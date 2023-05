Theo đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải, giá thép xây dựng giao tháng 1/2019 chốt phiên hôm 12/9 giảm 2,7% xuống 4.050 NDT/tấn (tương đương 589 USD/tấn). Trong phiên giao dịch này, có lúc giá thép xuống thấp nhất kể từ ngày 6/8.

Sau khi chạm đáy hai tháng trong đầu phiên, đến chốt phiên, giá thép cuộn cán nóng cũng giảm khoảng 1,8% xuống mức 3.980 NDT/tấn.

Trước thông tin chính phủ Trung Quốc có thể sẽ thả nổi cho các địa phương tự đặt mục tiêu giảm sản lượng trong ngành công nghiệp nặng vào mùa đông năm 2018 và dựa trên tình hình sản xuất hiện tại, thị trường xuất hiện lo ngại ngành thép sẽ dư cung trở lại.

Chuyên gia phân tích Helen Lau tại Công ty chứng khoán Argonaut Securities cho rằng, việc Trung Quốc thay đổi chính sách có thể khiến cung sản phẩm thép tăng lên bởi trong mùa đông, nhu cầu tiêu thụ thép thường giảm rõ rệt. Khi được phép linh hoạt về chính sách, chính quyền các địa phương chắc chắn cũng có xu hướng ôn hòa hơn khi thực hiện giảm sản lượng. Hơn nữa, khi tăng sản lượng thép thì thị trường việc làm cũng được thúc đẩy còn chính quyền sẽ tăng được khoản thu thuế.



Việc nới lỏng chính sách giảm chỉ tiêu sản lượng của Trung

Quốc khiến giá thép tiếp tục giảm. Ảnh: Reuters

Trước đó, theo tài liệu mà Reuters thu thập được trong tháng 8/2018, Bộ Môi trường Trung Quốc đã đưa ra phương án giảm 50% sản lượng thép và 30% sản lượng nhôm tại một số khu vực.

Tháng 8 đánh dấu mức giá thép cao kỷ lục trong vòng 7 năm trở lại đây, thép cuộn cán nóng cũng có giá chạm đỉnh. Nguyên nhân là do tác động từ chiến dịch chống ô nhiễm môi trường cũng như kế hoạch cải cách nguồn cung của chính phủ Trung Quốc.

Ngoài thép, các vật liệu thô dùng để sản xuất thép cũng có giá giảm mạnh, đặc biệt là than cốc. Theo đó, giá than cốc giao tháng 1/2019 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên có lúc giảm 4,7% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/7. Chốt phiên, giá than cốc giao dịch ở mốc 2.241 NDT/tấn.

Theo thông tin từ Metal Bulletin, giá than mỡ cũng giảm khoảng 2,1% xuống còn 1.268 NDT/tấn và giá quặng sắt giảm 0,7% xuống còn 492 NDT/tấn. Ngoài ra, giá quặng sắt giao ngay tại cảng Thanh Đảo cũng giảm nhẹ 0,2% xuống còn 67,67 USD/tấn.