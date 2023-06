Top 4 Hòn Non Bộ Mini Được Ưa Chuộng Nhất Hiện Nay

Hòn non bộ mini được nhiều người Việt Nam ưa thích, lựa chọn để trang trí nhà cửa, sân vườn. Không chỉ để tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, trang trí hòn non bộ mini cũng khiến tinh thần con người được thư giãn. Sau đây là top 4 thiết kế hòn non bộ mini đang thịnh hành nhất hiện nay.

1. Hòn Non Bộ Mini Là Gì?

Hòn non bộ mini còn có tên gọi khác là tiểu cảnh. Đây là hình ảnh thu nhỏ của thiên nhiên với núi non và cây cối. Thông thường, hòn non bộ sẽ được người ta đặt trong khuôn viên sân vườn hoặc ở những nơi có diện tích lớn xung quanh nhà. Tuy nhiên, hòn non bộ mini lại phù hợp để gia chủ đặt tại phòng khách, bàn làm việc hoặc đặt một số không gian khác với diện tích nhỏ và vừa.

Hòn non bộ mini hay còn được gọi là tiểu cảnh.

Nghệ thuật tiểu cảnh/non bộ này đã xuất hiện từ rất lâu trong đời sống con người Á Đông. Ở Nhật Bản, hòn non bộ được gọi là "bonkei", ở Trung Quốc nó được gọi là "penjing". Tuy nhiên, các nước sẽ có một chút khác biệt trong cách chơi tiểu cảnh này. Yếu tố non bộ của người Việt Nam có đôi chút biến tấu – đó là kết hợp với phần nước. Còn người Nhật Bản và người Trung Quốc lại rất chú trọng đến yếu tố cây xanh.

Theo tìm hiểu của nhóm chuyên gia Batdongsan.com.vn, thú chơi tiểu cảnh đã xuất hiện tại nước ta từ thời vua Lê Đại Hành . Vào dịp sinh nhật vua, những quả núi giả được đặt trên chiếc thuyền trôi giữa sông để vua cùng các quan đi thuyền xung quanh và thưởng ngoạn.

Ngày nay, nghệ thuật tiểu cảnh hòn non bộ tại Việt Nam cũng đã phát triển hơn rất nhiều, được ứng dụng rộng rãi trong trang trí nhà cửa, sân vườn cũng như các không gian công cộng.

Hòn Non Bộ Có Ý Nghĩa Phong Thủy Như Thế Nào?

Hòn non bộ mang đến vẻ đẹp cho ngôi nhà, đồng thời còn có tác dụng cân bằng âm dương, thúc đẩy vượng khí nhà ở. Một số yếu tố như thác nước/dòng nước, núi, hang động, cây cối,… được bài trí một cách tinh xảo, tạo nên sự lưu thông trong ngũ hành

Theo đó, núi được xem là nơi hội tụ mọi tinh túy của trời đất, hội tụ danh vọng, tiền tài. Sông chính là biểu tượng của đại cát. Còn nước tượng trưng cho tài lộc, dòng chảy của nước tức là tài lộc luôn chảy vào nhà.

Hòn non bộ mini mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ và còn có tác dụng cân bằng âm dương

Hòn non bộ cũng giúp con người ta hiểu hơn về cuộc sống. Đó chính là sự liên kết và nương tựa lẫn nhau giữa nhiều yếu tố đan xen, giúp ta hiểu rằng: mọi vật và mọi việc trên đời đều giống như một sợi dây kết nối. Con người cần biết dung hòa và cân bằng mọi thứ.

Phân Loại Hòn Non Bộ

Tùy vào điều kiện và sở thích mà mỗi gia đình sẽ có sự lựa chọn về non bộ khác nhau. Sau đây là 3 loại hòn non bộ phổ biến nhất trong thiết kế cảnh quan:

Hòn Non Bộ Mini Để Bàn

Ngày nay, rất nhiều văn phòng, trụ sở làm việc đã trưng bày tiểu cảnh non bộ để bàn. Những hòn non bộ với thiết kế tinh xảo, kích thước nhỏ gọn đang trở thành xu hướng trang trí bàn làm việc yêu thích của nhân viên văn phòng. Một số mô hình non bộ được ưa chuộng nhất là thiết kế kết hơp chùa, tháp, núi non,…

Một mẫu hòn non bộ mini để bàn khá đẹp và tinh xảo

Hòn Non Bộ Ngoài Trời

Hòn non bộ ngoài trời khá phù hợp với gia đình có diện tích sân vườn rộng rãi. Thường thì diện tích để bố trí hòn non bộ ngoài trời sẽ từ vài mét vuông trở lên. Trên thực tế, cũng không có quy định nào về kích thước của tiểu cảnh này. Chỉ cần thiết kế đó hài hòa với diện tích nhà ở là được.

