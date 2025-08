Là một trong những ngân hàng lớn, có lịch sử phát triển khá lâu đời ở Việt Nam, BIDV luôn nhận được sự tin tưởng từ phía khách hàng. Đồng thời, với sự đa dạng về dịch vụ, hàng ngày, nhu cầu giao dịch tại BIDV luôn ở mức cao. Chính vì vậy, giờ làm việc BIDV là một trong những nội dung mà nhiều khách hàng quan tâm.

1. Thông Tin Giới Thiệu Về Ngân Hàng BIDV

giờ làm việc BIDV, hãy cùng tìm hiểu một số thông tin cơ bản về ngân hàng này. Trước khi xác định được, hãy cùng tìm hiểu một số thông tin cơ bản về ngân hàng này.

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển BIDV

BIDV là tên viết tắt của cụm từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam bằng tiếng Anh (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam). Đây là một hình thức ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó, Nhà nước chiếm đa số cổ phần. Trụ sở chính hiện nay ở tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BIDV được thành lập vào ngày 26 tháng 4 năm 1957 và từ đó tới nay, ngân hàng đã có 4 lần thay tên goi:

Từ khi thành lậ tới năm 1981: tên là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam.

Từ 1981 – 1989: ngân hàng Đầu Tư và Xây dựng Việt Nam.

1989 – 2012: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

2012 – nay: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Lĩnh Vực Hoạt Động Của BIDV

BIDV hiện nay có một mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch khá dày trên hầu khắp cả nước (khoảng 191 chi nhánh, 885 điểm giao dịch), đặc biệt là ở các thành phố lớn, chẳng hạn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang,…

Cũng giống như nhiều ngân hàng khác, BIDV có các lĩnh vực hoạt động khá đa dạng như: ngân hàng, đầu tư tài chính, bảo hiểm, chứng khoán. Không chỉ là một trong những ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam, BIDV còn có nhiều năm được bình chọn trong top 30 ngân hàng lớn nhất châu Á.

BIDV hiện là một trong những ngân hàng có quy mô lớn ở Việt Nam. Ảnh: dantri.com.vn

2. Cập Nhật Thông Tin Về Giờ Làm Việc BIDV Tại Các Trụ Sở

Tìm hiểu thông tin BIDV giờ làm việc có giúp bạn thuận lợi hơn khi có nhu cầu được thực hiện các giao dịch khác nhau tại ngân hàng.

Giờ làm việc BIDV trong ngày cũng giống như nhiều ngân hàng khác, được thực hiện trong khung giờ hành chính, tạo điều kiện cho khách hàng có thể tới giao dịch một cách nhanh chóng và thuận tiện. Cụ thể giờ buổi sáng và buổi chiều của ngân hàng BIDV như sau:

Buổi sáng: bắt đầu từ 7h30 và kết thúc giao dịch lúc 11h30.

Buổi chiều: bắt đầu từ 13h30 và kết thúc lúc 16h30 hoặc 17h tùy từng điểm giao dịch.

Đây là khung thời gian làm việc chung, song tùy từng địa phương hoặc đặc điểm kinh tế, xã hội của từng khu vực mà giờ lầm việc BIDV có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Giờ Làm Việc BIDV Hà Nội

Đối với địa bàn Hà Nội, BIDV có khoảng 200 chi nhánh cũng như phòng giao dịch, theo quy định chung thì buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ và kết thúc trong khoảng 11h30 tới 12 giờ. Chiều bắt đầu từ 13 giờ tới 16 giờ, 16 giờ 30 hoặc 17 giờ tùy địa điểm. Chẳng hạn như: Trụ sở chính và các chi nhánh thường là bắt đầu từ 7h30 và kết thúc lúc 16h30 – 17h. Các phòng giao dịch thường bắt đầu muộn hơn, khoảng 8 giờ.

