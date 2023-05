Hẻm nhỏ xây nhà hoành tráng: Ở không được bán không xong

Ngoài những bất tiện trong sinh hoạt và rủi ro pháp lý, nhà trong hẻm nhỏ còn dễ bị giảm giá trị so với tài sản tương đương trong ngõ lớn. Nhà trong hẻm nhỏ cũng dễ bị ép giá khi cần tiền gấp và bị định giá thấp hơn khi cần thế chấp vay vốn ngân hàng. Do đó, dù tài chính eo hẹp, người mua cũng cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền với nhà trong hẻm nhỏ. Không nên xây hoặc mua nhà quá to trong hẻm nhỏ để tránh nguy cơ “tiến thoái lưỡng nan”.