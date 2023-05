Hành trình 3 tháng tìm tân gia đón tân nương của chàng thiết kế

Dưới đây là bài viết về hành trình “tìm tân gia đón tân nương” do anh Nguyễn Trọng Minh (29 tuổi, Hà Nội) gửi đến cuộc thi “Triệu lựa chọn nhà – Một tổ ấm yêu thương” do Batdongsan.com.vn phát động.

Tôi sinh năm 1991, quê ở Ninh Bình, hiện sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Vợ tôi kém 1 tuổi, là đồng hương. Chúng tôi mới kết hôn mùa hè năm nay, đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son trong căn hộ hơn 56m2 ở quận Hoàng Mai. Tổ ấm nhỏ này thành quả của quá trình tích góp sau vài năm ra trường, đi làm với thu nhập còn khiêm tốn của chúng tôi cùng sự hỗ trợ của gia đình hai bên. Ngay từ khi yêu và xác định tiến tới hôn nhân, chúng tôi đã ước mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, luôn mong muốn có được tổ ấm của riêng mình, dù nhỏ bé, đơn sơ nhưng sẽ ngập tràn yêu thương. Chúng tôi sẽ cùng nhau vun đắp cho tổ ấm, sinh và nuôi dạy con cái lớn lên trong chính ngôi nhà của mình chứ không phải đi thuê trọ. Dù điều kiện tài chính còn hạn chế, chưa có nhiều tích lũy, tôi vẫn tin tưởng nếu cả hai đồng lòng, kiên định với mục tiêu và có kế hoạch phù hợp thì ước mơ có nhà riêng ngay khi kết hôn cũng không quá viển vông.



Căn hộ nhỏ của chúng tôi có vị trí thoáng đãng, view đẹp, nhìn ra hồ Linh Đàm. (Ảnh: NVCC)

Tôi làm thiết kế đồ họa. Vợ tôi – khi đó còn là người yêu – làm việc ở một công ty tư vấn du học Nhật Bản. Đầu năm 2018, cô ấy nghỉ việc, sang Nhật du học để trau dồi, nâng cao kiến thức. Tôi ở Việt Nam cố gắng làm việc, nỗ lực kiếm tiền mua nhà, chờ ngày “rước nàng về dinh”. Ngoài công việc trong thời gian hành chính ở công ty, tôi còn nhận nhiều việc làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập. Nghề của tôi nếu có năng lực và chịu khó thì không thiếu việc làm. Trong đó, nhiều khách hàng của tôi là dân sales bất động sản, thường thuê tôi thiết kế website, landing page hoặc tờ rơi giới thiệu các dự án nhà đất. Trong quá trình làm, tôi thường chú ý đến các dự án căn hộ quanh khu Pháp Vân, Linh Đàm mình đang sống nên dù chưa đủ tiền, chưa có kế hoạch cụ thể, tôi đã tích lũy được một số hiểu biết nhất định về giá cả thị trường, thiết kế căn hộ, chính sách bán hàng, thanh toán của các chủ đầu tư.

Tháng 6/2019, khi cả hai tích lũy được 400 triệu đồng, bố mẹ tôi cho thêm 100 triệu, tổng là 500 triệu, tôi mạnh dạn khởi động hành trình tìm nhà. Lúc này, vợ tôi vẫn còn ở Nhật. Theo kế hoạch, khóa học của cô ấy sẽ kết thúc vào đầu tháng 3/2020. Mẹ tôi đã đi xem ngày tốt, chỉ chờ cô ấy về nước là cưới liền trong tháng đó. Vợ ở nước ngoài nên toàn bộ "trọng trách" tìm mua nhà được giao hết cho tôi. Có tiền trong tay, tôi hăm hở lên đường tìm kiếm “tổ ấm hạnh phúc”. Vì tài chính có hạn, tôi chỉ nhắm tới những dự án giá rẻ, căn hộ nhỏ, tầm 50m2, 1 phòng ngủ, giá khoảng 900 triệu đổ lại vì không muốn phải vay nợ quá nhiều, sợ không kham nổi. Tôi lên mạng, tìm kiếm thông tin từ những trang tin bất động sản như Batdongsan.com.vn, lọc ra những dự án phù hợp với túi tiền, ở khu vực mong muốn. Gần 1 tháng ngụp lặn trong biển thông tin, tôi nhận thấy các dự án nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp quanh Hoàng Mai hay xa hơn là Hà Đông đều có lùm xùm về chất lượng thi công, quản lý căn hộ. Tài chính eo hẹp khiến tôi có ít lựa chọn, bản thân cũng không dám liều vay nợ quá nhiều.

Đang đau đầu vì chưa biết tìm đâu ra nhà vừa túi tiền mà chất lượng ổn ổn một chút, tôi bất ngờ nhận được tin vui. Vợ báo gia đình cô ấy sẽ hỗ trợ chúng tôi 300 triệu để yên tâm chọn nhà tốt hơn. Vậy là với 800 triệu trong tay, tôi có thêm nhiều lựa chọn hơn hẳn. Tôi đổi hướng tìm kiếm căn hộ tầm 1,2 tỷ trở lại, vẫn ưu tiên mua nhà quanh khu Linh Đàm, Pháp Vân. Hơn 1 tháng sau đó, cứ cuối tuần hay ngoài giờ làm việc, có thời gian rảnh là tôi đi xem nhà. Có lần đang giờ nghỉ trưa, tôi chưa kịp ăn gì mà môi giới hẹn xem nhà gấp nên đành để bụng đói tất tả chạy đi. Đến nơi, căn hộ không ưng ý, tôi chán nản quay về, lúc đó mới thấm thía hành trình mua nhà cũng lắm gian nan. Ngoài dự án mới, tôi cũng xem cả các dự án đã bàn giao và đưa vào sử dụng để có thêm lựa chọn. Ví dụ như một dự án ở khu Linh Đàm, chỉ 1,1 tỷ quay đầu là đã mua được căn 70m2. Tuy nhiên, suy đi tính lại, các dự án giá rẻ, dân cư đông, đã bàn giao nhiều năm nên cơ sở hạ tầng xuống cấp, tôi không an tâm về chất lượng, an toàn cháy nổ,… Tôi quyết định quay về với phương án tìm mua nhà mới.

Một ngày, vô tình lướt Facebook của một người quen làm sales bất động sản, tôi thấy quảng cáo một dự án ở ngay Hoàng Mai. Thiết kế căn hộ trong rổ hàng chào bán khá lung linh mà căn 2 phòng ngủ, 1 WC cũng chỉ tầm 1,35 tỷ. Dự án này tôi đã từng tìm hiểu trên Batdongsan.com.vn, thấy vị trí thoáng đãng, gần nơi làm việc nhưng khi đó chỉ định mua căn 900 triệu nên tôi bỏ qua. Nay có thêm tiền, tôi quyết định tới xem căn hộ của dự án này. Ở đây, tôi “chấm” được căn hộ 56,7m2, 2 phòng ngủ, 1 WC, thiết kế hay, mọi thứ đúng với mong muốn, lại có view đẹp ra hồ Linh Đàm nên rất ưng. Thêm vào đó, căn hộ ở dự án được thiết kế theo phong cách Nhật nên tôi tin rằng vợ sẽ yêu thích. Để yên tâm, tôi tham khảo ý kiến của một người bạn có kinh nghiệm, bạn nói chất lượng xây dựng của dự án này khá ổn nên tôi quyết định “chốt” luôn. Khoảng cuối tháng 9, sau 3 tháng tìm nhà, tôi ký hợp đồng mua căn hộ này với giá 1,4 tỷ. Tiền phải đóng theo đợt, tôi lại mua hơi muộn, còn có 3 tháng nữa đã bàn giao nhà nên tôi phải chuẩn bị tiền gấp. Tiếp tục cuộc chiến xoay tiền cho kịp tiến độ, tôi may mắn không phải vay ngân hàng mà chỉ vay thêm người thân, anh em, bạn bè là đủ. Trong đó, đa phần các khoản vay đều không mất lãi. Chúng tôi chỉ phải gửi cô chú tôi tiền lãi bằng lãi suất gửi tiết kiệm nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhận nhà vào một ngày giáp Tết, tôi nhập trạch luôn dù nội thất còn chưa kịp làm. Đêm đầu tiên tiên ở nhà mới, tôi hạnh phúc đến không ngủ được, háo hức chờ đến ngày đón vợ về tổ ấm của riêng chúng tôi.



Sau 3 tháng tìm kiếm, tôi đã mua được căn hộ như ý để chuẩn bị cưới vợ. (Ảnh: NVCC)

Tháng 3 năm nay, vợ tôi hoàn thành khóa học và về nước. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid, đám cưới phải dời lịch, chờ tình hình ổn định hơn. Đón vợ về nhà sau 2 tuần cách ly do nhập cảnh từ vùng dịch, tôi tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ tìm tổ ấm cô ấy giao phó. Nhìn vợ háo hức đi quanh nhà rồi bàn sẽ trang trí nhà cửa thế nào, đặt thứ gì ở đâu, tôi cảm thấy quãng thời gian ngược xuôi tìm nhà vừa qua thật xứng đáng. Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào tháng 5, muộn hơn một chút so với kế hoạch ban đầu nhưng mọi thứ đều suôn sẻ, trọn vẹn. Sau đám cưới, chúng tôi dồn tiền mừng để trả bớt một phần nợ, còn lại thu xếp trả dần từng khoản nhỏ. Đến nay, chúng tôi chỉ còn nợ hơn 300 triệu không lãi.

Có người nói chúng tôi quá thuận lợi vì có gia đình hỗ trợ một khoản đáng kể, sao không mạnh dạn vay thêm ngân hàng để mua căn hộ lớn hơn, dự án cao cấp hơn. Tuy nhiên, tôi “liệu cơm gắp mắm”, chọn căn hộ nhỏ, vừa sức để hạn chế rủi ro “còng lưng” vì nợ. Khi đó, tôi dự tính vợ về nước sẽ phải tìm việc lại, có thể gặp khó khăn, thu nhập chưa được như mong muốn. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn có con ngay sau khi kết hôn nên có thể vợ sẽ mất thêm một thời gian mang thai, chăm con nhỏ, rất mệt mỏi, tốn công sức, không thể tập trung làm việc. Như vậy, kinh tế gia đình sẽ do tôi gánh vác là chủ yếu, nếu không may công việc có xáo trộn, thu nhập giảm mà phải lo trả nợ ngân hàng thì dễ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vì thế, tôi chọn căn hộ nhỏ, vừa túi tiền để bớt áp lực.

Về nhà mới đã gần 1 năm, chúng tôi hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình. Hiện tại, vợ tôi đang mang thai, sang năm chúng tôi sẽ đón con gái đầu lòng. Mọi thứ đang diễn ra đúng như hình dung của chúng tôi về “ngôi nhà nhỏ – hạnh phúc to”. Có nhà, tôi càng thêm quyết tâm, nỗ lực làm việc để sớm trả hết nợ, lo cho vợ con được đủ đầy, hạnh phúc.

Người dự thi: Nguyễn Trọng Minh