Phòng giao dịch/chi nhánh Giờ làm việc sáng Giờ làm việc chiều Phòng giao dịch Dịch Vọng 8h00 – 11h30 13h00 – 16h30 Phòng giao dịch Linh Đàm 8h00 – 11h30 13h00 – 16h30 Phòng giao dịch Lê Đức Thọ 8h00 – 11h30 13h00 – 16h30

Giờ làm việc BIDV được điều chỉnh, tạo thuận lợi cho khách hàng. Ảnh: fptshop.com.vn

Giờ Làm Việc BIDV TPHCM

Giờ làm việc BIDV tại thành phố Hồ Chí Minh của trụ sở chính và các chi nhánh cũng dao động trong khung giờ từ khoảng 7h30 tới 11h30 (sáng) và 13h tới 16h hoặc 17h. Tuy nhiên, cũng như đối với khu vực Hà Nội, tùy điều kiện từng nơi mà giờ có thể có sự điều chỉnh. Cụ thể, bạn có thể tham khảo:

Phòng giao dịch/Chi nhánh Giờ buổi sáng Giờ buổi chiều Phòng giao dịch Thảo Điền 8h -11h30 13h – 16h30 Chi nhánh Đông Sài Gòn 8h -11h30 13h – 16h30 Chi nhánh Bình Dương 7h – 11h30 13h30 – 17h

Giờ Làm Việc BIDV Đà Nẵng

Đối với chi nhánh tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, giờ làm việc BIDV đối với các trụ sở, chi nhánh và phòng giao dịch nhìn chung đề thực hiện theo khung cụ thể là:

Buổi sáng: bắt đầu từ 7h30 tới 11h30 hoặc 12h.

Buổi chiểu: từ 13h30 tới 16h30 hoặc 17h.

Thứ 7 BIDV Có Làm Việc Không?

Với những chia sẻ trên về giờ làm việc BIDV, bạn chắc hẳn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi ngân hàng bidv làm việc từ mấy giờ và ngân hàng bidv làm việc đến mấy giờ. Theo quy định thì BIDV làm việc từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần, tuy nhiên, nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng, nhiều phòng giao dịch, chi nhánh của BIDV vẫn làm việc cả sáng thứ bảy. BIDV giờ làm việc thứ bảy được thực hiện chỉ buổi sáng với thời gian thường là từ 8h30 tới 11h30.

Vào các ngày lễ, tết, theo quy định của Nhà nước thì các chi nhánh cũng như phòng giao dịch của BIDV không hoạt động. Thời gian nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của pháp luật.

Vay ngân hàng giúp giảm áp lực khi mua nhà. Ảnh: freepik.com

3. Một Số Lưu Ý Khi Vay Tiền Mua Nhà BIDV

Đối với những khách hàng có nhu cầu vay tiền BIDV để mua nhà, xây nhà, mua chung cư , bạn cần lưu ý một số nội dung sau:

Tìm hiểu quy định của BIDV về đối tượng được vay tiền mua nhà. Đặc biệt, hiện nay BIDV đang triển khai gói hỗ trợ người trẻ mua hoặc thuê nhà với những chính sách vượt trội như: lãi suất chỉ 5.5%, được duy trì cố định trong 03 năm liên tuch; thời gian cho vay tới 40 năm; mức tối đa có thể vay lên tới 70% giá trị của căn nhà định mua hoặc 50% với vay thuê mua; tài sản thế chấp linh hoạt (số dư tiền gửi, căn nhà định mua hoặc bất động sản khác,…).

Tìm hiểu thủ tục, các bước tiến hành vay vốn: bạn nên tới chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng BIDV gần nhất và hỏi về các thủ tục triển khai vầ được nhân viên tư vấn về thực hiện các bước tiến hành vay.

Tìm hiểu về giờ làm việc BIDV để công việc có thể được tiến hành thuận lợi hơn. Đặc biệt, nên hạn chế tới vào cuối giờ bởi việc tư vấn, hướng dẫn cần nhiều thời gian thực hiện.

Bạn có thể gọi điện thoại tới chi nhánh hoặc phòng giao dịch để hẹn trước, tránh phải chờ đợi lâu.

Nên chủ động theo dõi thông báo về nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và lịch nghỉ lễ của ngân hàng để có thể chủ động trong công việc của mình.

Với những thông tin về giờ làm việc BIDV, hy vọng đã giúp ích cho bạn khi có nhu cầu thực hiện các giao dịch tại BIDV. Nếu có thắc mắc về các dịch vụ của BIDV, bạn nên liên hệ tới chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn, giải đáp.

Tác giả: Phương Nga

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 27/05/2025 – 14:12

Link nguồn: https://reatimes.vn/cap-nhat-gio-lam-viec-bidv-vay-tien-mua-nha-bidv-can-luu-y-gi-202250527145026183.htm

