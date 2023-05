Hối hận vì xây nhà tiền tỷ ở tỉnh lẻ rồi để không

Bà Nguyễn Nhật (63 tuổi, Thái Bình) chia sẻ về việc xây nhà to mà không sử dụng hết công suất của gia đình mình:

Mỗi lần gia đình 2 đứa con lớn từ Hà Nội về quê ăn Tết, ngôi nhà 2 tầng với 2 phòng ngủ của gia đình tôi bỗng trở nên quá chật chội. Đám cháu phải nằm trên thảm phòng khách để chơi đùa, ngủ nghỉ làm tôi không khỏi ao ước về một ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang hơn.

Do đó, năm 2015, khi con gái út có kế hoạch lấy chồng, vợ chồng tôi đã dành 80% số tiền tiết kiệm, cộng thêm hỗ trợ tài chính của các con để xây ngôi nhà 100m2 trên mảnh đất 200m2, diện tích còn lại dành cho không gian sân vườn. Khi xây nhà, tôi nghĩ rằng, đây là một quyết định vô cùng hợp lý vì vừa tạo được hình ảnh đẹp với gia đình thông gia, lại vừa có không gian rộng rãi mỗi khi con cháu về chơi.

Ngôi nhà 2 tầng, 1 tum, 4 phòng ngủ, 5 toilet, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng thờ của gia đình tôi được xây rất cẩn thận và hoàn thành trong nửa năm. Tổng chi phí cho ngôi nhà là hơn 3 tỷ, có phần tốn kém hơn so với giá xây dựng trung bình tại thời điểm đó. Nguyên nhân là do chúng tôi đầu tư nhiều vào nội thất cao cấp và tiểu cảnh để trang trí không gian vườn tược. Một số đồ nội thất được đứa con cả mua từ Hà Nội về, rồi có cả những món đồ được gửi từ nước ngoài. Sau khi hoàn thiện, cả gia đình tôi đều rất ưng không gian sống mới của mình.



Trường hợp các gia đình ở tỉnh lẻ xây nhà tốn kém không phải là hiếm. Ảnh: Cát Mộc

Khi chúng tôi lên kế hoạch xây nhà to, đẹp hơn, các con tôi đều khuyến khích, bởi, kinh tế của chúng tôi rất vững. Vợ chồng tôi đều có lương hưu, đứa con trai lớn làm cho công ty nước ngoài với mức lương tốt, vẫn biếu thêm bố mẹ tiền chi tiêu hàng tháng. Đứa con gái thứ hai làm ở ngân hàng, đứa út làm trong cơ quan nhà nước nên thu nhập cũng ổn định.

Sau khi xây xong ngôi nhà khang trang, niềm vui của vợ chồng già chúng tôi không kéo dài được bao lâu vì con cái rất ít về chơi. Nguyên nhân là vì đứa nào cũng bận công việc, phần nữa là do gia đình của cậu con cả đã chuyển sang sinh sống ở Australia.

Sau nhiều lần ốm vặt, hai cô con gái đều động viên chúng tôi chuyển lên Hà Nội ở cùng, để các con vừa tiện chăm sóc, vừa có thể đỡ đần trông cháu.

Cô con gái thứ hai của tôi mới mua thêm một căn hộ 2 tỷ, nằm ngay tầng dưới của căn hộ các con đang ở với mục đích để cho cháu trai của tôi. Nhưng vì giờ cháu còn bé nên tạm thời vợ chồng tôi sẽ ở trong căn hộ này. Vợ chồng tôi đã quyết định chuyển hẳn lên Hà Nội ở để gần con cái, thế nên đành để không ngôi nhà dưới quê.

Thi thoảng, vợ chồng tôi cũng có ghé về thăm nhà. Nhưng ngôi nhà lâu ngày không có hơi người ở nên vẫn có cảm giác hoang, mốc, dù mới xây xong. Việc thu dọn ngôi nhà cũng thường mất vài ba ngày, vì không gian quá rộng. Cứ mỗi lần về thu dọn xong, chúng tôi lại khóa cửa để đó và lên Hà Nội.

Phải kể thêm, để mua được căn hộ mà vợ chồng tôi đang ở trên Hà Nội, con gái tôi đã phải vay ngân hàng một khoản kha khá. Vì đổ hết tiền vào xây nhà to nên tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi cũng chẳng còn bao nhiêu. Khi muốn giúp con gái có tiền trả nợ ngân hàng, chúng tôi đã bàn tính bán ngôi nhà to, mua căn khác nhỏ hơn. Nhưng vì nhà xây to, lại nằm sâu trong ngõ nhỏ, không có giá trị kinh doanh nên khá kén khách. Dù đưa ra giá bán khá thấp, nhưng sau hơn một năm rao bán, ngôi nhà vẫn chưa có người mua.

Dù các con vẫn động viên cứ để nhà to mà ở, không phải nghĩ ngợi về tài chính, vì các con vẫn có thể tự lo được, nhưng tôi vẫn hay nghĩ giá mình đừng làm nhà to. Bởi, vừa tốn nhiều tiền, vừa để phí.

Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền, trường hợp các gia chủ có điều kiện kinh tế ở các tỉnh lẻ như Đắk Lắk, Phú Yên… xây nhà to là khá nhiều. Nhưng khi con cái họ học tập, lập nghiệp trên thành phố lại đón bố mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc, họ lại loay hoay bán ngôi nhà to ở quê nhà. Mà thông thường, một ngôi nhà to ở các vùng nông thôn lại rất kén khách, khiến việc bán nhà trở nên khó hơn.

KTS Truyền cũng có một người quen ở Buôn Ma Thuột đã bỏ ra số tiền khá lớn để xây nhà to, hiện muốn bán để lên Tp.HCM sống cùng con cái, nhưng vì nhà to, tiền đắt nên mãi vẫn chưa bán được.