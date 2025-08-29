Trong ngũ hành nạp âm, Giản Hạ Thủy là một mệnh mang ý nghĩa đặc biệt, được nhiều người quan tâm khi tìm hiểu về phong thủy và vận mệnh cá nhân. Việc hiểu rõ Giản Hạ Thủy là gì, sinh năm nào, hợp màu gì, hợp mệnh gì, hợp cây gì không chỉ giúp mỗi người lựa chọn được hướng đi phù hợp trong cuộc sống mà còn góp phần tạo dựng sự cân bằng, thu hút may mắn và tránh điều không thuận lợi.

1. Khám phá mệnh Giản Hạ Thủy trong phong thủy

1.1 Giản Hạ Thủy là gì?

Giản Hạ Thủy nghĩa là nước dưới khe. Ảnh minh họa. Nguồn: Tierra Diamond

Trong hệ thống Lục Thập Hoa Giáp, Giản Hạ Thủy là nạp âm của những người tuổi Bính Tý và Đinh Sửu. Khác với những mệnh Thủy mạnh mẽ như Đại Hải Thủy (nước biển lớn), Giản Hạ Thủy lại có tính chất mềm mại, uyển chuyển, tượng trưng cho sự khéo léo, linh hoạt nhưng ẩn chứa nội lực mạnh mẽ khi cần thiết.

Về phong thủy, Giản Hạ Thủy tượng trưng cho nguồn năng lượng tiềm ẩn, khi được khai thác và định hướng đúng sẽ trở thành sức mạnh hỗ trợ đắc lực trong công việc, sự nghiệp và đời sống. Tuy nhiên, với đặc điểm mang tính “ẩn” của nạp âm nên đôi khi người thuộc mệnh này dễ rơi vào sự do dự, thiếu quyết đoán nếu không rèn luyện bản lĩnh.

1.2 Người mệnh Giản Hạ Thủy sinh năm nào?

Như đã đề cập, Giản Hạ Thủy là nạp âm của hai tuổi Bính Tý và Đinh Sửu trong hệ thống Lục Thập Hoa Giáp. Trong đó, người tuổi Bính Tý sinh vào các năm 1876, 1936, 1996, 2056; người tuổi Đinh Sửu sinh vào các năm 1877, 1937, 1997, 2057.

Năm sinh Tuổi âm lịch Mệnh nạp âm Ngũ hành 1876 Bính Tý Giản Hạ Thủy Thủy 1936 Bính Tý Giản Hạ Thủy Thủy 1996 Bính Tý Giản Hạ Thủy Thủy 2056 Bính Tý Giản Hạ Thủy Thủy 1877 Đinh Sửu Giản Hạ Thủy Thủy 1937 Đinh Sửu Giản Hạ Thủy Thủy 1997 Đinh Sửu Giản Hạ Thủy Thủy 2057 Đinh Sửu Giản Hạ Thủy Thủy Bảng thống kê các năm sinh của mệnh Giản Hạ Thủy

Do cùng thuộc mệnh Giản Hạ Thủy nên họ có điểm chung là mang trong mình sự mềm mại, sâu sắc nhưng giàu nội lực, nếu biết khai thác ưu thế thì có thể gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuy nhiên, do khác năm sinh nên 2 nhóm tuổi Bính Tý và Đinh Sửu cũng có một số nét khác biệt về tính cách.

Theo đó, nhóm mệnh Giản Hạ Thủy sinh năm Bính Tý thường thông minh, có óc sáng tạo, dễ thành công trong môi trường cần sự linh hoạt. Họ có khả năng giao tiếp tốt, biết cách tạo mối quan hệ và mở rộng cơ hội.

Nhóm mệnh Giản Hạ Thủy sinh năm Đinh Sửu thường có tính cách kiên định, chăm chỉ, chịu khó. Khi kết hợp với mệnh Thủy của Giản Hạ, họ vừa có sự bền bỉ vừa uyển chuyển, tạo nên sức mạnh cân bằng hiếm có.

1.3 Mệnh Giản Hạ Thủy hợp màu gì?

Mệnh Giản Hạ Thủy hợp các màu sắc tương sinh và tương hợp với mệnh Thủy. Ảnh: Tierra Diamond

Trong phong thủy ngũ hành, màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng và mang lại may mắn. Đối với mệnh Giản Hạ Thủy, việc chọn đúng màu hợp mệnh sẽ giúp thu hút tài lộc, sức khỏe và sự hanh thông trong sự nghiệp.

