Nếu bạn đọc quan tâm đến huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh, đang tìm hiểu những thông tin tổng quan về huyện Bình Chánh trước khi quyết định mua, thuê nhà hay đầu tư bất động sản ở khu vực này, đừng bỏ qua bài tổng hợp dưới đây của Batdongsan.com.vn

1. Vị Trí Địa lý, Điều Kiện Tự Nhiên, Hành Chính Huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh Ở Đâu?

Huyện Bình Chánh là một huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, nằm trải dài, bao bọc phía Tây và một phần phía Nam của vực nội thành. Huyện Bình Chánh có vị trí địa lý cụ thể như sau:

– Phía Bắc giáp huyện Hóc Môn

– Phía Đông giáp Quận 7 và huyện Nhà Bè với ranh giới tự nhiên là rạch Ông Lớn và rạch Bà Lào

– Phía Đông Bắc giáp Quận 8 và quận Bình Tân

– Phía Tây giáp huyện Đức Hòa và Bến Lức của tỉnh Long An

– Phía Nam giáp huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An



Bản đồ huyện Bình Chánh TPHCM

Diện Tích Và Dân Số Huyện Bình Chánh

Diện tích huyện Bình Chánh đạt 252,56 km², thuộc vào nhóm huyện có diện tích lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Dân số theo kết quả điều tra năm 2019 là 705.508 người, mật độ dân số đạt 2.793 người/km².

Trên địa bàn huyện Bình Chánh TPHCM có nhiều kênh rạch, đặc biệt là ở phía Nam và Tây Nam, hình thành một hệ thống giao thông đường thủy khá quan trọng, kết nối TPHCM với các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực này cũng là cửa ngõ của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long – một vùng kinh tế lớn phía Nam nên được đầu tư mạng lưới đường giao thông quan trọng, bao gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương,…

Diện tích tự nhiên của huyện Bình Chánh rộng và trải dài, trong đó đất nông nghiệp vẫn còn chiếm phần khá lớn. Những năm gần đây, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư, giúp mở rộng không gian đô thị ở huyện Bình Chánh, bộ mặt nông thôn “thay da đổi thịt” từng ngày. Một phần huyện Bình Chánh cũng đã trở thành khu đô thị mới Nam TPHCM nên quá trình đô thị hóa ở đây diễn ra khá mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ với các quận trung tâm Sài Gòn, việc đi lại, giao thương thuận tiện khiến dân số Bình Chánh có xu hướng tăng nhanh.

Huyện Bình Chánh Có Bao Nhiêu Xã?

Huyện Bình Chánh có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Túc (huyện lỵ) và 15 xã: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Phong Phú, Quy Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.

Dưới đây là địa chỉ trụ sở một số cơ quan, đơn vị hành chính tiêu biểu của huyện Bình Chánh, độc giả có thể lưu lại để tiện liên hệ giải quyết công việc, thủ tục,… khi có nhu cầu:

– Văn phòng HĐND-UBND huyện Bình Chánh: số 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc

– BHXH huyện Bình Chánh: Số 1 đường số 4, Khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, Thị trấn Tân Túc

– Chi cục thuế huyện Bình Chánh: Số 3 đường số 4 Khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, Thị trấn Tân Túc

– Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Bình Chánh: E1/20 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc

– Công an huyện Bình Chánh: Số 8 đường số 2, Thị trấn Tân Túc

– Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh: A14/13 Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc

– Bệnh viện huyện Bình Chánh: Số 1 đường số 1, Khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, Thị trấn Tân Túc

2. Đặc Điểm Kinh Tế – Xã Hội Huyện Bình Chánh

Kinh tế

Có vị trí cửa ngõ giao thương với đồng bằng sông Cửu Long – một vùng kinh tế lớn phía Nam, huyện Bình Chánh dần trở thành cầu nối giao lưu kinh tế giữa vùng đồng bằng Sông Cửu Long với vùng kinh tế miền Đông Nam Bộ và các khu công nghiệp trọng điểm. Từ một huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn, sản xuất nông nghiệp đạt tỷ trọng cao hơn đáng kể trong cơ cấu kinh tế so với các quận nội thành, cơ cấu kinh tế Bình Chánh đã nhanh chóng chuyển dịch sang nhóm ngành công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ.



Tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ cấu kinh tế huyện Bình Chánh đang chuyển dịch theo hướng tích cực.

