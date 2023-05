1. Gỗ nhựa là gì

Gỗ nhựa (hay còn có tên gọi khác là gỗ composite) là tên gọi dùng để chỉ một loại vật liệu thô được hình thành từ nguyên liệu chính bao gồm bột gỗ và nhựa. Ngoài ra, để đảm bảo tính kết dính và độ độ bền, chúng còn được thêm một số thành phần khác như chất phụ gia Cellulose, chất phụ gia gốc vô cơ, bột đá, chất kết dính, chất tạo màu,…

So với các loại gỗ có trong tự nhiên thì gỗ nhựa ngoài trời có nhiều ưu điểm nổi bật như giá thành thấp, chịu được điều kiện khắc nghiệt tương đối tốt, dễ dàng vận chuyển,… Do đó, loại vật liệu này được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như làm lan can, hàng rào, tấm chắn, khung cửa, thậm chí là trang trí nội thất,…



Gỗ nhựa ngoài trời đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều công trình xây dựng

2. Những ưu điểm vượt trội của tấm gỗ nhựa ngoài trời

Trước đây, gỗ và nhựa là hai vật liệu tương đối phổ biến, được ứng dụng rộng rãi trong vấn đề xây dựng và trang trí nội thất. Tuy nhiên, qua một khoảng thời gian nhất định, ở chúng bộc lộ những nhược điểm như: gỗ có độ cứng như dễ dàng bị mối, nấm mốc, trọng lượng lớn; nhựa có trọng lượng bé nhưng dễ dàng bị biến dạng, độ bền dễ bị tác động bởi yếu tố nhiệt,…

Gỗ nhựa composite ngoài trời ra đời chính là sự kết hợp hoàn hảo những ưu điểm nổi bật ở gỗ và nhựa, đồng thời khắc phục một số hạn chế nêu trên nhờ công nghệ sản xuất hiện đại. Do đó, người dùng có thể an tâm loại bỏ lo lắng làm gỗ nhựa ngoài trời có bền không?

Có tính chống chịu nước cao

Một trong những đặc tính nổi bật của vật liệu này đó là cấu trúc vỏ ngoài được hình thành từ hạt nhựa có tính liên kết cao, bảo vệ tối đa những hạt gỗ bên trong. Điều này mang lại khả năng chống nước gần như tuyệt đối, giúp bảo vệ lớp gỗ bên trong khỏi những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Nhờ vậy, sản phẩm có độ bền lớn, có thể ứng dụng rộng rãi ở những công trình ngoài trời. Thậm chí, một số công trình có độ ẩm lớn như hồ bơi vẫn có thể sử dụng gỗ nhựa để lát nền nền xung quanh.



Gỗ nhựa kết hợp nhiều ưu điểm của gỗ tự nhiên và nhựa PVC

Khó bị biến dạng bởi tác động lực

Gỗ nhựa là sự kết tinh hoàn hảo giữa độ cứng của gỗ tự nhiên và độ bền bỉ từ nhựa PVC. Do đó, chúng có khả năng chịu lực rất tốt, khó có thể bị biến dạng, cong vênh ngay cả khi bị một lực lớn tác động. Đồng thời, hiện nay trên thị trường, gỗ nhựa ngoài trời được đúc thành nhiều kích thước khác nhau. Chính hai đặc tính này đã góp phần đáp ứng được nhu cầu thị trường xây dựng, có thể dễ dàng sử dụng mà không cần phải cưa, xẻ gây ảnh hưởng đến độ bền.

Có trọng lượng thấp

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội từ nhựa và gỗ, loại vật liệu xây dựng này khắc phục được tính có trọng lượng lớn từ gỗ. Điều này giúp dễ dàng vận chuyển, thi công sản phẩm, giảm bớt trọng lượng cho người người lao động khi khuân vác cũng như sức ép lên nền móng công trình.

Chống mối và ẩm mốc tốt

Để có một sản phẩm chất lượng, gỗ nhựa được xử lý qua nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại. Từ đó hình thành khả năng chống lại sự xâm nhập của mối, nấm mốc một cách hiệu quả. Điều này giúp khắc phục được những hạn chế của gỗ tự nhiên, tránh được lo lắng công trình nhanh hư hỏng, xuống cấp.

Đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ

Bằng công nghệ hiện đại, các sản phẩm gỗ nhựa ngoài trời hiện nay có màu sắc tương đối đa dạng, đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ của thị trường. Màu sắc của sản phẩm giống gỗ tự nhiên đến 99%, nhìn từ xa bằng mắt thường khó có thể phân biệt. Vì vậy, chúng phù hợp và được ứng dụng rộng cho nhiều công trình với những phong cách khác nhau.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, gỗ nhựa có chi phí thấp hơn rất nhiều so với gỗ tự nhiên (so sánh được đánh giá trên những loại gỗ có chất lượng tương đương). Từ đó giúp tiết kiệm được một khoản chi phí tương đối đối lớn nhưng vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ.



Xây dựng công trình bằng gỗ nhựa giúp tiết kiệm chi phí, sang trọng và bền bỉ

Có tính an toàn cao

Hiện nay, sử dụng vật liệu có tính cách nhiệt, chống cháy đang là xu hướng được nhiều người hướng đến. Với lớp vỏ ngoài được hình thành từ nhựa cao cấp PVC giúp cho sản phẩm có công dụng ngăn ngừa sự tấn công của các tia nhiệt một cách hiệu quả. Đặc biệt, hầu hết các nhà sản xuất đều cam kết sản phẩm có tính ngăn ngừa sự lây lan khi có đám cháy. Đây được đánh giá là một trong những ưu điểm nổi bật, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra, khác với một số loại gỗ công nghiệp đang sử dụng chất kết dính là Formaldehyde, gỗ nhựa ngoài trời được nghiên cứu sản xuất trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, đảm bảo không gây hại đến sức khỏe con người.

3. Ứng dụng rộng rãi trong nhiều hạng mục công trình

Với những đặc tính vượt trội nêu trên, gỗ nhựa ngoài trời đang dần có được vị thế nhất định trên thị trường vật liệu xây dựng. Chúng được ứng dụng rộng rãi từ công trình xây dựng trong nhà, ngoài trời hay vật liệu trang trí nội – ngoại thất. Một số ứng dụng phổ biến được Batdongsan.com.vn tổng hợp như sau:

Xây dựng sàn gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa ngoài trời được hình thành từ nhiều nguyên liệu có độ bền lớn như: bột gỗ, bột đá, hạt nhựa, vỏ trấu,… Sự kết hợp linh hoạt, bố trí phù hợp giữa các lớp đã giúp sản phẩm chịu lực có có tính thích nghi với môi trường. Do đó, nhiều công trình xây dựng đã sử dụng chúng cho hạng mục lót sàn. Từ khu vực ẩm ướt thường xuyên như bể bơi hay nhiều nắng, mưa như ban công, sân thượng,… đều có thể sử dụng.



Tùy vào tính sáng tạo, sàn gỗ Composite được ứng dụng rộng rãi ở nhiều hạng mục

Ốp lên bề mặt tường

Kích thước đa dạng, mẫu mã đáp ứng được nhu cầu thị hiếu là nguyên nhân khiến nhiều người sử dụng gỗ nhựa cho mục đích ốp tường. Chúng không chỉ giúp bảo vệ công trình khỏi sự tấn công của điều kiện thời tiết mà còn tạo nên một không gian hiện đại, sang trọng. Đặc biệt, khi bề mặt xi-măng được ốp gỗ nhựa sẽ hạn chế tối đa việc nấm mốc và rêu xanh tấn công, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình.

Ốp bề mặt trần nhà

Ốp trần nhà đang trở thành xu hướng trong ngành xây dựng bởi chúng mang lại tính thẩm mỹ rất lớn. Đồng thời một số loại ốp trần còn có công dụng cách âm, chống thấm và cách nhiệt. Trong đó, gỗ nhựa là sự lựa chọn hàng đầu, được nhiều người ưu ái tin dùng ở hạng mục này. Với khả năng kháng nước đạt mức 99%, ngồi nhà bạn sẽ được bảo vệ tối ưu.

