Giải pháp thông gió, chiếu sáng cho nhà phố 75m2

Huế, thành phố nằm ở miền Trung Việt Nam, nơi có ánh nắng mặt trời quanh năm và lượng mưa lớn tạo nên nét quyến rũ rất riêng của nơi đây. Thời tiết khắc nghiệt là một trong nhiều lý do dẫn đến việc hình thành nên phong cách kiến trúc nổi tiếng mang tên Nhà vườn Huế. Tuy nhiên, các khu dân cư ngày càng thu hẹp lại, giá đất leo thang do tốc độ đô thị hóa cao cùng với nhu cầu xây dựng gia tăng trong các khu vực quy hoạch mới. Do đó, kiểu nhà phố điển hình trở thành lựa chọn tất yếu với nhiều người dù hạn chế về điều kiện ánh sáng và thông gió, thiếu yếu tố thiên nhiên trong nhà, thiếu không gian kết nối cho các thành viên. Và nhà phố H.A House ra đời nhằm giải quyết những vấn đề này.



H.A House ra đời nhằm giải quyết vấn đề thông gió, chiếu sáng trong những kiểu nhà phố điển hình ở đô thị.

Nhà được xây trên mảnh đất thuộc khu đô thị mới với chiều rộng 5m, dài 21m. Diện tích xây dựng là 75m2.

Đây sẽ là tổ ấm của cặp vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ, những người mong muốn được sống trong một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, gió trời và cây xanh.

Thiết kế nhà phố tập trung vào việc tạo ra những không gian mở liên tục.



Những bức tường được thay thế bằng cửa xếp và cửa trượt để tối đa hóa không gian.



Các khu vực chức năng được bố trí liên thông nhau tạo nên một tổng thể thống nhất và liền mạch.

Ngoài ra, toàn bộ phòng tắm và nhà kho đều được đặt ở phía Tây của ngôi nhà nhằm ngăn cản bức xạ nhiệt. Với việc quản lý hiệu quả không gian, vật liệu, năng lượng và các thành phần tự nhiên, những trang thiết bị nhân tạo trở nên không cần thiết.

Thiết kế thông minh cho phép các phòng ngủ đều được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và đón nhận không khí trong lành mỗi ngày.



Không gian thưởng trà, ngắm cảnh trên tầng thượng.

Nhằm giảm bớt ánh sáng mặt trời gay gắt và cải thiện thông gió, cây xanh được trồng thẳng đứng trong các ô trống ngẫu nhiên ở bức tường phía Tây, trên sân thượng, phía trước hoặc phía sau nhà. Sự hiện diện của cây xanh cả ở trong và ngoài nhà tạo bầu không khí yên bình và kết nối với thiên nhiên, mang đến cho cư dân sống trong nhà phố những phút giây tĩnh lặng để cân bằng đời sống vật chất và đời sống tinh thần.



Nhờ có cây xanh, ánh nắng gay gắt xuyên qua cây từ bức tường phía Tây vào nhà với cường độ thấp hơn.



Tấm kính phía trên giếng trời có tác dụng phản chiếu, giảm bớt bức xạ mặt trời và che mưa, che nắng.



Sơ đồ bố trí mặt bằng tầng 1.



Sơ đồ bố trí mặt bằng tầng 2.



Sơ đồ bố trí mặt bằng tầng 3.



Mặt bằng tầng mái.



Mặt cắt A-A.



Mặt cắt B-B.



Mặt đứng.



Bản vẽ phối cảnh.



Quá trình hình thành ý tưởng thiết kế.



Cơ chế điều hòa vi khí hậu trong nhà.



Hệ thống thông gió tự nhiên trong nhà phố H.A House.

Thông tin dự án:

Tên dự án: H.A House

Địa điểm xây dựng: Huế, Việt Nam

Đơn vị thiết kế: Nguyen Khai Architects & Associates

Diện tích xây dựng: 75m2

Năm hoàn thành: 2018

Hình ảnh: Triệu Chiến

Minh Châu (dịch từ Archdaily)

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/12/18/giai-phap-thong-gio-chieu-sang-cho-nha-pho-75m2