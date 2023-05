Giá thép xây dựng tại Trung Quốc tiếp tục giảm

Cụ thể, giá thanh cốt thép giao tháng 1/2019 tại Thượng Hải giảm 1,3% xuống 4.240 nhân dân tệ/tấn (616,82 USD/tấn).

Một thương lái ở Thượng Hải cho biết, giá thép lâu nay vẫn được hỗ trợ bởi chiến dịch giảm năng suất sản xuất để bảo vệ môi trường của chính phủ. Nhưng tác động của những biện pháp đó đã được thị trường "tiêu hóa" xong và giờ giới đầu tư chỉ chờ xem liệu chính phủ có kéo dài thời gian hạn chế sản lượng hay không.

Giá thép xây dựng Trung Quốc giảm ngày thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Steel Guru

Trước khi giảm, giá thép đã tăng suốt 2 tuần trước đồn đoán rằng chính phủ Trung Quốc sẽ gia hạn chiến dịch giảm sản lượng tại TP. Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Theo lịch trình cũ, quy định giảm sản xuất tại khu vực này sẽ kết thúc vào ngày 24/8 vừa qua.

Các chuyên gia phân tích tại Công ty Huatai Futures cho rằng, tỷ lệ hoạt động tại các nhà máy thép trên toàn Trung Quốc có thể tăng lên khoảng 70% nếu TP. Đường Sơn kết thúc thời kỳ giảm sản lượng. Song, việc TP. Đường Sơn có nới quy định hay không vẫn chưa chắc chắn bởi chất lượng không khí tại đây vẫn chưa cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh thép xây dựng, các vật liệu thô sử dụng cho quá trình sản xuất thép cũng giảm giá. Theo đó, giá quặng sắt giao tháng 1/2019 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm mạnh 2,7% xuống 476,5 nhân dân tệ/tấn, mức thấp nhất trong 1 tháng qua.

Giá than mỡ cũng giảm gần 0,1% xuống 1.280 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá than cốc giao tháng 1/2019 lại tăng 0,1% lên 2.516 nhân dân tệ/tấn sau khi chính phủ thanh tra tình hình môi trường tại các khu vực sản xuất than lớn ở tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây.

Hiện tại, nhiều thương lái đang tạm ngừng giao dịch vì muốn đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng sản lượng thép.