Theo báo cáo của Đảng bộ huyện Bình Chánh tại Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức ngày 26/8/2020, trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của huyện đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 20,53%/năm.Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định qua các năm, tăng bình quân 20,97%/năm. Ngành thương mại – dịch vụ tăng trưởng khá, bình quân đạt 20,63%/năm. Tăng trưởng của ngành nông nghiệp bình quân đạt 5,12%/năm.

Với lợi thế vị trí đặc biệt trong liên kết vùng, thuận lợi trong tiếp cận 13 tỉnh, thành của đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Long An, huyện Bình Chánh có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nhanh chóng, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa hơn nữa.

Giáo dục

Ngành Giáo dục- Đào tạo huyện Bình Chánh TPHCM ngày càng phát triển bền vững cả về quy mô trường lớp lẫn chất lượng dạy và học. Trên địa bàn huyện Bình Chánh hiện có 22 trường mầm non công lập, 29 trường mầm non ngoài công lập và hơn 130 nhóm, lớp mầm non, cơ sở giữ trẻ tư thục; 28 trường tiểu học; 17 trường trung học cơ sở và 5 trường trung học phổ thông. Mạng lưới cơ sở giáo dục được đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu giáo dục, đào tạo của người dân địa phương cũng như các vùng lân cận.

Y tế

Bệnh viện huyện Bình Chánh được thành lập năm 2007, trực thuộc UBND huyện, với đội ngũ y-bác sĩ hơn 400 người, có 340 giường bệnh, phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho gần 270.000 bệnh nhân mỗi năm. Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, ngày 01/3/2015, UBND huyện Bình Chánh đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện huyện Bình Chánh mới tại thị trấn Tân Túc với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại.

Đời sống xã hội

Cũng trong giai đoạn 2015-2020, huyện Bình Chánh đã hoàn thành chương trình nâng “chất” các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chương trình cung cấp nước sạch, chương trình giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo động lực xây dựng huyện Bình Chánh phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Cụ thể, về quản lý phát triển đô thị và nông thôn, chính quyền huyện Bình Chánh đã phê duyệt 4 đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; 14/14 đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới,… Nhiều tuyến đường liên xã, đường nông thôn, trục ấp, đường nội đồng được đầu tư, nâng cấp để đạt chuẩn nhựa hóa, bê tông hóa. Sau nhiều năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Chánh đã có 12/14 xã được UBND TPHCM công nhận hoàn thành nâng “chất” 19 tiêu chí, chỉ còn lại 2 xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B đạt 17 tiêu chí.

Đời sống văn hóa- xã hội huyện Bình Chánh những năm gần đây tiếp tục phát triển, có nhiều tiến bộ. Các cấp học tích cực xây dựng trường chuẩn quốc gia, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng thôn văn hóa, tộc họ văn hóa được đẩy mạnh. Công tác giảm nghèo cũng đạt những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương được cải thiện, trật tự an toàn xã hội cũng được đảm bảo.

3. Định Hướng Quy Hoạch Phát Triển Huyện Bình Chánh

Hạ tầng “chắp cánh” cho Bình Chánh lên quận

Theo định hướng phát triển đến năm 2020-2025 của 3 huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Hóc Môn, chính quyền TPHCM đặt mục tiêu nâng chất từ huyện thành quận. Những năm gần đây, cả ba địa phương này đều đã phần nào lộ ra dáng dấp đô thị. Trong đó, Bình Chánh được đánh giá là đã cơ bản hội tụ một số tiêu chí để trở thành một quận. Lộ trình huyện Bình Chánh lên quận đang được triển khai từng bước khá chắc chắn, trong đó không thể không nhắc đến vài trò của “cú hích” hạ tầng.



Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong lộ trình huyện Bình Chánh lên quận.

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh hiện có mạng lưới hạ tầng giao thông hoàn thiện với các trục chính kết nối về trung tâm TPHCM. Mạng lưới liên kết vùng dày đặc với các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10, cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, Quốc lộ 50,… Tuyến đường sắt cao tốc trị giá 10 tỉ USD nối liền TPHCM – Cần Thơ chạy qua Bình Chánh trong tương lai cũng mang tới nhiều kỳ vọng phát triển. Hạ tầng giao thông phát triển giúp cư dân dễ dàng tiếp cận Quận 1, trung tâm tài chính Thủ Thiêm (qua Võ Văn Kiệt) hay Phú Mỹ Hưng (qua Nguyễn Văn Linh) chỉ trong khoảng 20 phút di chuyển. Bên cạnh đó, các dự án tuyến Metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên), tuyến bus nhanh BRT số 1 kết nối trung tâm Quận 1 tới phía Đông và Tây TPHCM cũng chạy qua huyện Bình Chánh, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển mạnh mẽ.

