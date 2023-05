Hải Phòng đề xuất tăng giá đất nhiều khu vực, cao nhất 174%

Cụ thể, có khung giá đất tăng cao nhất là huyện Thủy Nguyên do huyện này có 13 tuyến đường nông thôn tại một số xã được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo thành đường đô thị. Một số tuyến đường như đường 359, đường Máng nước, đoạn chạy qua địa phận các xã Thủy Triều, Tân Dương có giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng từ 172,7 – 174,5% so với giá vẫn áp dụng từ năm 2014 đến nay.



Giá đất để tính tiền sử dụng đất, tính tiền thuê đất nhiều khu vực tại Hải Phòng được đề xuất tăng

Một số khu đất nằm ở mặt đường 10, đoạn chạy qua các xã Gia Minh, Kênh Giang, Đông Sơn, Thủy Sơn, Lưu Kỳ, Lưu Kiếm, Kiền Bái của huyện Thủy Nguyên được đề nghị tăng giá từ 40 – 100% so với giá cũ.

Huyện An Dương cũng có biến động lớn về giá đất để tính tiền sử dụng đất, đặc biệt tại các khu vực khu đô thị, các tuyến đường 208, quốc lộ 5, đại lộ Tôn Đức Thắng do huyện này được đề nghị nâng cấp thành quận đô thị. Mức tăng chủ yếu nằm trong khoảng 32 – 80% so với giá cũ.

Tại các quận nội thành cũ, một số tuyến phố như đường vành đai hồ Tiên Nga, đường 126 Nam Sơn, đường vòng hồ An Biên (quận Ngô Quyền); tuyến đường Bùi Viện (quận Kiến An); đường Hồng Bàng, Cam Lộ, Chi Lăng… (quận Hồng Bàng); một số tuyến đường của quận Lê Chân, quận Đồ Sơn có mức tăng từ 20,8 – 60%.

Đặc biệt, đường Chi Lăng (quận Hồng Bàng), đường phía Đông (khu công nghiệp Đầm Vuông – quận Đồ Sơn) có mức tăng giá từ 100 – 187,5%.

Cũng theo đề xuất của TP. Hải Phòng, các tuyến đường, tuyến phố tại các khu tái định cư; một số tuyến đường, tuyến phố tại các khu đô thị; tuyến phố, tuyến đường nông thôn được đầu tư bằng vốn ngân sách theo chương trình nông thôn mới cũng được Hải Phòng áp giá tính tiền sử dụng đất, tính tiền thuê đất.

Khánh Trang