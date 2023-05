Gợi ý chọn gạch ốp tường phù hợp cho phòng ngủ

Màu sắc của gạch

Vì phòng ngủ là nơi riêng tư nên loại gạch được chọn phải theo sở thích của người dùng. Mặc dù vậy, bạn nên ưu tiên chọn loại gạch có gam màu sáng hoặc những màu ấm cúng như vàng, vàng nâu… Hơn hết, màu gạch ốp phải hài hòa với kiến trúc và nội thất của cả căn phòng.

Hoặc bạn có thể chọn loại gạch ốp 3D có in hình hợp phong thủy, vừa giúp phòng ngủ sinh động hơn, vừa giúp mang đến may mắn, bình an.



Gạch ốp phòng ngủ nên có gam màu sáng

Họa tiết của gạch ốp

Đối với gạch ốp phòng ngủ, họa tiết nên chọn theo chủ đề thiên nhiên để tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Nếu chủ nhân căn phòng là người có tính cách trầm và thích sự đơn giản, gạch ốp giả gỗ là lựa chọn thích hợp nhất.

Kích thước của gạch ốp

Hiện có rất nhiều loại gạch ốp với các kích thước khác nhau cho người dùng lựa chọn. Theo lời khuyên của các chuyên gia, nếu diện tích phòng dưới 18m2, chủ nhân nên chọn loại gạch ốp tường có kích thước 30x45. Còn với những phòng ngủ có diện tích lớn hơn, loại gạch ốp 30×60 hay 40×40 sẽ là lựa chọn phù hợp.



Phòng ngủ nhỏ dưới 18m2 nên chọn loại gạch ốp tường kích thước 30x45

Sau khi chọn được loại gạch phù hợp, việc thi công cũng rất quan trọng. Để việc thi công được nhanh chóng và đảm bảo chất lượng, bạn nên chọn loại keo dán gạch ốp tường phù hợp.