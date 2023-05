Giá vật liệu xây dựng tiếp tục “nhảy múa“: Cần biện pháp bình ổn!

Tăng giá theo… “sở thích”

Cuối tháng 12/2017, Giám đốc Công ty Xây dựng Trần Anh Dương Thanh Tuấn liên hệ với một doanh nghiệp vật liệu có mỏ đá tại tỉnh Đồng Nai để mua hơn 30.000 khối đá xanh. Trước đó, hồi tháng 9/2017, ông Tuấn đã mua của doanh nghiệp này 20.000 tấn đá cùng loại. Nhưng khi doanh nghiệp phát giá tới 125.000 đồng/khối thì ông Tuấn ngã ngửa bởi tháng 9 giá mới là 93.000 đồng/khối.

Ông Tuấn cho biết, có liên hệ với 3 công ty khác có mỏ đá ở Đồng Nai và 2 công ty tại Bà Rịa – Vũng Tàu, 1 công ty tại Bình Dương nhưng đều nhận được bảng giá đã tăng như công ty mà tôi hỏi mua trước.

Liên hệ với một lãnh đạo Công ty Đá Núi Nhỏ, tỉnh Đồng Nai, ông này cho hay, do nhu cầu xây dựng những tháng cuối năm tăng cao nên giá đá tăng từ tháng 10/2017. Tuy nhiên, lượng đá khai thác không đủ cung cấp. Việc tăng giá này theo quy luật hàng năm chứ không phải năm nay mới tăng.

Cùng với đá, giá cát xây dựng cũng tiếp tục tăng trong những tháng qua. Tại Tp.HCM, hiện giá cát đen dao động từ 450.000 – 600.000 đồng/m3, tăng gấp 3 – 4 lần so với đầu năm ngoái. Sở dĩ giá cát tăng là do khan hiếm nguồn cung vì nhiều địa phương hạn chế việc khai thác cát do gây sạt lở nghiêm trọng.

Cuối năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018, giá vật liệu xây dựng

tại Tp.HCM lại tiếp tục “nhảy múa”

Những loại vật liệu xây dựng khác cũng tăng giá phổ biến từ 5 – 10%. Khảo sát giá tại một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, Tp.HCM được biết, gạch xây dựng tuynel (Bình Dương) khoảng 1.000 – 1.170 đồng/viên, gạch bê tông (block xây tường 190mm) từ 11.000 – 11.364 đồng/ viên, gạch ceramic kích thước 25x25 không mài (Vĩnh Phúc) có giá từ 80.000 – 86.000 đồng/viên, gạch ống xi măng 2.000 đồng/viên, ngói chính 12.273 – 13.000 đồng/viên, xi măng vẫn ở mức 88.000 – 90.000 đồng/bao…

Đặc biệt, giá sơn tăng cao khoảng 10% trong tháng cuối năm 2017. Theo chia sẻ của bà Lê Thị Thu, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Lý Thường Kiệt, Tp.HCM, cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu về sơn tăng vọt vì theo truyền thống, người dân luôn mong muốn đón Tết Âm lịch với ngôi nhà khang trang, sáng sủa hơn.

Cần biện pháp bình ổn giá

Lãnh đạo một doanh nghiệp ngành xây dựng cho hay, ngoài việc lên xuống theo mùa vụ xây dựng, lâu nay những tháng đầu và cuối năm, giá vật liệu xây dựng vẫn thường “nhảy múa” theo sở thích của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Điều này là hết sức bất hợp lý.

Bà Trịnh Hoài Linh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Code Arch cho biết, tình trạng này diễn ra nhiều năm qua, nhưng chưa có chế tài nào xử lý, cũng như biện pháp ngăn chặn từ cơ quan quản lý. Việc để doanh nghiệp ngành vật liệu tự đưa mức giá là điều không ổn cho ngành xây dựng hiện nay.

Liên quan đến vấn đề này, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng Phạm Văn Bắc cho hay, trong năm 2018, tình trạng này sẽ được cải thiện bởi cơ quan quản lý sẽ tăng cường công tác quản lý thị trường trên phạm vi toàn quốc theo quy hoạch, tránh tình trạng dư thừa hoặc khan hiếm, hạn chế có những mâu thuẫn đột biến về cung cầu, tăng giá vật liệu theo thời vụ.

Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn để chương trình phát triển vật liệu xây không nung nhanh chóng đi vào cuộc sống, từng bước thay thế vật liệu nung; khắc phục những khiếm khuyết của vật liệu không nung, góp phần thực hiện cam kết với quốc tế, giảm khí thải ra môi trường.

Song, đại diện nhiều doanh nghiệp ngành xây dựng cho rằng, cần phải có chế tài cụ thể hơn cho ngành vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp bắt tay nhau tăng giá như hiện nay.