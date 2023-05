Chiều 13/9, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan kiểm tra việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu công nghiệp An Dương, huyện An Dương (Hải Phòng). Chủ dự án là Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt (Trung Quốc).

Trước đó, qua quá trình kiểm tra, lãnh đạo TP. Hải Phòng nhận thấy, một số nhà thầu thi công xây dựng nhà tạm tại lô đất CX5 (quy hoạch phê duyệt là đất trồng cây xanh); sử dụng một số khu đất công cộng xây dựng nhà tạm phục vụ công tác điều hành kết hợp sinh hoạt và lưu trú; một số nhà thầu và người làm việc lưu trú và sinh hoạt tại KCN.



Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng đoàn công tác của Thành phố kiểm tra, yêu cầu tháo dỡ

hàng loạt nhà xây dựng trái phép trong Khu công nghiệp An Dương, do doanh nghiệp

Trung Quốc làm chủ đầu tư

Sau buổi kiểm tra ngày 13/9, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu trước ngày 28/9/2019, Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt phải khẩn trương tháo dỡ ngay các nhà tạm xây dựng không phù hợp với quy hoạch tại lô đất CX5 và đất công cộng, chỉ để lại nhà tạm phục vụ công tác điều hành thi công tại công trường, đồng thời thực hiện ngay việc trồng cây xanh, xây dựng tường bao KCN…

Lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư KCN An Dương tuyệt đối không cho phép cán bộ, công nhân của một số nhà thầu sinh sống và lưu trú trong KCN. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần triển khai ngay các thủ tục đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia theo quy hoạch và quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Tùng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở khẩn trương xử lý các vi phạm của Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt theo quy định; kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư tháo dỡ công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch.

Đồng thời, người đứng đầu chính quyền TP. Hải Phòng giao Công an thành phố và Công an huyện An Dương tăng cường công tác kiểm tra, tuyệt đối không để người làm việc sinh sống và lưu trú trong KCN.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt, các nhà đầu tư thứ cấp và các nhà thầu xây dựng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng và các hoạt động khác trong KCN; phối hợp với Công an thành phố và huyện An Dương tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định tạm trú trong KCN.

Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng nhận định, các công trình vi phạm này đều là nhà lắp ghép bằng các vật liệu nhựa, thép, không phải nhà xây kiên cố nên việc tháo dỡ khu nhà sẽ được triển khai nhanh trong thời gian sớm nhất.

