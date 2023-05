Ham rẻ mua căn hộ gần họng rác, gia đình tôi chịu đủ phiền toái

Hiện nay, chung cư là giải pháp tối ưu đối với những đô thị phát triển. Nhưng hiều gia đình không lường trước được các vấn đề bất tiện sẽ xảy ra khi về ở nếu không lựa chọn kỹ. Theo Kiến trúc sư Huỳnh Xuân Hải, muốn có không gian sống an toàn, chất lượng, cần chú ý một số vấn đề sau khi mua căn hộ: Một là, hướng nắng và hướng gió: Nên chọn căn hộ nắng hướng Đông hay hướng Nam sẽ dễ chịu hơn nhiều so với nắng hướng Tây hoặc hướng Bắc. Hai là, lối thoát hiểm: Nhiều người thường chỉ chú ý tới diện tích, vị trí căn hộ mà quên lối thoát hiểm ở tòa nhà được bố trí thế nào, có hữu ích khi sự cố xảy ra không. Ba là, hành lang: Đây được xem là không gian chung của tầng. Hành lang rộng, thoải mái là nơi lý tưởng cho trẻ con vui chơi. Bốn là, văn hóa của chung cư: Đây là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày. Khu cho người thu nhập thấp thì sinh hoạt sẽ khác so với khu cho nhóm trí thức, làm việc văn phòng. Do vậy, khi lựa chọn cần chú ý xem văn hóa của khu chung cư đó có phù hợp với bản thân và gia đình mình không. Năm là, cần lường trước các bất tiện có thể xảy ra nếu định mua các căn hộ ở gần họng rác hay gần các khu tiện ích chung khác… và nhờ người quản lý chung cư tư vấn thêm. Nếu đã mua và gặp phải các phiền phức như gia đình anh Hưng, bên cạnh việc thiện chí nhắc nhở hàng xóm, kêu gọi mọi người nâng cao ý thức vệ sinh, bạn có thể thay lại bộ cửa có ron cao su để bớt mùi, giảm ồn… từ ngoài vọng vào nhà.