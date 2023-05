Giải mã lỗ hổng trên các tòa cao ốc tại Hồng Kông

Được xây dựng vào năm 1986 bởi sự hợp tác giữa chính quyền Hồng Kông và một tập đoàn khách sạn có trụ sở tại Thượng Hải, The Repulse Bay nổi tiếng là một phức hợp cao ốc sang trọng và có kiến trúc độc đáo nhất ở Hồng Kông. Khu dân cư hướng mặt ra biển có diện tích 88.733m2 với lỗ hổng rộng 16m và cao 24m. Lỗ hổng này có vị trí tựa lưng vào núi khiến không ít người tò mò về ý nghĩa thực sự của nó.

Không chỉ riêng ở The Repulse Bay, bạn có thể nhận ra kiểu kiến trúc này xuất hiện nhiều ở trên tòa nhà dọc theo bờ biển ở đảo Hồng Kông. Đơn cử như tòa nhà Larvotto ở Áp Lợi Châu, trên hòn đảo ở bờ Nam đảo Hồng Kông với một vườn cây ở trên tầng thượng thông thoáng. Xa hơn về phía Tây, ở Bạc Phù Lâm, khu phức hợp Bel-Air on the Peak bao gồm 8 khối nhà, mỗi khối nhà có một lỗ hổng lớn xuyên qua tòa nhà.

Những lỗ hổng này được gọi là "Cổng Rồng". Theo lý giải của các chuyên gia phong thủy, lỗ hổng trên tòa nhà trong khu dân cư The Repulse Bay là cửa ngõ để “vị thần rồng” trú ngụ trên những ngọn núi phía sau tòa nhà có thể dễ dàng bay ra biển. Điều này bắt nguồn từ tâm linh truyền thống cho rằng nếu bị chặn đường của thần, những điềm gở và tai ương sẽ ập đến cho cư dân địa phương.

Bên cạnh đó, thiết kế lỗ hổng còn giúp phân tán ánh sáng đến các khu vực xung quanh hay phục vụ các tiện ích dân sinh cho người Hồng Kông.