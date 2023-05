1. Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Là Gì?

Ở nước ta, trải qua các thời kỳ, đã xuất hiện các khái niệm khác nhau để chứng minh quyền sở hữu về nhà đất, chẳng hạn như: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu của Nhà nước, nhân dân được giao quyền sử dụng

Cho tới ngày 10/12/2009, mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành với phạm vi áp dụng trên toàn quốc.

Những mẫu giấy chứng nhận đã cấp trước khi có mẫu mới vẫn được giữ nguyên vai trò pháp lý và không bắt buộc phải thay mới.

Luật Đất đai năm 2013 tiếp tục sử dụng tên gọi này. Theo đó, đây là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức hoặc cá nhân nhằm xác nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất một cách hợp pháp.

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tiếng Anh Là Gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên tiếng Anh là gì? Tên tiếng Anh của nó là Certificate of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets.

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Có Phải Là Sổ Đỏ Không?

Đến đây, nhiều người sẽ băn khoăn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là sổ đỏ không? Trên thực tế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có bìa màu đỏ nên thường được gọi là sổ đỏ.

Điều này có nghĩa là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ đỏ chỉ là hai tên gọi của một loại giấy tờ mà thôi.

Giấy này sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về: tên người được cấp quyền sử dụng, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng, sơ đồ, những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận (nếu có),…

>> Cách đọc sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ, sổ hồng

2. Vai Trò Của Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Được Thể Hiện Như Thế Nào?

Và khi đã hiểu khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì, chúng ta có thể xác định được vai trò và tầm quan trọng của nó như sau:

– Đây là căn cứ mang tính pháp lý, khẳng định quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác trên đất của tổ chức, cá nhân, đồng thời, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước xác định được ai là chủ sở hữu của quyền đó.

– Là căn cứ, điều kiện để tổ chức, cá nhân được thực hiện các quyền một cách hợp pháp theo quy định về chuyển đổi, bán, cho thuê, tặng, thừa kế, thế chấp hoặc góp vốn,…

– Là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền có phương án xử lý đúng đắn nếu xảy ra tranh chấp hoặc trong điều kiện thi hành án.

– Là căn cứ để Nhà nước xác định loại đất, bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trong trường hợp thu hồi quy hoạch.

Chứng nhận quyền sở hữu rất quan trọng với công tác quản lý, giao dịch

Chính vì vai trò và tầm quan trọng như vậy nên trong những trường hợp tranh chấp mà cả hai bên không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, các cơ quan có thẩm quyền sẽ phải sử dụng những cách thức khác để giải quyết.

>> 7 câu hỏi thường gặp khi mua đất không có sổ đỏ

3. Có Thể Tra Cứu Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Bằng Cách Nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất quan trọng đối với công tác quản lý cũng như kinh doanh bất động sản hay các giao dịch dân sự khác. Chính vì vậy việc tra cứu thông tin về nội dung này luôn nhận được sự quan tâm.

Theo đó, hiện nay, ngoài việc đến trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền, chúng ta còn có thể thực hiện tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất online trên các trang thông tin.

Điều này vừa có thể giúp tránh hiện tượng bị lừa đảo bằng giấy tờ giả mạo, vừa giúp người dân theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ của mình và tiết kiệm thời gian xác minh, đối chiếu thông tin.

Việc giao dịch liên quan tới đất đai, nhà cửa cần được thực hiện cẩn trọng

Việc xác minh online có thể thực hiện theo ba cách, bao gồm: truy cập vào địa chỉ trang web tra cứu của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố hoặc cài đặt App tra cứu. Bạn cũng có thể sử dụng website do các doanh nghiệp uy tín tạo lập.

Sau khi tiến hành thực hiện, bạn sẽ thu được các thông tin cần thiết, chẳng hạn như: tên chủ sở hữu, diện tích đất, tài sản gắn liền, số, ngày đăng ký,…

>> Thửa đất là gì – cách tra cứu thông tin thửa đất online

4. Một Số Câu Hỏi Khác Liên Quan Tới Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Ngoài nội dung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì, xung quanh vấn đề này còn có thể xuất hiện những băn khoăn khác, chẳng hạn như:

Có Phải Chỉ Cần Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Là Được Xây Nhà Không?

Thực ra, đây chỉ là một trong những điều kiện cần thiết. Mảnh đất đó chỉ được xây dựng nếu thuộc diện đất thổ cư, không bị tranh chấp, không liên quan tới việc truy tố và không thuộc phạm vi quy hoạch.

Nếu đất thuộc quyền sở hữu của bạn không phải là thổ cư mà thuộc diện khác, chẳng hạn như đất nông nghiệp thì bạn không được phép xây nhà. Trường hợp này cần làm thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng và phải được cơ quan Nhà nước chấp thuận.

Giấy Chứng Nhận Có Giá Trị Mãi Mãi Hay Không?

Đất đai tại Việt Nam thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, và người dân được Nhà nước cho thuê, giao đất hoặc công nhận quyền sở hữu. Giấy chứng nhận có hạn sử dụng lâu dài song không phải là vĩnh viễn.

Nguyên nhân là vì Nhà nước có quyền được thu hồi mảnh đất đó trong trường hợp cần thiết để phục vụ mục tiêu quốc phòng an ninh hoặc kinh tế xã hội. Khi ấy, người dân sẽ được đền bù đúng theo các nội dung đã được quy định.

Thời Hạn Sử Dụng Có Phụ Thuộc Vào Loại Đất Không?

Câu trả lời là có và điều này được thể hiện rõ trên giấy chứng nhận quyền sở hữu. Theo đó, nếu là dạng đất thổ cư, đất để thực hiện mục đích tôn giáo hoặc an ninh thì sẽ có thời hạn sử dụng là lâu dài.

Đất ruộng có thời hạn sử dụng giúp tránh lãng phí tài nguyên này

Nếu là đất nông nghiệp, đất thực hiện dự án đầu tư hay do tổ chức nước ngoài thuê để thực hiện hoạt động ngoại giao thì có giới hạn thời gian sử dụng.

Vì thế, khi đất thuộc quyền sử dụng của bạn thuộc loại thổ cư thì đồng nghĩa với việc đảm bảo tính ổn định và lâu dài, cho tới khi Nhà nước có yêu cầu thu hồi.

Hy vọng những thông tin được chia sẻ bởi Batdongsan.com.vn trên đây đã giúp làm sáng tỏ thắc mắc của bạn về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì và tầm quan trọng của chúng đối với công tác quản lý cũng như các hoạt động khác trong đời sống. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm những nội dung, quy định khác liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng đã được cập nhật trên website để đảm bảo an toàn về mặt pháp lý trước khi tiến hành các giao dịch.

Hà Linh

Xem thêmn