Màu hợp mệnh Giản Hạ Thủy

Theo nguyên lý ngũ hành tương sinh – tương khắc , Giản Hạ Thủy thuộc mệnh Thủy nên sẽ hợp các màu tương hợp và tương sinh của mệnh Thủy. Theo đó:

Giản Hạ Thủy hợp mệnh Thủy (tương hợp): gồm các gam màu xanh dương, xanh nước biển, đen… sẽ giúp bản mệnh phát huy tối đa năng lượng, thể hiện sự thông minh và tinh tế vốn có.

Giản Hạ Thủy hợp mệnh Kim (vì Kim sinh Thủy): các màu trắng, bạc, xám ánh kim rất tốt cho người Giản Hạ Thủy, mang lại may mắn trong công việc và sự nghiệp.

Những màu này giúp bản mệnh dễ dàng kết nối với người khác, tạo sự thuận lợi trong giao tiếp và gia tăng vận khí tốt.

Mệnh Giản Hạ Thủy kỵ màu gì?

Tương tự, theo ngũ hành tương khắc, mệnh Thủy không hợp các màu có ngũ hành tương khắc gồm Hỏa và Thổ.

Màu thuộc Hỏa (đỏ, cam, hồng, tím): do Thủy khắc Hỏa nên nếu sử dụng quá nhiều màu thuộc Hỏa có thể khiến năng lượng bản mệnh bị suy giảm, dễ gặp trở ngại.

Màu thuộc Thổ (nâu đất, vàng đậm): do Thổ khắc Thủy nên đây cũng là nhóm màu cần tránh trong các vật dụng, trang phục, hoặc lựa chọn nội thất quan trọng.

Khi biết mệnh Giản Hạ Thủy hợp màu gì, kỵ màu gì, bạn có thể ứng dụng trong phong thủy đời sống như sau:

– Về trang phục, người mệnh Giản Hạ Thủy nên ưu tiên xanh dương, trắng hoặc đen trong các dịp quan trọng để tăng sự tự tin và may mắn.

– Về nhà cửa, nội thất: nên chọn tông màu xanh nước biển, trắng, bạc làm chủ đạo. Có thể kết hợp thêm cây thủy sinh hoặc bể cá để tăng năng lượng Thủy.

– Chọn màu xe, phụ kiện: xe màu trắng hoặc xanh dương sẽ hỗ trợ bản mệnh thuận lợi trong việc di chuyển, công việc làm ăn trôi chảy hơn.

1.4 Mệnh Giản Hạ Thủy hợp mệnh gì?

Trong hệ thống ngũ hành, không có mệnh nào tồn tại một cách độc lập. Mỗi mệnh đều chịu tác động bởi quy luật tương sinh – tương khắc, tạo nên sự cân bằng trong vũ trụ. Đối với những người mang bản mệnh Giản Hạ Thủy, việc tìm hiểu mệnh hợp – khắc là một phương án xây dựng mối quan hệ hài hòa trong cuộc sống, công việc và tình duyên.

Đặt Giản Hạ Thủy vào mối quan hệ tương sinh tương khắc của ngũ hành, ta có thể thấy:

Giản Hạ Thủy hợp mệnh Kim : Kim chính là nguồn gốc để tạo ra Thủy. Người mệnh Kim giống như “dòng suối nguồn” giúp bổ trợ cho dòng nước ngầm của Giản Hạ Thủy trở nên dồi dào, mạnh mẽ hơn. Khi người Giản Hạ Thủy kết hợp cùng mệnh Kim trong công việc hoặc hôn nhân, họ dễ đạt được sự cân bằng: Kim mang đến nền tảng vững chắc, còn Thủy mang đến sự linh hoạt, mềm mại.

: Kim chính là nguồn gốc để tạo ra Thủy. Người mệnh Kim giống như “dòng suối nguồn” giúp bổ trợ cho dòng nước ngầm của Giản Hạ Thủy trở nên dồi dào, mạnh mẽ hơn. Khi người Giản Hạ Thủy kết hợp cùng mệnh Kim trong công việc hoặc hôn nhân, họ dễ đạt được sự cân bằng: Kim mang đến nền tảng vững chắc, còn Thủy mang đến sự linh hoạt, mềm mại. Giản Hạ Thủy hợp với chính Thủy: Hai nguồn nước khi hòa nhập sẽ tạo thành một dòng chảy lớn mạnh. Người mệnh Giản Hạ Thủy kết hợp với người cùng mệnh Thủy thường có sự thấu hiểu tự nhiên, đồng cảm sâu sắc trong tính cách. Tuy nhiên, vì cả hai đều có xu hướng mềm yếu, thiếu sự quyết đoán nên đôi khi dễ rơi vào tình trạng “dòng nước lặng lẽ trôi” mà thiếu động lực để bứt phá.

