3 thành phố được đền bù ở mức từ 4 triệu đồng/m2 tại Thủ Dầu Một, Thuận An và từ 3,4 triệu đồng/m2 tại Dĩ An.

Dưới đây là tổng hợp bảng giá đền bù đường Vành đai 3 tại các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương:

Đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76,34km, chạy qua TP.HCM và 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Dự án hạ tầng trọng điểm này có tổng vốn đầu tư là hơn 75.000 tỷ đồng, chia thành 8 dự án thành phần. Trong đó, đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc dự án thành phần số 5 và số 6, với chiều dài hơn 26km, tổng vốn đầu tư 19.250 tỷ đồng. Cụ thể:

Bình Dương được đánh giá là địa phương rất chủ động trong việc triển khai dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh. Trong tổng chiều dài hơn 26km đi qua Bình Dương của dự án đường Vành đai 3, tỉnh đã xây dựng được 15,3km, trùng một phần với đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Như vậy, Bình Dương cũng là tỉnh duy nhất đã thực hiện được một phần dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Đối với phần đường chưa thi công, chính quyền Bình Dương cũng đã sớm chuẩn bị các công tác cần thiết để triển khai xây dựng. Dự án cũng nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Trước đó, Bình Dương dự kiến khởi công đường Vành đai 3 vào dịp lễ 30/4 năm nay. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, một số thủ tục chưa hoàn thành nên Vành đai 3 Bình Dương đã “lỡ hẹn” với kế hoạch đề ra.

Hiện tại, khi đã có giá đền bù đường Vành đai 3 Bình Dương, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến sẽ được đẩy nhanh để công trình sớm được khởi công. Theo Nghị quyết của Quốc hội về việc triển khai dự án Vành đai 3 TP.HCM, các địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tối thiểu 70% để khởi công dự án, muộn nhất là ngày 30/6/2023. Như vậy, đường Vành đai 3 qua Bình Dương không thể khởi công sau ngày này.

Bên cạnh TP.HCM và Hà Nội, Bình Dương cũng được xem là một thị trường sôi động bậc nhất cả nước nhờ vị trí là thành phố vệ tinh của TP.HCM. Với đặc thù tỉnh Bình Dương là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, thị trường bất động sản Bình Dương chủ yếu được phát triển dựa trên nhu cầu của các chuyên gia nước ngoài, người lao động chuyên môn cao và nhà đầu tư từ các tỉnh, thành lân cận như TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu. Một trong những loại hình bất động sản được tập trung phát triển là căn hộ cao cấp nhằm thỏa mãn yêu cầu của nhóm khách mua người nước ngoài, có chuyên môn cao, hướng tới mục đích để ở, đầu tư cho thuê hoặc chuyển nhượng.

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, tính đến tháng 5/2023, tại Bình Dương hiện có hơn 80 dự án căn hộ đã và đang được triển khai, chiếm khoảng 25% trong tổng số dự án bất động sản trên toàn tỉnh. Các dự án căn hộ Bình Dương tập trung chủ yếu ở Dĩ An và Thuận An – 2 thành phố có vị trí gần TP.HCM, hưởng lợi thế hạ tầng phát triển khá đồng bộ, giao thông thuận tiện nhưng giá bán căn hộ và chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ TP.HCM những năm gần đây khan hiếm sản phẩm mới, loạt dự án căn hộ tại Dĩ An , Thuận An mang đến thêm lựa chọn cho người mua ở thực và nhà đầu tư. Khi đường Vành đai 3 hoàn thành, việc đi lại giữa TP.HCM và Bình Dương sẽ thuận tiện, rút ngắn quãng đường và thời gian di chuyển hơn nên những người làm việc ở khu vực giáp ranh như TP. Thủ Đức có thể mở rộng tìm kiếm chốn an cư tại Thuận An, Dĩ An.