Hướng Dẫn Tra Cứu Thông Tin Quy Hoạch Huyện Củ Chi 2021-2025

Gia Tăng Nhu Cầu Tra Cứu Thông Tin Quy Hoạch Huyện Củ Chi

Củ Chi là một trong 5 huyện ngoại thành của TP.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 33km đi theo đường Xuyên Á. Huyện sở hữu tiềm năng về vị trí, hạ tầng, tiện ích… tạo đà cho kinh tế phát triển, trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Xét về vị trí, huyện Củ Chi sở hữu vị trí thuận lợi để di chuyển giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Với địa hình là vùng đất cao, nền ổn định nên Củ Chi thuận lợi cho xây dựng đô thị hiện đại, ít bị sụt lún, thóat nước dễ dàng, đồng thời chi phí xây dựng nhà cửa không quá tốn kém, phù hợp với thu nhập của người dân ơi đây. Xét về giao thông, huyện có trục đường Xuyên Á và Tỉnh lộ 8, đồng thời với vị trí cửa ngõ TP.HCM thì việc di chuyển từ Củ Chi đi các tỉnh miền Tây cũng rất thuận lợi, di chuyển qua Bình Dương ra Phan Thiết, Vũng Tàu không quá xa. Củ Chi còn có ưu thế quỹ đất rộng, giá bán còn thấp so với mật bằng, mật độ dân số trung bình vào loại thấp nên được đánh giá là thi trường khá tiềm năng cho những nhà đầu tư có số vốn khiêm tốn.

Sau một thời gian chững lại do tác động của Covid-19, thị trường nhà đất Củ Chi đã sôi động, nhộn nhịp trở lại nhờ thông tin quy hoạch lên thành phố trực thuộc TP.HCM, các thông tin về đường Vành đai 3, đường ven sông, cao tốc Mộc Bài – TP.HCM. Trong đó, loại hình bất động sản được quan tâm nhiều nhất chính là đất nền Củ Chi . Tại đây, nhiều khu đất đã thiết lập mức giá mới với giá rao bán tăng 20-50% so với trước đó. Nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch Củ Chi vì thế ngày càng gia tăng.

Huyện Củ Chi được đề xuất lên thẳng thành phố thay vì lên quận.

Lợi Thế Khi Nắm Rõ Quy Hoạch Huyện Củ Chi

Có không ít trường hợp người mua do không rành, quá tin người hoặc khi mua đất Củ Chi do thấy đất đẹp mà quá chú tâm vào chuyện thương lượng giá cả, bỏ qua việc tra cứu thông tin quy hoạch huyện Củ Chi đến cuối cùng mua phải những mảnh đất dính quy hoạch như đất quy hoạch cây xanh, đất công trình công cộng, đất giáo dục hay đất giao thông, đất quốc phòng an ninh… Hậu quả của việc mua phải những mảnh đất như vậy là người mua rất khó bán đất, bán chậm hay nặng hơn là bán lỗ, rao bán nhưng không có người mua. Với người mua đất làm tài sản để xây nhà ở lâu dài thì cũng không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc có đất mà không thể xây nhà.

Rõ ràng, đất đai là tài sản có giá trị lớn, đôi khi là thành quả tích cóp cả chục năm trời nên việc xem xét quy hoạch trước khi giao dịch rất quan trọng. Dưới đây là một số lợi thế của việc kiểm tra, nắm rõ quy hoạch đất Củ Chi trước khi giao dịch:

Tra cứu thông tin quy hoạch huyện Củ Chi giúp bạn biết đầy đủ về hiện trạng quy hoạch tại huyện, mảnh đất mình dự tính mua có nằm trong vùng quy hoạch gì không, ranh giới quy hoạch với miếng đất…

Kiểm tra bản đồ quy hoạch Củ Chi mới nhất giúp bạn nắm rõ các con đường dự phóng lớn được mở rộng, các điều chỉnh quy hoạch Nhà nước thành khu dân cư, từ đó mở ra cơ hội đầu tư trong tương lai cho những người nhạy bén.

Tra cứu thông tin quy hoạch huyện Củ Chi giúp bạn tránh rủi ro mất tiền, tránh mua trúng phải sản phẩm dính quy hoạch công cộng của Nhà nước làm giảm giá đất hoặc đền bù thấp hơn số tiền bỏ ra mua.

Việc tra cứu thông tin quy hoạch huyện Củ Chi giúp bạn nắm kỹ bản đồ quy hoạch về thửa đất, từ đó thẩm định được giá lô đất, mua đất với giá tốt mà không bị “hớ” tiền.

5 Cách Tra Cứu Quy Hoạch Huyện Củ Chi

1. Tra cứu thông tin quy hoạch huyện Củ Chi tai Phòng Tài nguyên và Môi trường Củ Chi

Phòng Tài nguyên và Môi trường Củ Chi là cơ quan Nhà nước, trực thuộc UBND huyện Củ Chi, có chức năng tham mưu về tài nguyên và môi trường, bao gồm cả đất đai. Vì thế, việc kiểm tra thông tin quy hoạch tại đây mang tính chính xác tuyệt đối. Muốn xem quy hoạch đất Củ Chi, bạn có thể đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi tại số 77 đường Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

Thời gian làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 giờ hành chính: sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h.