Khu trung tâm hành chính được xác định là đòn bẩy quan trọng trong lộ trình lên quận của Bình Chánh, là chiến lược dài hơi đã được huyện này xây dựng suốt nhiều năm. Với vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh khu Tây Sài Gòn, khu trung tâm hành chính Bình Chánh được kì vọng sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, tạo đà cho thị trường bất động sản huyện Bình Chánh khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi lên quận.

Được đặt tại trung tâm thị trấn Tân Túc, khu trung tâm hành chính Bình Chánh được quy hoạch khoa học với hàng loạt trụ sở, cơ quan hành chính đầu não của huyện như UBND, chi cục thuế, bảo hiểm xã hội, trụ sở công an, tòa án nhân dân cùng loạt tiện ích công dày đặc như bệnh viện, công viên rộng 2 ha, trường mầm non, nhà thiếu nhi và dự án nhà ở có quy mô gần 2.000 căn hộ. Mạng lưới hạ tầng giao thông bao quanh khu trung tâm hành chính cũng nhanh chóng hình thành các cung đường thương mại sầm uất, nhộn nhịp như đường Nguyễn Hữu Trí, đường Tân Túc rộng 6 làn xe.

Huyện Bình Chánh lên quận, người dân được lợi gì?

Đầu tiên, khi nâng chất lên thành quận, cơ cấu kinh tế huyện Bình Chánh sẽ nhanh chóng thay đổi, chuyển dịch theo định hướng của một đô thị. Các nhóm ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ phát triển sẽ thay đổi bộ mặt kinh tế của địa phương. Không gian đô thị ngày càng mở rộng cùng với sự phát triển về dân số, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ,… sẽ khai thác được những tiềm năng phát triển của huyện Bình Chánh hiện tại.

Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng cũng thay đổi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư nhiều hơn, tổng mức đầu tư xã hội cho địa bàn sẽ tăng lên theo hướng bền vững hơn. Quá trình thực hiện kế hoạch, quy hoạch và chuyển đổi đất sẽ giúp cho người dân sớm ổn định được chỗ ở trong các khu đô thị, tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất diễn ra thuận lợi hơn, đáp ứng kịp thời các nhu cầu về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chất lượng cuộc sống của người dân sẽ được nâng lên, đồng thời, bộ máy quản lý của địa phương cũng phải nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu quản lý, phù hợp với tình hình mới. Thị trường bất động sản Bình Chánh cũng được hưởng lợi, thu hút người dân có nhu cầu an cư và các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Bản đồ quy hoạch Bình Chánh 2020 – 2030

Theo quyết định số 6031/QĐ-UBND của UBND TPHCM, huyện Bình Chánh sẽ được quy hoạch đến năm 2020 với tầm nhìn đến năm 2030. Từng khu vực, địa bàn của huyện sẽ có những hình thức quy hoạch chi tiết, phù hợp, cụ thể như sau:



Định hướng quy hoạch huyện Bình Chánh 2020-2030

Về diện tích

Tính đến năm 2020, tổng diện tích của huyện Bình Chánh là: 25.255,29 ha, cụ thể:

– Diện tích đất nông nghiệp là: 8.312,7 ha.

– Diện tích đất phi nông nghiệp: 16.942,59 ha, bao gồm:

+ Diện tích đất để phát triển cơ sở hạ tầng là 5.093,29 ha

+ Diện tích đất để phát triển đất ở đô thị là 2.163,9 ha

+ Diện tích đất để phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh là 495,01 ha

+ Diện tích đất để phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh có diện tích 1.495,01 ha

+ Diện tích đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại có diện tích 305,99 ha.

Về phân bố dân cư

Toàn huyện Bình Chánh sẽ được chia thành 5 khu dân cư như sau:

– Khu 1 gồm các xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai.

– Khu 2 gồm các xã: Bình Lợi, Tân Nhựt, Lê Minh Xuân.

– Khu 3 gồm các xã: An Phú Tây, Tân Quý Tây, Quy Đức, Hưng Long.