Ngược lại, mệnh Giản Hạ Thủy khắc với mệnh gì? Là nạp âm của mệnh Thủy nên Giản Hạ Thủy khắc mệnh Hỏa và bị Thổ khắc.

Thổ khắc Thủy: Trong ngũ hành, Thổ thường chặn dòng chảy của Thủy. Điều này có nghĩa là khi người Giản Hạ Thủy kết hợp với mệnh Thổ, họ dễ bị hạn chế năng lực, khó phát huy hết tiềm năng. Trong đời sống, sự gắn kết giữa hai mệnh này thường phải nỗ lực rất nhiều mới duy trì được sự ổn định.

Thủy khắc Hỏa: Hỏa và Thủy vốn đối nghịch, giống như nước gặp lửa – một bên muốn dập tắt, một bên muốn bùng cháy. Người mệnh Giản Hạ Thủy nếu kết hợp lâu dài với mệnh Hỏa thường dễ xảy ra mâu thuẫn, xung đột trong quan điểm, đặc biệt trong hôn nhân.

Giản Hạ Thủy hợp mệnh gì: Ảnh: Tierra Diamond

1.5. Giản Hạ Thủy hợp cây gì?

Đối với người mệnh Giản Hạ Thủy, việc lựa chọn cây hợp phong thủy càng cần chú trọng, bởi nước vốn là yếu tố mềm mại, uyển chuyển, cần sự trợ lực để trở nên mạnh mẽ và bền vững.

Theo ngũ hành, Giản Hạ Thủy hợp với Kim và Mộc, vì Kim sinh Thủy và Thủy sinh Mộc. Cây có hoa lá mang sắc trắng, vàng ánh kim sẽ bổ trợ, nuôi dưỡng nguồn năng lượng Thủy thêm vững mạnh. Cây xanh thuộc hành Mộc giúp phát triển, đem lại sự thăng tiến, đồng thời Thủy cũng được lan tỏa, không bị tù đọng.

Ngược lại, cần hạn chế cây thuộc hành Thổ (màu nâu, vàng đất) hoặc cây mang nhiều sắc đỏ, cam thuộc hành Hỏa vì dễ gây xung khắc, làm suy yếu vận khí của mệnh Giản Hạ Thủy.

Một số loại cây phù hợp, vừa dễ trồng vừa mang ý nghĩa cát tường cho người mệnh này có thể kể đến:

Cây Lan Ý: Thuộc hành Kim nhờ hoa trắng tinh khôi, mang lại sự cân bằng, thanh lọc không khí và xua tan năng lượng tiêu cực. Tượng trưng cho sự bình an, thuận hòa, phù hợp để trồng trong nhà hoặc văn phòng.

Người mệnh Giản Hạ Thủy hợp cây Lan Ý. Ảnh: Khu vườn xanh

Cây Ngọc Ngân: Lá cây xanh pha trắng, vừa có hành Mộc vừa có hành Kim, cực kỳ phù hợp cho Giản Hạ Thủy. Giúp thu hút tài lộc, mang lại sự may mắn trong kinh doanh và công việc.

Cây Tùng Bồng Lai: Hình dáng mạnh mẽ, sức sống bền bỉ, đại diện cho sự kiên định và thịnh vượng. Cây thuộc hành Mộc, được nuôi dưỡng nhờ Thủy, rất thích hợp cho những người Giản Hạ Thủy mong cầu sự nghiệp vững chắc.

Cây Lưỡi Hổ viền vàng: Vừa hợp mệnh nhờ sắc vàng ánh kim, vừa có tác dụng phong thủy mạnh mẽ trong việc trừ tà, bảo vệ gia chủ. Nhiều gia đình mệnh Thủy thường trưng bày ở phòng khách hoặc phòng làm việc để thu hút may mắn.

Cây Thường Xuân: Loài cây leo mềm mại, uyển chuyển, tượng trưng cho sự linh hoạt – đúng với bản chất của Thủy. Giúp mệnh Giản Hạ Thủy phát huy tính thích nghi, dễ dàng vượt qua khó khăn.

