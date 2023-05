Hà Nội cưỡng chế tháo dỡ cao ốc xây vượt tầng gần Hồ Gươm

Sau khi báo chí liên tục phản ánh thông tin về việc chậm chạp trong khâu tháo dỡ đối với các hạng mục vi phạm xây dựng tại cao ốc số 26-28-30 phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, mới đây, hoạt động tháo dỡ tại công trình này bất ngờ được thực hiện trở lại.

Về vấn đề này, ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho biết, chủ đầu tư công trình viện hết lý do thời tiết cho đến thiếu công nhân, khiến cho việc tháo dỡ phần sai phạm diễn ra hết sức chậm, do đó, quận đã quyết định sử dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ.



Công nhân đang thực hiện tháo dỡ đối với phần sai phạm tại công trình số 26-28-30

phố Nhà Chung, cạnh Hồ Gươm. (Ảnh chụp chiều 27/3/2019).

Ghi nhận của PV vào chiều ngày 27/3 cho biết, công việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm tại cao ốc vượt tầng số 26-28-30 phố Nhà Chung chỉ được thực hiện bởi 6 công nhân, điều này khiến cho việc tháo dỡ diễn ra rất ỳ ạch. Và dư luận không khỏi thắc mắc, đến bao giờ công trình mới "cắt ngọn" xong phần sai phạm khủng khi mà chỉ được thực hiện với lượng công nhân ít như vậy.

Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm khi được hỏi về điều này đã cho rằng, mặt bằng thi công hiện gặp phải một số hạn chế do phần phế thải được chủ đầu tư phá dỡ trước đó vẫn còn ngổn ngang.

Vị này nói: "Chúng tôi phải tiến hành dọn dẹp, đổ phần phế thải này đi mới triển khai tiếp được. Vì vậy, đông công nhân quá cũng không tiến hành tháo dỡ được nên hôm nay chúng tôi chỉ tập trung 6 công nhân tháo dỡ. Khi có mặt bằng "sạch" chúng tôi sẽ huy động thêm nhân công để tiến hành tháo dỡ đảm bảo tiến độ đưa ra".



Công trường còn ngổn ngang phế liệu mà chủ đầu tư phá dỡ trước đó

Ông Trung cho biết thêm, công tác tháo dỡ vi phạm bắt đầu được thực hiện từ ngày 4/12/2018, và ban đầu là do chủ công trình xin tự thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan chính quyền. Nhưng vì thời tiết xấu, mưa gió nên không thể kéo điện lên vì sẽ không đảm bảo an toàn cho các công nhân, do đó, việc tháo dỡ cũng không thực hiện được. Thêm vào đó, sự kiện tại Nhà thờ Lớn gần đấy diễn ra trong vài ngày khiến công nhân phải tạm dừng công tác tháo dỡ.

"Chúng tôi rất muốn làm cho nhanh, phía quận, phường cũng kiên quyết xử lý nhưng lại gặp phải nhiều khó khăn”, vị này nói thêm.

Còn đại diện phường Hàng Trống trong cuộc trao đổi qua điện thoại với PV cũng xác nhận, quận và phường đã phối hợp với nhau tiến hành cưỡng chế vi phạm tại cao ốc số 26-28-30 phố Nhà Chung từ sáng ngày 26/3. Đồng thời, vị này cũng nhấn mạnh thêm: "Do chủ đầu tư chây ỳ, chậm tháo dỡ nên chúng tôi đã thuê đơn vị bên ngoài vào tháo dỡ. Lần này chúng tôi kiên quyết xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình trên".

Việc chiều cao của công trình tại số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung, nằm gần khu vực Hồ Gươm được xây vượt trội đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Đáng nói hơn, dù đã có yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm từ lãnh đạo TP. Hà Nội và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, nhưng công tác xử lý "cắt ngọn" công trình vẫn diễn ra vô cùng chậm chạp.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, công trình số 26-28-30 phố Nhà Chung được UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy phép xây dựng số 204/GPXD ngày 14/9/2017 với quy mô 2 tầng hầm, 6 tầng nổi (trong đó có tầng 1 có lửng + tum thang).

"Trong quá trình thi công xây dựng chủ nhà đã xây dựng sai so với nội dung cấp phép khi nới rộng thang tùm thành tầng 7. Đồng thời xây dựng thêm tầng 8, tầng 9 và tum thang. Các hành vi vi phạm TTXD nêu trên đã được Tổ quản lý TTXD phường Hàng Trống lập biên bản vi phạm hành chính ngày 14/3/2018", ông Long cho biết thêm.