Sử dụng cho các hàng hệ lam

Sự chắc chắn và ngoại hình tương tự gỗ tự nhiên đã khiến cho nhiều kiến trúc sư, nhà thầu,… ứng dụng loại vật liệu này trong vấn đề thiết kế, thi công hệ lam. Tùy thuộc vào từng nhu cầu khác nhau, gỗ nhựa composite sẽ được ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là làm hệ lam ở ban công, cửa sổ, liên kết phòng, sân thượng,…

Gỗ nhựa có thiết kế tối giản, dễ dàng vận chuyển, sử dụng nhưng vẫn đảm bảo tính sang trọng, tinh tế, cách âm, cách nhiệt cho không gian xây dựng. Do đó, tùy thuộc vào tính sáng tạo, người dùng có thể ứng dụng linh hoạt vào những hạng mục công trình phù hợp.



Hệ lam được thi công từ gỗ Composite cho độ chắc chắn, bền bỉ cao

4. Gỗ nhựa ngoài trời loại nào

Trên thị trường hiện nay, sản phẩm gỗ nhựa khá đa dạng và phong phú, cả về chất lượng, mẫu mã và giá cả. Có nhiều loại giá chỉ rơi vào tầm vài trăm nghìn cho một mét vuông, tuy nhiên có loại giá lại đạt mức vài triệu đồng. Lý giải điều này, các nhà sản xuất, cung cấp nhận định rằng, vấn đề giá cả phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: nguyên liệu đầu vào, hạng mục thi công, cơ sở kinh doanh,… Do đó, người dùng nên tìm hiểu gỗ nhựa ngoài trời loại nào tốt và chọn mua tại những cơ sở uy tín để có được mức giá, chất lượng hợp lý.

Tại thị trường Việt Nam hiện đang có rất nhiều nhà cung cấp gỗ nhựa ngoài trời, điều này đã gây ra không ít băn khoăn cho khách hàng. Dưới đây là gợi ý một số thương hiệu uy tín, được tin dùng trong nhiều năm liền.

Thương hiệu Hwood

Home Center là công ty thiết kế, thi công, cung cấp vật tư được nhiều nhà thầu lớn trên cả nước tin chọn. Thương hiệu gỗ nhựa Hwood thuộc tập đoàn Home Center đã được sử dụng tại nhiều hạng mục lớn như: Vinpearl Nha Trang, Sân bay Cam Ranh, The LandMark 81,… Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng và giá cả hợp lý của thương hiệu gỗ nhựa Hwood.



Hwood là thương hiệu gỗ nhựa uy tín, được ứng dụng rộng rãi

Thương hiệu TGI

Nhắc đến TGI, nhiều người nghĩ ngay đến phương châm hoạt động của công ty, đó là “đặt chất lượng lên hàng đầu, mang sản phẩm chất lượng đến với mọi nhà”. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp vật tư xây dựng, TGI thực sự là nhà cung cấp uy tín, làm hài lòng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Thương hiệu Zenwood

Sử dụng công nghệ sản xuất của Tập đoàn Koei Industrial đến từ Nhật Bản, thương hiệu gỗ Zenwood luôn có vị thế vững chắc nhiều nằm liền trên thị trường Việt. Nguyên liệu đầu vào là bột nhựa và bột gỗ được chọn lọc, kiểm tra kỹ lưỡng. Từ đó mang lại một sản phẩm có độ bền và tính thẩm mỹ cao.

Thương hiệu Southwood

Southwood đã và đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường gỗ nhựa ngoài trời bằng việc cung cấp những sản phẩm chất lượng, sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ quốc tế. Gỗ nhựa Southwood không chỉ dễ dàng lắp đặt, giá thành hợp lý mà còn bền bỉ, thích hợp với điều kiện môi trường khí hậu khắc nghiệt ở nước ta.



Nên tìm hiểu và chọn mua gỗ nhựa tại cơ sở uy tín để có được sản phẩm chất lượng

Gỗ nhựa đang ngày càng đa dạng về chuẩn loại, hình thức và giá cả, do đó nên tìm hiểu để chọn mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Tùy vào tính sáng tạo mà bạn có thể sử dụng chúng cho những hạng mục khác nhau để tăng tính thẩm mỹ, giữ gìn công trình bền bỉ theo năm tháng.

Hà Linh