Tóm lại, người Giản Hạ Thủy hợp các loại cây thuộc hành Kim và hành Mộc, tiêu biểu như Lan Ý, Ngọc Ngân, Tùng Bồng Lai, Lưỡi Hổ viền vàng và Thường Xuân. Đây là những loại cây không chỉ giúp thu hút tài lộc, may mắn mà còn bổ trợ năng lượng, giúp cuộc sống và công việc của gia chủ hanh thông, thuận lợi.

2. Mệnh Giản Hạ Thủy trong tử vi

2.1 Đặc trưng tính cách mệnh Giản Hạ Thủy

Theo tử vi , do người mệnh Giản Hạ Thủy sinh vào các năm có hàng can Bính và Đinh thuộc Hỏa nên họ thường có tính cách phức tạp, khó đoán vì bản mệnh của họ lại thuộc Thủy.

Sự tương khắc của Hỏa và Thủy khiến nội tâm của người Giản Hạ Thủy hay mâu thuẫn, xung đột, lúc nhiệt tình, hăng hái, có lúc lại trầm buồn, lo lắng.

Nạp âm Giản Hạ Thủy nước dưới khe, đây cũng là đặc điểm tính cách tĩnh lặng, ngại bộc lộ bản thân, thường cất giấu nhiều bí mật, khó gần, nhưng khi có mối quan hệ thân thiết họ sẽ trở thành người dịu dàng, biết quan tâm lắng nghe đối phương.

Sự linh hoạt của dòng nước cũng khiến người mệnh Giản Hạ Thủy thường thông minh, nhanh nhẹn. Họ cũng có tư duy sâu sắc, nội tâm phong phú: không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ nhưng khi đã chia sẻ thì rất thuyết phục. Đặc biệt, người mệnh Giản Hạ Thủy có khả năng thích ứng cao: họ dễ hòa nhập trong môi trường mới và xử lý tình huống linh hoạt.

2.2 Tình duyên, hôn nhân của mệnh Giản Hạ Thủy

Trong hôn nhân, việc lựa chọn bạn đời hợp mệnh được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hòa thuận lâu dài. Người mệnh Giản Hạ Thủy sẽ hợp với mệnh Kim và mệnh Thủy, khắc với mệnh Hỏa và mệnh Thổ. Dưới đây thông tin tham khảo sự kết hợp của Giản Hạ Thủy với các nạp âm:

– Giản Hạ Thủy và các nạp âm của Thổ:

Giản Hạ Thủy và Lộ Bàng Thổ: nước dưới khe và đất trên đường lớn về cơ bản "nước sông không phạm nước giếng" nhưng cũng không phải là kết hợp tốt.

Giản Hạ Thủy và Thành Đầu Thổ: nước dưới khe và đất đầu thành nếu kết hợp sẽ gặp bất lợi, nước trong gặp đất tất suy kém.

Ốc Thượng Thổ và Giản Hạ Thủy: Thổ khắc Thủy nhưng hai nạp âm này không tương tác nên chỉ hình khắc nhẹ khi kết hợp

Đại Trạch Thổ và Giản Hạ Thủy: kết hợp sẽ không có lợi cho Giản Hạ Thủy, nước ngầm gặp đất cát bị vẩn đục

Giản Hạ Thủy và Sa Trung Thổ: sự kết hợp này bất lợi cho cả hai: đất pha khiến nước ngầm vấy bẩn; nước dưới khe rửa trôi đất pha.

Giản Hạ Thủy và Bích Thượng Thổ: dù không liên quan nhưng nếu kết hợp đất tường nhà và mạch nước ngầm cũng không có lợi.

– Giản Hạ Thủy và các nạp âm của Hỏa

Giản Hạ Thủy và Lư Trung Hỏa: khi kết hợp sẽ khiến Hỏa bị triệt tiêu, nước làm dập tắt lửa trong lò, dù không kỵ quá mạnh.

Giản Hạ Thủy và Sơn Đầu Hỏa: nước dưới khe và lửa trên núi tưởng không liên quan nhưng khi kết hợp sẽ hay có mâu thuẫn

Giản Hạ Thủy và Sơn Hạ Hỏa: Ngọn lửa dưới chân núi sẽ bị mạch nước ngầm dập tắt, người mệnh Giản Hạ Thủy thường lấn át mệnh Sơn Hạ Hỏa.

Phúc Đăng Hỏa và Giản Hạ Thủy: nước làm tắt đèn, người mệnh Giản Hạ Thủy lấn át người mệnh Phúc Đăng Hỏa

Giản Hạ Thủy và Thiên Thượng Hỏa: Lửa trên trời thiêu đốt có thể làm cạn mạch nước ngầm, kết cục không tốt đẹp.