– Khu 4 gồm các xã: Hưng Long, Tân Quý Tây, Quy Đức, An Phú Tây.

– Khu 5 gồm các xã: Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước.

Quy hoạch điều chỉnh chuyển đổi đất và phân bổ mật độ cây xanh ở các khu dân cư, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Việc chỉnh trang từ các bãi đất thành khu vực đất ở nơi thành thị sẽ được quy hoạch dân cư tại xã Tân Quý Tây ô 25. Toàn bộ khu dân cư phía Bắc của huyện Bình Chánh được quy hoạch cũng như điều chỉnh từ đất xây dựng sang đất dân cư.

Khu dân cư An Phú Tây sẽ được phân lô I, II, III và được điều chỉnh từ đất giao thông thành đất ở của khu dân cư hiện hữu. Riêng các lô I.24, II.4 theo quy hoạch đến năm 2021 sẽ được điều chỉnh từ đất cây xanh sang đất ở.

Tại khu dân cư xã Vĩnh Lộc A, ô X6 được quy hoạch theo khu đô thị hiện hữu. Diện tích đất của bệnh viện sẽ được điều chỉnh thành khu dân cư hiện hữu và đất cây xanh.

Trung tâm kinh tế và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông quy hoạch về khu vực phía Tây và Tây Nam TPHCM.

Phát triển hạ tầng xã hội về mọi mặt văn hóa, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp với việc phát triển sinh thái nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Các khu dân cư hiện hữu kết hợp với khu dân cư mới nhằm mục đích giúp giảm áp lực dân cư và từng bước chỉnh trang đô thị hóa khu vực nông thôn.

Được quy hoạch chi tiết, đồng bộ và đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, giao thông, huyện Bình Chánh được kì vọng

4. Ăn Gì, Chơi Gì Ở Huyện Bình Chánh?

Là một huyện ngoại thành, Bình Chánh có thể chưa phải là một điểm đến quá “hot” trên bản đồ du lịch nhưng cũng không thiếu những điểm du lịch sinh thái, di tích lịch sử nổi tiếng cũng như các khu vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực hút khách. Nếu bạn đang thắc mắc huyện Bình Chánh có gì vui, ăn gì, chơi gì ở Bình Chánh, hãy cùng điểm qua một số địa chỉ được gợi ý dưới đây:

Các địa điểm vui chơi, giải trí ở huyện Bình Chánh

Bát Bửu Phật Đài

Bát Bửu Phật Đài còn có tên gọi khác là chùa Phật Cô Đơn, ở địa chỉ số 22 Đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, cách cách trung tâm thành phố khoảng 30km về phía Tây Nam. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông, tọa lạc trên khu đất rộng hơn 10 ha, phía trước có cánh đồng dứa rộng. Bao bọc hai bên chùa là rừng bạch đàn và kênh dẫn nước từ sông Vàm Cỏ chảy qua. Khung cảnh thanh tịnh, không gian thoáng mát cùng những đường nét kiến trúc Phật giáo đặc sắc thu hút các tín đồ Phật tử và du khách thập phương đến hành hương, tham quan.

Khu căn cứ Vườn Thơm

Là di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng ở huyện Bình Chánh nổi tiếng, khu căn cứ Vườn Thơm tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn, cách trung tâm Sài Gòn 20km về phía Tây. Toàn bộ căn cứ rộng khoảng gần 200km², nằm trên địa bàn 6 xã trung tâm gồm Tân Tạo, Tân Nhựt, Tân Bửu, Lương Hòa, Hựu Thạnh Hạ và Đức Hòa Hạ và 9 xã ngoại vi là An Lạc, Bình Trị Đông, Tân Kiên, Tân Túc, Mỹ Yên, Thanh Hà, Long Hiệp, Long Phú, An Thạnh.

Tên gọi Vườn Thơm xuất phát từ đặc điểm đất nhiễm phèn nặng nên người dân địa phương chỉ chuyên trồng trái thơm (quả dứa). Những luống thơm trải dài đến 1km, thẳng tắp, xen kẽ những hào dẫn nước rửa phèn. Trong kháng chiến chống Mỹ, Vườn Thơm trở thành căn cứ cách mạng, nơi ẩn nấp thuận lợi cho du kích, bộ đội ta. Cảnh quan tự nhiên độc đáo và dấu ấn lịch sử cách mạng chính là điểm hấp dẫn du khách của khu căn cứ Vườn Thơm huyện Bình Chánh.