Vị trí xây hòn non bộ cũng mang những ý nghĩa khác nhau. Nếu non bộ non bộ đó được thiết kế trước nhà, nó được xem là bức bình phong giúp che chắn cho gia đình khỏi tà khí. Tuy nhiên, gia chủ không nên thiết kế non bộ quá lớn so với diện tích ngôi nhà. Tránh để hòn non bộ đó che khuất mặt tiền ngôi nhà.

Hòn non bộ ngoài trời thường có kết cấu khá đồ sộ

Nếu hòn non bộ được xây dựng phía sau ngôi nhà, chuyên gia phong thủy khuyên bạn nên thiết kế mô hình lớn. Bởi nó sẽ được xem là điểm tựa vững chắc cho toàn bộ căn nhà. Thế nhà dựa núi trong phong thủy được gọi là “hậu chẩm”, có nghĩa là sự kiên cố và vững chắc.

Hòn Non Bộ Mini Trong Nhà

Đối với nhà ở có diện tích khiêm tốn như nhà mặt phố , căn hộ chung cư,… thì sẽ không có đủ không gian để chủ nhà xây hòn non bộ ngoài trời. Lúc này, những hòn non bộ mini trong nhà ra đời.

Tỷ lệ được thu nhỏ, diện tích hòn non bộ mini cũng không quá 2m2 nên bạn có thể dễ dàng đặt nó trong nhà. Thông thường, những hòn non bộ mini sẽ thiết kế kèm luôn bể cá cảnh. Vì thế, gia chủ có thể bố trí một thủy cung thật sinh động, một khung cảnh sơn thủy hữu tình. Đương nhiên, yếu tố này tùy thuộc vào từng sở thích của gia chủ.

Hòn non bộ mini trong nhà được nhiều gia chủ lựa chọn

Một điểm lưu ý mà chuyên gia phong thủy nhấn mạnh, các gia đình không đặt bể cá, hòn non bộ mini có hồ nước/thác nước ở dưới gầm cầu thang. Theo phong thủy nhà ở, tiểu cảnh có nước ở vị trí gầm cầu thang sẽ mang đến sự bất ổn cho gia đình đó.

2. Top 4 Hòn Non Bộ Mini Đang Được Ưa Chuộng Nhất

Hòn Non Bộ Mini Có Thác Nước

Hòn non bộ mini không chỉ mang tính kiến trúc nghệ thuật thì nó còn có ý nghĩa phong thủy. Những mẫu tiểu cảnh được kết hợp với thác nước sẽ mang yếu tố mộc – thủy, giúp cân bằng âm dương. Khung cảnh hùng vĩ của núi non thu nhỏ, kết hợp cùng thác nước chảy chắc chắn tạo nên một sự hài hòa và dễ chịu.

Non bộ mini kết hợp thác nước chảy bao hàm ý nghĩa kích hoạt được một nguồn năng lượng tốt. Vì thế, theo phong thủy thì yếu tố này sẽ tạo nguồn sinh khí an lành cho không gian sống của bạn.

Hòn non bộ mini có thác nước là một loại hình nghệ thuật đậm tính phong thủy

Hòn Non Bộ Mini Nuôi Cá

Bên cạnh yếu tố tăng tính thẩm mỹ, hòn non bộ mini kết hợp cùng bể nuôi cá nhà còn mang yếu tố tốt cho phong thủy. Nó có ý nghĩa giúp gia chủ thu hút tài lộc, mang lại may mắn và thinh vượng. Hòn non bộ mini nuôi cá thông thường được gia chủ đặt trong nhà hoặc đặt ngoài trời.

Hòn Non Bộ Mini Nuôi Cá Trong Nhà

Đặt hòn non bộ mini nuôi cá trong nhà giúp tạo điểm nhấn cho nội thất ngôi nhà. Việc kết hợp nuôi cá còn mang ý nghĩa của ngũ hành (Thủy là nước, tượng trưng cho tài vận; Mộc là cây thủy sinh, tượng trưng cho sự xanh tốt và sinh sôi, Hỏa là ánh sáng; Thổ là đá, sỏi; Kim là hệ thống máy móc), tất cả hòa quyện và mang tới ý nghĩa tốt lành cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình.

Hòn non bộ mini nuôi cá trong nhà giúp tăng tính thẩm mỹ và tạo điểm nhấn cho nội thất.

Nên đặt tiểu cảnh kết hợp nuôi cá tại gian phòng khách, tạo ra một cảnh quan dễ nhìn, cho phòng khách thêm sinh động và sang trọng hơn. Tuy nhiên, bạn không nên đặt thiết kế này phía sau ghế ngồi. Bởi nước là vật thể không mang tính ổn định nên sẽ ảnh hưởng đến gia trạch. Chính vì vậy, bạn cũng không nên dùng nước để làm điểm tựa phía sau. Ngoài ra, cũng không nên đặt tiểu cảnh có bể cá tại vị trí đối diện với bếp đun nấu. Bởi thủy và hỏa theo nguyên tắc phong thủy là tương khắc, gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình.

Hòn Non Bộ Mini Nuôi Cá Ngoài Trời

Hòn non bộ mini nuôi cá ngoài trời xuất hiện tương đối nhiều ở các sân vườn, thiết kế kiến trúc cổ điển tại Việt Nam. Hòn non bộ kiểu này thường được gia chủ đặt phía trước sân để làm cảnh đẹp đón khách. Nếu tiểu cảnh này được đặt tại sân chùa hoặc trước sân đền, thường sẽ được dùng như một tấm bình phong hoặc tạo cho đình hoặc chùa điểm nhấn, thêm phần thoát tục.

Hòn non bộ nuôi cá ngoài trời thường được đặt phía trước sân để làm cảnh đón khách

Hòn Non Bộ Mini Khô

Hòn non bộ mini không có yếu tố nước thì người ta gọi đó là hòn non bộ khô. Chúng thường được bài trí tại không gian phòng khách, phòng bếp, hoặc dưới gầm cầu thang…

Hòn non bộ khô dưới gầm cầu thang

Hòn non bộ khô cũng sạch hơn tiểu cảnh hòn non bộ ướt, bởi vì gia chủ không phải lo về vấn đề xử lý nước trong bể/hồ hay rong rêu bị bám dưới đáy. Hòn non bộ này khá phù hợp với không gian nội thất vì vệ sinh dễ dàng hơn, cũng không cần bảo dưỡng nhiều, bền lâu hơn.

Mẫu Hòn Non Bộ Mini Để Bàn Làm Việc Đẹp

Với cảnh sắc sinh động, màu sắc tươi mới, kết hợp nghệ thuật tạo hình độc đáo, hòn non bộ mini để bàn sẽ là điểm nhấn hấp dẫn cho bàn làm việc hoặc góc học tập. Tiểu cảnh mini này tạo không gian thư giãn nên sẽ mang lại tinh thần thoải mái; giúp bạn tránh được cảm giác ngột ngạt và chật hẹp của gian phòng.

Một mẫu hòn non bộ mini để bàn dành cho những người mệnh kim, mộc và thủy

Mẫu hòn non bộ mini để bàn với thiết kế núi được làm từ đá vôi trắng

Mẫu hòn non bộ mini để bàn với hình ảnh của cây tùng, mang ý nghĩa trường tồn và bền lâu.

Hòn non bộ mini để bàn với quả cầu thủy tinh và hồ sen khá độc đáo.

3. Cách Làm Hòn Non Bộ

Nếu bạn là người yêu thích sự sáng tạo, mong muốn có những tiểu cảnh mini bộ khác biệt và độc đáo thì hãy cùng Batdongsan.com.vn tham khảo hướng dẫn tự làm hòn non bộ dưới đây.

Cách Làm Hòn Non Bộ Bằng Xi Măng

Bước 01: Lắp ghép các miếng xốp phù hợp với kích thước mà bạn mong muốn làm tiểu cảnh. Sử dụng lửa để đốt viền xốp và gắn chúng lại với nhau.

Bước 02: Trộn đều 1 chậu xi măng theo tỉ lệ nước & xi măng nhất định theo hướng dẫn của bao bì.

Bước 03: Nhúng tảng xốp kia vào chậu xi măng để giúp định hình.

Bước 04: Đem tiểu cảnh phơi nắng, dùng chỗ xi măng còn thừa và đổ lên hòn non bộ đó để tạo khối, nhằm mục đích tạo độ sần tự nhiên

Bước 05: Sau khi tiểu cảnh khô, bạn trang trí cây cỏ và hoa lá lên đó theo ý thích của mình.