Nhìn chung, sự kết hợp với mệnh Hỏa hoặc Thổ thường đem đến nhiều thử thách, đòi hỏi sự kiên nhẫn và hy sinh để vượt qua những xung khắc về năng lượng.

– Giản Hạ Thủy và các nạp âm của mệnh Kim:

Giản Hạ Thủy và Hải Trung Kim: vàng dưới biển và nước trong khe ở hai môi trường khác nhau nên nếu kết hợp dù Thủy sinh Kim nhưng chỉ được tiểu cát

Giản Hạ Thủy và Kiếm Phong Kim: nước làm sạch Kim loại ở kiếm và mài dũa giúp kiếm thêm sách bén, hai mệnh này kết hợp với nhau sẽ tạo ra sự tương trợ và phát triển.

Giản Hạ Thủy và Sa Trung Kim: Giống như nước ngầm rửa trôi tạp chất trong kim loại, người mệnh Sa Trung Kim kết hợp mệnh Giản Hạ Thủy sẽ trở nên tích cực, tốt đẹp hơn.

Giản Hạ Thủy và Kim Bạch Kim: tương tự như các nạp âm Kim, đây là mối quan hệ có lợi, đặc biệt tốt cho mệnh Kim (nước giúp kim loại sạch và sắc hơn).

Giản Hạ Thủy và Thoa Xuyến Kim: mối quan hệ tương hỗ, tốt cho Kim, giống như nước giúp đồ trang sức sáng sủa hơn, giá trị tăng lên.

Nhìn chung, người mệnh Giản Hạ Thủy khi kết hôn với mệnh Kim sẽ có nền tảng vững chắc, cả tình cảm lẫn tài chính đều thuận lợi. Người mệnh Kim có sự cứng cỏi, quyết đoán, bù đắp cho sự mềm mại của Thủy, tạo nên một cặp đôi cân bằng.

– Giản Hạ Thủy và các nạp âm của Mộc

Giản Hạ Thủy và Đại Lâm Mộc: sự kết hợp rất tốt cho mệnh Mộc, như cây gỗ lớn trong rừng được mạch nước ngầm nuôi dưỡng.

Giản Hạ Thủy và Dương Liễu Mộc: cây Dương Liễu ưa nước, thường sinh trưởng tốt khi mọc gần nguồn nước, do đó sự kết hợp này rất tốt cho mệnh Dương Liễu Mộc.

Giản Hạ Thủy và Tùng Bách Mộc: tùng, bách là những cây gỗ lâu năm, chịu hạn tốt nhưng rất cần mạch nước ngầm, đây cũng là biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nạp âm này.

Giản Hạ Thủy và Bình Địa Mộc: rất tốt cho mệnh Bình Địa Mộc vì cây cối ở đồng bằng cần nguồn nước ngầm để nuôi dưỡng.

Giản Hạ Thủy và Tang Đố Mộc: cây dâu được mạch nước ngầm nuôi dưỡng sẽ tươi tốt, sinh trưởng mạnh mẽ.

Giản Hạ Thủy và Thạch Lựu Mộc: mối quan hệ tốt đẹp như cây lựu gặp nước sẽ sinh sôi, ra hoa kết trái.

– Giản Hạ Thủy và các nạp âm mệnh Thủy

Giản Hạ Thủy và Giản Hạ Thủy: sự kết hợp tạo nên sức mạnh tổng hợp, mối quan hệ có lợi cho cây cối và vạn vật.

Giản Hạ Thủy và Tuyền Trung Thủy: mối quan hệ tương hỗ như nước suối và nước ngầm bồi đắp, chia sẻ, thấu hiểu nhau.

Giản Hạ Thủy và Trường Lưu Thủy: mạch nước ngầm đổ về sông lớn, sông lớn nuôi dưỡng mạch ngầm, đây là sự kết hợp rất hài hòa.

Giản Hạ Thủy và Thiên Hà Thủy: mệnh Giản Hạ Thủy gặp Thiên Hà Thủy như mạch nước ngầm được nước mưa duy trì, nuôi dưỡng, mãi không cạn

Giản Hạ Thủy và Đại Khê Thủy: nước suối cũng là nguồn mạch của nước ngầm, hai bên hỗ trợ lẫn nhau.

