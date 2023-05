Hải Phòng: Điều chỉnh khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải 22.540ha

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013.

Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải có tổng diện tích khoảng 22.540ha

Theo quyết định 13, quy mô, phạm vi của khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) sẽ được sửa đổi. Theo đó, tổng diện tích khu kinh tế này là khoảng 22.540ha. Trong đó, 22.540ha là phần diện tích khu kinh tế hiện hữu. Phần khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải hiện hữu lấy từ đất ở đô thị theo quy hoạch trên địa bàn 2 xã Trung Hà và Ngũ Lão thuộc khu vực Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên sẽ được đưa ra khỏi ranh giới với diện tích là 687ha.

Diện tích được đề nghị bổ sung vào ranh giới khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải là 687ha, gồm một phần của 4 xã An Tiên, Trường Thành, Trường Thọ và Bát Trang, huyện An Lão.

Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải có phạm vi ranh giới gồm toàn bộ đảo Vũ Yên; các xã Thủy Triều, An Lư, Lập Lễ, Phục Lễ, Phả Lễ, Tam Hưng và một phần các xã Trung Hà, Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên; một phần thuộc địa bàn các xã Thủy Sơn, Tân Dương, Dương Quan, Thủy; đảo Cát Hải gồm các xã: Hoàng Châu, Văn Phong, Nghĩa Lộ, Đồng Bài, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải; bán đảo Đình Vũ, quận Hải An; phường Tràng Cát, quận Hải An; một phần các xã: An Tiến, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang, huyện An Lão và một phần các xã: Lê Lợi, An Hòa, Hồng Phong, Bắc Sơn, huyện An Dương.

Khánh Trang