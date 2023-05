Giấy Tay Là Gì? Top 5 Rủi Ro Khi Mua Nhà Giấy Tay

Đây là cách gọi tắt của giấy tờ viết tay, tức là 2 bên giao dịch mua bán nhà đất nhưng không lập hợp đồng công chứng mà chỉ tự viết, tự ký với nhau. Do không có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nên việc mua nhà bằng giấy tay không đảm bảo giá trị pháp lý mà chỉ dựa trên lòng tin giữa đôi bên.

– Người mua chủ quan, thiếu kinh nghiệm giao dịch, hiểu biết pháp lý nên dính bẫy lừa: Do quá tin vào những lời “mật ngọt”, hứa hẹn của môi giới, bên bán nhà mà người mua chấp nhận giao dịch nhà, đất bằng giấy tờ viết tay. Theo đó, sau khi người mua đã đặt cọc để giữ chỗ và thỏa thuận thanh toán theo đợt, bên bán/môi giới sẽ liên tục đưa ra những lý do xin khất hoặc chậm trễ về thủ tục hành chính để tạm thời trấn an người mua. Cuối cùng, dù đã thanh toán hết nhưng người mua vẫn chỉ có hợp đồng mua bán bằng giấy tay, sổ đỏ chưa được sang tên do không đầy đủ giấy tờ pháp lý. Thậm chí, nhiều trường hợp người mua còn bị liên đới về pháp lý do thửa đất họ bỏ tiền mua đang vướng tranh chấp hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án.