Hơn 2.000 tỷ tái đền bù khu 4,3ha ngoài ranh Thủ Thiêm

Cuộc họp về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách, an ninh, quốc phòng tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 vừa được UBND TP.HCM tổ chức vào sáng nay, ngày 19/7. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Võ Văn Hoan, ông Ngô Minh Châu, hai Phó chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, từ ngày 19/7, Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng sẽ tiếp 331 hộ dân ở Thủ Thiêm. Dự kiến, thời gian tiếp dân diễn ra trong 3 ngày do phải gặp từng hộ và số lượng người dân quá đông.



Vợ chồng anh Nguyễn Nhựt Trường, chị Nguyễn Thị Hà (số nhà B12/1A khu phố 1, phường Bình An)

bên căn nhà còn sót lại tại Thủ Thiêm. Khu phố này nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm

nhưng trước đó bị giải tỏa để xây dự án. Ảnh: Ngọc Dương

Cũng theo lãnh đạo thành phố, trong thời gian tới, TP.HCM sẽ triển khai từng nội dung theo kết luận mà Thanh tra Chính phủ vừa công bố liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo tìm hiểu, số tiền tái đền bù cho 331 hộ dân ở khu 4,3ha, khu phố 1, phường Bình An (quận 2) được xác định ngoài ranh Thủ Thiêm là hơn 2.000 tỷ đồng. Phương án tái đền bù đã, đang lấy ý kiến từng hộ dân.

Để xây dựng Thủ Thiêm, trong hơn 20 năm qua, bán đảo Thủ Thiêm gần như đã được giải tỏa trắng. Khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã di dời. Những hộ này nằm tại các phường Thủ Thiêm, Bình Khánh, An Khánh, An Lợi Đông và Bình An, quận 2. Khoảng 99% diện tích đất đã được bồi thường, giải tỏa.

Trong hơn 10 năm qua đã có nhiều khiếu nại, tố cáo về việc thu hồi đất, đền bù, giải tỏa. Tháng 9/2018, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về "ranh quy hoạch Thủ Thiêm" với lời khẳng định "khiếu nại của người dân là có cơ sở". Nội dung kết luận cũng đề cập đến việc TP.HCM điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền, đặc biệt là việc tăng 4,3ha thuộc khu phố 1, phường Bình An (quận 2) không đúng quy hoạch mà Thủ tướng phê duyệt trước đó, khiến 331 hộ dân bị ảnh hưởng.