Một vài thông tin liên hệ khác:

Số điện thoại: (08)37928894;

Số fax: (08)38920263;

Địa chỉ thư điện tử: [email protected]hcm.gov.vn.

Lưu ý: Chỉ có chủ sở hữu của lô đất mới có thể kiểm tra quy hoạch của lô đất đó tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Khi đi cần mang theo các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất như: sổ hồng có hiển thị số tờ, số thửa trên lô đất, hiện trạng bản vẽ đi kèm (nếu có).

2. Tra cứu thông tin quy hoạch huyện Củ Chi tại UBND xã

Trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), đặc biệt là buổi sáng từ 8h-11h và buổi chiều từ 13h30-17h, bạn có thể đến trực tiếp UBND các xã ở Củ Chi để được hỗ trợ kiểm tra quy hoạch lô đất. Chẳng hạn, để xem thông tin quy hoạch xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), bạn có thể đến phòng địa chính thuộc UBND xã Tân Phú Trung tại số 914 QL22, Tân Phú Trung, Củ Chi. Khi đó, bạn cần cung cấp các thông tin muốn xem, gồm: sổ hồng (bản sao) hoặc hình ảnh ghi số bảng, số lô… yêu cầu xem quy hoạch. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể truy vấn dữ liệu của các thửa đất thuộc xã đó, UBND xã không có chức năng truy vấn thông tin quy hoạch của các xã khác.

UBND cấp xã cũng là một địa điểm tra cứu quy hoạch Củ Chi đáng tin cậy.

3. Sử dụng dịch vụ nhà đất để tra cứu thông tin quy hoạch huyện Củ Chi

Trước khi xuống tiền mua một mảnh đất, không ít người tìm đến các công ty cung cấp dịch vụ nhà đất tại Củ Chi để xác minh và lấy thông tin quy hoạch chính xác về thửa đất đó. Các công dịch vụ địa ốc này với mối quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực sẽ giúp bạn có được thông tin quy hoạch Củ Chi cực kỳ nhanh chóng, chính xác. Tất nhiên, bạn sẽ phải mất một khoản chi phí nhất định khi sử dụng dịch vụ này.

4. Tra cứu quy hoạch huyện Củ Chi qua các kênh trực tuyến

Tra cứu quy hoạch trực tuyến đang trở thành xu hướng trong thời đại 4.0 với nhiều lợi ích như rút ngắn thời gian, giảm phiền hà cho người có nhu cầu mua nhà đất so với hình thức tra cứu truyền thống kể trên, đặc biệt là với những bất động sản ở xa nơi sinh sống. Hiện có 2 cách tra cứu quy hoạch Củ Chi trực tuyến phổ biến là tra cứu qua cổng thông tin quy hoạch của TP.HCM hay qua website tra cứu quy hoạch của Nhà nước. Cách thứ hai là tra cứu qua các app quy hoạch.

* Các website tra cứu quy hoạch Củ Chi:

Khi tra cứu quy hoạch Củ Chi bằng cổng thông tin của Bộ Xây dựng, các thông tin quy hoạch được cập nhật tương đối đầy đủ, bạn có thể vào trang chủ, nhập thông tin

Với cổng thông tin của Bộ Xây dựng, các thông tin quy hoạch được cập nhật tương đối đầy đủ, bạn có thể vào trang chủ, tại trường tỉnh/thành, chọn TP. Hồ Chí Minh và chọn loại quy hoạch để biết khu vực mình định mua có vướng quy hoạch hay không.

Với website tra cứu quy hoạch do các tỉnh, thành phát triển, thông tin đã được cập nhật đến cấp huyện, thậm chí cấp xã nên việc tra cứu sẽ dễ dàng, cụ thể hơn.

* Sử dụng app tra cứu thông tin quy hoạch huyện Củ Chi

App tra cứu quy hoạch là các phần mềm kiểm tra quy hoạch tích hợp trên điện thoại hoặc có thể xem trên máy tính. Giải pháp kiểm tra quy hoạch này sử dụng công nghệ GIS hoặc công nghệ bản đồ số trực tuyến, công nghệ di động và công nghệ điện toán đám mây để số hóa thông tin quy hoạch. Một số app tra cứu thông tin quy hoạch huyện Củ Chi hiện nay có thể kể đến như: Thongtin.land, Onland, Guland, Meeymap, Remaps…

5. Kiểm tra quy hoạch dựa vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bạn cũng có thể dựa vào thông tin trên sổ đỏ, sổ hồng của thửa đất mình sắp mua hoặc kết hợp tham khảo từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của những thửa đất kế cạnh với mảnh đất mình đang tìm hiểu.

Khánh An

Xem thêm: