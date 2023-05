Vị trí huyện Bắc Tân Uyên (ảnh: Wikimedia)

Huyện Bắc Tân Uyên được thành lập vào ngày 29/12/2013 theo Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ trên cơ sở 10 xã còn lại của huyện Tân Uyên cũ gồm Thường Tân, Tân Mỹ, Tân Lập, Tân Định, Lạc An, Hiếu Liêm, Đất Cuốc, Bình Mỹ, Tân Thành, Tân Bình.

Khi mới thành lập, Bắc Tân Uyên có diện tích tự nhiên 40.087,67 ha, dân số 58.439 người với 10 xã trực thuộc, có huyện lỵ đặt tại xã Tân Thành.

Ngày 11/7/2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 535/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Tân Thành là thị trấn huyện lỵ của Bắc Tân Uyên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Tân Thành cũ.

Ngày 9/12/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1110/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Tân Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Tân Bình cũ.

Kể từ đó, huyện Bắc Tân Uyên có 2 thị trấn và 8 xã như hiện nay.

Huyện Bắc Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 2 thị trấn: Tân Thành (huyện lỵ), Tân Bình và 8 xã: Thường Tân, Tân Mỹ, Tân Lập, Tân Định, Lạc An, Hiếu Liêm, Đất Cuốc, Bình Mỹ.

Theo số liệu Tổng điều tra Dân số và nhà ở ngày 1/4/2019, huyện Bắc Tân Uyên có quy mô dân số 66.656 người, mật độ dân số là 166 người/km2.



Cổng chào huyện Bắc Tân Uyên

Hệ thống y tế tại huyện Bắc Tân Uyên:

Là huyện mới của tỉnh Bình Dương, Bắc Tân Uyên có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng giao thông đồng bộ, bám sát vào trục đường huyết mạch Vành đai 4 hướng Đông – Tây của tỉnh Bình Dương và huyện Bắc Tân Uyên.

Ngoài ra còn có 10 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 59,7km, đã thực hiện nâng cấp, mở rộng với kết cấu bê tông nhựa. Cụ thể:

Huyện cũng đang tiếp tục đầu tư nhiều công trình mới như vành đai 4, vành đai trong, tuyến metro thành phố mới Bình Dương – Uyên Hưng – Tân Thành, metro Dĩ An – Tân Uyên… Sắp tới còn có thêm tuyến cao tốc TP.HCM – Lộc Ninh đi qua Bắc Tân Uyên. Đây được coi là động lực chính trong phát triển kinh tế – xã hội của toàn huyện và là điểm tựa cho thị trường BĐS phát triển.

Chính quyền Bắc Tân Uyên đang chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Hạ tầng kinh tế – xã hội của Bắc Tân Uyên cũng từng bước được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Hiện tại, 100% các xã trên địa bàn huyện đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bắc Tân Uyên đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu đã thông qua, tiêu biểu như quy hoạch khu dân cư – tái định cư xã Lạc An, khu dân cư Ấp 4 (giai đoạn 1), khu dân cư Suối Tre (giai đoạn 1), khu dân cư Tái định cư Tân Mỹ, quy hoạch 10 xã nông thôn mới.

Theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2025, Bắc Tân Uyên được định hướng thành đô thị sinh thái kiểu mẫu tại Bình Dương. Cụ thể, huyện sẽ xây dựng công viên hồ Đá Bàn gắn với Khu di tích lịch sử Chiến khu Đ với diện tích 30 ha.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương cũng ban hành Quyết định 177/QĐ-UBND về việc xây dựng khu trung tâm hành chính – tái định cư Bắc Tân Uyên với quy mô 595,42 ha, trong đó 544,43 ha là diện tích mở rộng trung tâm và 50,99 ha dành cho trung tâm hành chính – tái định cư. Đây được coi là động lực quan trọng giúp Bắc Tân Uyên phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.



Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên

Về quan điểm và mục tiêu quy hoạch Bắc Tân Uyên giai đoạn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070, huyện tiếp tục cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương; cụ thể hóa các mục tiêu xây dựng các huyện nông thôn mới trên cơ sở khai thác thế mạnh sẵn có; cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, nghiên cứu định hướng phát triển không gian vùng huyện, phân vùng kinh tế, hệ thống dân cư đô thị và nông thôn, đồng thời bố trí cơ sở hạ tầng và xã hội phù hợp với các giai đoạn phát triển đã đề ra.

Dự án Khu nhà ở Bình Mỹ II tại Huyện Bắc Tân Uyên

Bắc Tân Uyên hiện đang thu hút 466 doanh nghiệp trong nước với tổng số vốn đầu tư 7.809,5 tỷ đồng. Theo quy hoạch đã duyệt, sau năm 2020, các khu công nghiệp trên địa bàn huyện có tổng diện tích khoảng 2.208 ha với 5 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp. Trong đó, khu công nghiệp KSIP-KSB có quy mô gần 350 ha, được đầu tư hơn 4.000 tỷ, quy hoạch mở rộng lên 550 ha.

Cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai dự án khu công nghiệp VSIP 3 rộng 1.000 ha với tổng mức đầu tư 6.407 tỷ, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản công nghiệp nơi này, khiến giá bất động sản tăng 30-50% so với năm 2017. Nhiều dự án bất động sản tại Bắc Tân Uyên cũng được hình thành như khu thương mại dịch vụ Tân Uyên Business Cente, khu nhà ở Bình Mỹ 2, Tân Lập Garden Bình Dương…

Tính đến thời điểm hiện tại, theo Báo cáo nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn, giá đất nền Bắc Tân Uyên những tháng đầu năm 2022 tăng khoảng 20% so với thời điểm cách đây 3 năm, ở mức từ 7-11 triệu/m2. Có thể thấy, mức giá này có sự chênh lệch rất lớn so với các khu vực khác cùng tỉnh như 22 – 43 triệu/m2 tại thành phố Thủ Dầu Một và Dĩ An. Mức giá thấp cùng quỹ đất rộng lớn và những chính sách phát triển ngày càng được chú trọng, đây cũng chính là cơ hội cho các nhà đầu tư bước vào thị trường tiềm năng này.