Hà Nội bất ngờ sửa quy định cấp phép xây dựng

Cụ thể, Quyết định số 12 được UBND TP. Hà Nội ban hành hôm 15/5 sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc cấp phép xây dựng như sau:

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng cần căn cứ trên ý kiến kết luận của các cơ quan có thẩm quyền tại các văn bản lưu trong hồ sơ để đánh giá công trình đủ điều kiện cấp phép.

Cơ quan phát hành văn bản phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc lĩnh vực do mình quản lý. Trong khi cơ quan cấp phép xây dựng chỉ kiểm tra sự thống nhất về nội dung giữa các văn bản trong hồ sơ chứ không thẩm định lại tính hợp pháp của văn bản đó.

Ngoài ra, công trình được cấp phép cần căn cứ trên cơ sở đối chiếu với các quy định về tiêu chuẩn quy hoạch kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch phê duyệt, bao gồm số tầng, tổng chiều cao, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn, khoảng lùi, công năng sử dụng của công trình.

Nếu có thay đổi một trong các chi tiết chính nêu trên thì chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch điều chỉnh các chỉ tiêu trước khi làm thủ tục cấp phép xây dựng.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng bổ sung quy định về việc đơn vị cấp phép không cần xin ý kiến các cơ quan quản lý chuyên ngành trong các trường hợp gồm: Thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng do sai số kỹ thuật; thay đổi phương án kết cấu tại hồ sơ thiết kế đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định so với phương án kiến trúc; thay đổi tổng chiều cao mà không vượt quá chiều cao chướng ngại vật hàng không quy định; thay đổi diện tích đất hay mục đích sử dụng đất; điều chỉnh vị trí các khu chức năng như bổ sung thêm các bộ phận kỹ thuật khu thang bộ, thang máy do yêu cầu của ác cơ quan chuyên môn;…

UBND TP. Hà Nội cũng bổ sung thêm quy định về việc công trình, dự án vi phạm trật tự xây dựng hay công trình được đề nghị cải tạo sửa chữa theo hướng phân cấp về các phường, quận, huyện theo quy định của pháp luật. Nếu vượt thẩm quyền mới phải báo cáo lên cấp thành phố xem xét quyết định.

Quyết định 12 của UBND TP. Hà Nội bổ sung điều khoản quy định về trách nhiệm đối với Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, các ban ngành, chủ đầu tư…

Cụ thể, các chủ đầu tư dự án, công trình phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc cung cấp các loại giấy tờ hợp pháp về nhà ở, đất đai và tài sản khác gắn liền với đất…

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu đã được số hóa của hồ sơ cấp phép xây dựng và các đơn vị có chức năng liên quan để quản lý.

Còn Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được giao cung cấp bản đồ quy hoạch hướng tuyến, hành trang bảo vệ đã được duyệt đến các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và các đơn vị chức năng có nhiệm vụ quản lý…

Trong thời hạn 5 ngày làm việc đối với công trình nhà ở riêng lẻ (kể từ ngày nhận được hồ sơ), các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau 5 ngày, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.

Kể từ ngày 25/5/2018, Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành.