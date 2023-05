Hưng Yên có thêm khu đô thị rộng gần 294ha

Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch là khoảng 293,9ha, thuộc địa bàn xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm) và xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang). Về ranh giới khu vực lập quy hoạch, phía Đông giáp xã Tân Quang, xã Nghĩa Trụ và các dự án công nghiệp hiện có; phía Tây giáp trường Đại học Tài chính, khu dân cư xã Tân Quang và xã Cửu Cao (huyện Văn Giang); phía Nam giáp đường vành đai 3,5; phía Bắc giáp tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng. Quy mô dân số khu vực vào khoảng 42.000 người.

Đất đơn vị ở, nhóm ở độc lập là khoảng 204ha, chiếm gần 70% cơ cấu sử dụng đất dự án. Chiếm hơn 30% tổng diện tích là đất ngoài đơn vị gồm đất công cộng cấp đô thị, đất giao thông đô thị, đất cây xanh cấp đô thị, đất hạ tầng kỹ thuật, đất nghĩa trang.



Tổng diện tích lập quy hoạch khu đô thị Đại An là khoảng 293,9ha

Chủ đầu tư dự án được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Văn Lâm, Văn Giang và các sở ngành triển khai công bố quy hoạch, xác định chỉ giới xây dựng; làm căn cứ để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Hồi tháng 6, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đại An.

Được biết, cách đây hơn 10 năm, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy hoạch xây dựng khu đô thị Đại An, tỉnh Hưng Yên. Theo đồ án được UBND tỉnh Hưng Yên gửi xin ý kiến, tổng diện tích nghiên cứu ban đầu là khoảng 347ha. Như vậy, diện tích dự án khu đô thị Đại An đã giảm xuống 53ha so với đồ án ban đầu.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển khu đô thị mới hiện đại, nằm trong hệ thống đô thị phía Bắc tỉnh Hưng Yên, có chức năng thương mại, dịch vụ và nhà ở; là trung tâm kinh tế, văn hoá, thể thao tiểu vùng phía Bắc tỉnh Hưng Yên.

Bộ Xây dựng nhận định khu đô thị này cơ bản phù hợp với định hướng tổ chức không gian của đồ án quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô.

Khánh Trang