Giản Hạ Thủy và Đại Hải Thủy: hai nạp âm này tương hòa, nhưng sẽ ít có sự gắn kết, khăng khít vì bản chất khác nhau.

Nếu nên duyên cùng người cùng mệnh Thủy, hôn nhân sẽ giàu tình cảm, nhiều sự sẻ chia. Tuy nhiên, cả hai cần nỗ lực khuyến khích lẫn nhau, tránh tình trạng “cùng an phận” khiến cuộc sống thiếu động lực phát triển.

Tình duyên người mệnh Giản Hạ Thủy thường khá êm đềm. Ảnh: Tierra Diamond

2.3 Sự nghiệp mệnh Giản Hạ Thủy

Trong công việc, người mệnh Giản Hạ Thủy đặc biệt thích hợp khi hợp tác cùng mệnh Kim. Sự kiên định, chắc chắn của Kim giúp định hình kế hoạch rõ ràng, trong khi Giản Hạ Thủy lại linh hoạt, uyển chuyển trong cách triển khai. Đây là cặp đôi hoàn hảo để phát triển các lĩnh vực kinh doanh lâu dài, đặc biệt là tài chính, bất động sản, dịch vụ hoặc ngành nghề đòi hỏi sáng tạo.

Khi hợp tác cùng mệnh Thủy, Giản Hạ Thủy có thể phát huy khả năng sáng tạo, nghiên cứu, làm việc nhóm nhờ sự đồng điệu về tính cách. Tuy nhiên, để đi xa, cả hai vẫn cần một đối tác mệnh khác để tạo sự bứt phá.

Đối với mệnh Thổ và Hỏa, người Giản Hạ Thủy nên cân nhắc. Sự xung khắc dễ dẫn đến khó khăn trong quản lý, tranh chấp hoặc suy giảm tài lộc. Nếu buộc phải hợp tác, nên có sự trung gian của mệnh hợp khác để dung hòa.

Vậy mệnh Giản Hạ Thủy nên kinh doanh gì sẽ thuận lợi? Với bản mệnh linh hoạt, mềm dẻo, người mệnh Giản Hạ Thủy thích hợp kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, hoặc marketing, luật…

2.4 Mệnh Giản Hạ Thủy hợp tuổi gì?

Người mệnh Giản Hạ Thủy mang bản mệnh Thủy, sinh vào các năm Bính Tý và Đinh Sửu sẽ hợp các tuổi Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Ất Dậu. Nếu kết hợp làm ăn với những tuổi này sẽ giúp thu hút tài lộc, sự nghiệp thăng tiến.

Trong khi đó, người mệnh Giản Hạ Thủy sinh năm 1997 Đinh Sửu lại hợp với các tuổi: Canh Dần, Giáp Ngọ, Quý Tỵ và Bính Thân. Nếu kết hợp với những tuổi này sẽ có sự ổn định và phát triển bền vững.

Vậy mệnh Giản Họa Thủy không hợp tuổi gì? Theo tử vi, mệnh này sinh vào các năm Bính Tý sẽ không hợp tuổi Kỷ Mão, Tân Mùi, Kỷ Mùi, nếu kết hợp dễ gây bất ổn trong công việc và hôn nhân. Mệnh Giản Hạ Thủy sinh vào các năm Đinh Sửu sẽ xung khắc với các tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Giáp Tuất và Canh Ngọ. Khi làm ăn, kết hôn với các tuổi này thường có mâu thuẫn, hao tài tốn của.

Giản Hạ Thủy hợp màu gì, hợp mệnh nào, hợp cây gì… từ đó ứng dụng vào đời sống, từ việc lựa chọn màu sắc trang phục, bài trí nội thất, cho tới việc trồng cây phong thủy, giúp cuộc sống, công việc và tình duyên hanh thông, viên mãn hơn. Để biết thêm các nạp âm của mệnh khác hay các kiến thức về phong thủy, Bài viết đã giúp bạn hiểu rõhợp màu gì, hợp mệnh nào, hợp cây gì… từ đó ứng dụng vào đời sống, từ việc lựa chọn màu sắc trang phục, bài trí nội thất, cho tới việc trồng cây phong thủy, giúp cuộc sống, công việc và tình duyên hanh thông, viên mãn hơn. Để biết thêm các nạp âm của mệnh khác hay các kiến thức về phong thủy, bất động sản và các lĩnh vực liên quan, hãy truy cập Wiki BĐS , chúng tôi luôn cập nhật thông tin mới nhất.

———–

Tác giả: Hải Âu

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản:

Link nguồn:

———–