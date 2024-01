Mong ước về một không gian sống tốt hơn kể từ khi đón Thị Giun ra đời, gia đình Giun Dế Family khởi động kế hoạch tìm mua nhà. Đó là một hành trình gian truân, vất vả và cũng cười ra nước mắt với những tình huống “trời ơi đất hỡi”. Hành trình này chỉ thuận lợi hơn khi gia đình Giun Dế Family biết đến Batdongsan.com.vn.

Giun Dế Family là kênh Tiktok nổi tiếng thu hút hàng triệu người xem với những clip vui vẻ hài hước xoay quanh cuộc sống gia đình. Đứng sau kênh Tiktok triệu view này là cặp vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Trọng và Hoàng Nhật Trà My. Các clip triệu view của đôi vợ chồng trẻ cho thấy một cuộc sống hài hước, hạnh phúc, thấu hiểu và thương yêu nhau.

Kênh tiktok triệu view Giun Dế Family ra đời trong giai đoạn dịch Covid-19. Cái tên dễ thương Giun Dế là tên mà cả hai dự định sẽ đặt cho những đứa con sau này. Thời điểm đó, cả hai vợ chồng phải ở nhà để phòng chống dịch nên làm tiktok với mục đích tiêu khiển. Bất ngờ là những clip đưa lên tiktok nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, yêu thích của đông đảo mọi người, các clip đều đạt lượt xem khủng. Những clip triệu view của Trọng và Trà My đều xoay quanh cuộc sống thường nhật của gia đình hoặc một số vấn đề xã hội đang nổi cộm. Tất cả được thể hiện một cách hài hước, thông minh,dí dỏm, tạo sự đồng cảm và mang đến tiếng cười cho người xem.

Mới đây, gia đình Giun Dế Family đã có thêm thành viên Thị Giun – quả ngọt tình yêu của Trọng và Trà My. Thị Giun đã tròn một tuổi. Những clip đáng yêu của gia đình trong suốt thời gian qua đã có sự góp mặt của Thị Giun bé bỏng.

Sự xuất hiện của bé Thị Giun giúp Trọng và Trà My có những trải nghiệm tuyệt vời trong làm bố và làm mẹ. Cả hai khát khao một không gian sống tốt hơn cho cô nàng Thị Giun nên quyết định tìm mua một ngôi nhà mới . Nhưng hành trình tìm không gian sống mới lại khá gian truân. Trong clip tiktok mới nhất, hai vợ chồng đã chia sẻ câu chuyện đáng nhớ nhất trong hành trình đi tìm nhà. Đây cũng là câu chuyện "cười ra nước mắt":

Không chỉ gia đình Trọng và My, hành trình tìm nhà của mỗi người đều có không ít khó khăn, có nhiều tình huống "dở khóc dở cười" và nhất là tốn nhiều thời gian công sức nhưng chưa chắc đã có kết quả.

Việc gặp phải chủ nhà kỳ quặc, khó tính như giọt nước tràn ly trong quá trình tìm nhà dài dằng dặc bấy lâu của Trọng và Trà My. Cả hai bắt đầu mệt mỏi, chán nản. Khi trở về nhà, Trà My than thở việc tìm nhà vất vả với bố, không ngờ bố cô chỉ tỉnh bơ nói: “Tìm nhà sao 2 đứa không vào Batdongsan.com.vn mà tìm. Muốn tìm nhà kiểu gì cũng ra, oke lắm”.