Các bước làm hòn non bộ mini bằng xi măng

Nếu gia chủ muốn làm hòn non bộ mini kèm thác nước, hãy bố trí thêm một thiết bị bơm phun nước mini, sau đó tạo hình thác nhỏ với dòng chảy tự nhiên. Đồng thời, có thể đặt thêm những viên đá cuội xuống đáy bể nước, tạo một bức tranh thiên nhiên hài hòa.

Cách Làm Hòn Non Bộ Bằng Đá

So với việc làm hòn non bộ bằng xi măng thì phương pháp làm tiểu cảnh bằng đá sẽ tốn kém công sức và chi phí hơn, nhưng sẽ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và độ bền.

Bước 01: Chuẩn bị trước bản thiết kế mô phỏng và định hình dạng non bộ một cách cụ thể.

Bước 02: Lắp ghép hòn non bộ và tạo thêm hồ cá với nguyên vật liệu có sẵn; sau đó dùng một ống nhựa để tạo hình thác nước cùng hệ thống đèn chiếu sáng…

Bước 03: Lấy xi măng đã trộn đều trước đó để làm keo gắn những hòn non bộ nhỏ với nhau. Nên chọn những những điểm gồ để lắp ráp đá, tạo độ tự nhiên.

Bước 04: Để xi măng khô, sau đó dùng dao cạo phần xi măng thừa. Trang trí thêm cho nó những viên sỏi, viên đá to, nhỏ cho thêm phần sinh động.

Mẫu tiểu cảnh hòn non bộ mịn bằng đá khá đẹp

Nếu bạn thiết kế hồ nước, hãy tránh kiểu góc cạnh, bởi nước luôn phải lưu thông, dòng chảy nên hướng vào nhà, hướng từ trên cao xuống. Điều này thể hiện cho tài lộc ùa vào nhà một cách dồi dào. Bạn cũng nên lựa chọn màu sắc phù hợp với vận mệnh để có thêm nhiều may mắn.

Cách Làm Hòn Non Bộ Bằng Xốp

Bước 01: Cắt, rọc và đốt viền một tấm xốp để tạo các hình dáng tự nhiên khác nhau

Bước 02: Quét xi măng lên tấm xốp đó và chờ khô lại.

Bước 03: Phủ những miếng vải hoặc quần áo đã cũ được nhúng xi măng lên trên tấm xốp đó, mục đích là tạo dáng hòn non bộ theo ý thích.

Bước 04: Vẽ màu và trang trí thêm để hòn non bộ của bạn trông tự nhiên hơn.

Thực tế, hòn non bộ mini làm bằng xốp rất dễ làm, đặc biệt hơn cả là dễ dàng di chuyển do thiết kế này không nặng như hòn non bộ được làm bằng đá hay xi măng. Tuy nhiên, tiểu cảnh làm bằng xốp sẽ không chịu được tác động mạnh, dễ hư hỏng hơn, ngoài ra tính thẩm mỹ cũng không bằng so với những hon non bộ mini vật liệu khác.

Hòn non bộ mini bằng xốp rất dễ làm nhưng độ bền không cao.

4. Thiết Kế Hòn Non Bộ Cần Lưu Ý Gì?

Với nhà nguyên căn xây nhiều tầng, gia chủ không đặt hòn non bộ mini ở tầng trên cùng.

Về thế núi của tiểu cảnh non bộ, gia chủ không nên thiết kế thế núi lởm chởm, đá nhọn hoắt, hình thù kỳ quái.

Nếu miệng hồ nước của tiểu cảnh thiết kế lõm thì phần lõm đó nên hướng vào nhà, không nên ở hướng ngược lại vì hướng đó không tốt cho gia chủ.

Về số hòn non bộ, các bạn nên thiết kế theo số lẻ, không thiết kế hòn chẵn, lý tưởng nhất là từ 3 đến 5, hoặc 7 hòn non bộ. Cũng không nên thiết kế các hòn non bộ bằng nhau, nên phân cấp giữa các hòn.

Trên đây là những thông tin được Batdongsan.com.vn tổng hợp về hòn non bộ mini. Hy vọng bài viết đã giúp độc giả có thêm thông tin, có thể chọn tiểu cảnh non bộ phù hợp với không gian nhà mình.

Thu Pham

