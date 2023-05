Giá thép xây dựng Trung Quốc bật tăng

Tính đến khoảng 13h50 ngày 17/9, giá thanh cốt thép giao tháng 1/2019 trên Sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải đã tăng lên 4.097 NDT/tấn (tương đương 597 USD/tấn). Như vậy, so với đầu năm, giá mặt hàng này đã tăng hơn 20%.

Nguyên nhân khiến giá thép xây dựng tăng là do có thông tin giá nhà tại Trung Quốc đạt mốc tăng nhanh nhất vào tháng 8 vừa qua, sau gần hai năm khá yên ắng. Điều này được cho là triển vọng tích cực về tăng trưởng nhu cầu thép của nước này. Theo đó, giá nhà mới trung bình tại 70 thành phố của Trung Quốc đã tăng 1,4% so với tháng 7. Đây là kết quả do Reuters tính toán dựa trên số liệu khảo sát chính thức.



Giá thép Trung Quốc tăng do thị trường bất động sản nước này khởi sắc. Ảnh minh họa

Theo dự đoán, việc giá nhà tăng có thể sẽ tạo sự kích thích đầu tư vào lĩnh vực xây dựng, từ đó giúp nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép tại Trung Quốc đi lên.

Trong khi đó, đồn đoán chính phủ Trung Quốc sẽ ngày càng thắt chặt quy định giảm sản lượng của ngành công nghiệp nặng trong mùa đông 2018 vẫn là thông tin hỗ trợ chính cho thị trường thép. Chính quyền thành phố Đường Sơn cũng xác nhận thông tin đang xem xét xử phạt doanh nghiệp trong ngành công nghiệp nặng, dược phẩm và thuốc trừ sâu. Việc xử phạt dựa trên mức độ tuân thủ quy định giảm sản lượng trong mùa đông này.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng không ngừng quan sát căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh Washington có thể sẽ đưa ra quy định áp thuế lên khoảng 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ đối thủ ngay từ ngày 17/9.