Khu sinh thái-giải trí Xuân Hương

Khu ẩm thực sinh thái và câu cá giải trí Xuân Hương tọa lạc gần ngã tư Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng, cách trung tâm Quận 1 chỉ mất khoảng 25 phút di chuyển. Toàn khu rộng khoảng 3 ha, gồm những chiếc chòi lá được dựng khéo léo sát bên hồ câu cá. Không gian ở đây mang màu sắc thôn quê giản dị, gợi nhớ đến những căn nhà nổi vùng miền Tây sông nước. Với sức chứa lên tới 1.000 khách, khu sinh thái-giải trí Xuân Hương huyện Bình Chánh sẽ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng cho các gia đình và nhóm bạn bè sau những ngày làm việc căng thẳng trong nhịp sống hối hả ở nội đô.

Cánh Đồng Hoa – Springfield Cottage

Nằm trên đường Phong Phú, thuộc ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Cánh Đồng Hoa – Springfield Cottage là tên một khu homestay với không gian xanh mát, độc đáo. Cách trung tâm Said Gòn khoảng 30 phút di chuyển, Cánh Đồng Hoa – Springfiel Cottage nổi bật nhờ cảnh trí thiên nhiên xanh mát, có rừng cây và những mái chòi nổi trên mặt nước, không gian cực kỳ yên tĩnh, thi vị. Du khách đến đây có thể trải nghiệm cuộc sống thú vị giữa thiên nhiên, tham gia các hoạt động như trồng và thu hái rau, chèo xuồng, câu cá, vẽ tranh, tập Yoga hoặc tham dự các lớp học nấu ăn, các workshop chủ đề đa dạng,…

Trung tâm thương mại Satra Phạm Hùng

Đi vào hoạt động từ năm 2012, Trung tâm thương mại Satra Phạm Hùng hay còn gọi tắt là Centre Mall Phạm Hùng là trung tâm thương mại đầu tiên và duy nhất trên trục đường Phạm Hùng thuộc huyện Bình Chánh. Centre Mall Phạm Hùng hoạt động với mô hình “3 trong 1”, cung cấp các dịch vụ mua sắm, giải trí kết hợp với các dịch vụ khác phục vụ nhu cầu của cư dân Bình Chánh và các địa phương lân cận như Quận 8, Quận 5, Quận 7. Các dịch vụ tiêu biểu ở Centre Mall Phạm Hùng gồm có siêu thị tự chọn Satramart, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, thời trang, mỹ phẩm, nhà sách, khu vui chơi trẻ em,…

Một số nhà hàng, khu ăn uống nổi tiếng ở huyện Bình Chánh

Làng ẩm thực sinh thái Bình Xuyên

Địa chỉ: C3/18 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh

Nhà hàng ẩm thực sinh thái Bình Xuyên có không gian trong lành, mát mẻ với nhiều cây xanh, thích hợp để thưởng thức những món ngon kết hợp nghỉ ngơi, thư giãn. Thực đơn ở đây nổi tiếng với các món như cua, ghẹ sốt, sò sốt me, gà nướng,…

Nhà hàng Thuần Việt

Địa chỉ: 104 Đường số 9A, Bình Hưng, Bình Chánh

Đúng như tên gọi của mình, nhà hàng này gây ấn tượng với kiểu trang trí thuần Việt và món ăn cũng đậm đà hương vị ẩm thực truyền thống. Nhà hàng phục vụ các món từ các nguyên liệu quen thuộc, được chế biến một cách cẩn thận, tinh tế để mang lại hương vị gần gũi, đậm đà của ẩm thực quê hương như gà nướng, vịt nướng, cá rán, ếch, gà ác tiềm, tôm, cua,…

GoGi House Satra Phạm Hùng

Địa chỉ: Tầng 1-2 TTTM Satra, C6/27 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh

Tọa lạc trong khu dịch vụ ẩm thực thuộc TTTM Satra, nhà hàng Go Gi House Satra có ưu điểm về không gian rộng rãi, thoáng mát, bài trí đẹp mắt. Sau khi vui chơi, giải trí và mua sắm, nhiều thực khách đến đây để thưởng thức hương vị đậm đà của các món nướng trứ danh của nhà hàng như ba chỉ bò, bạch tuộc,…

5. Bất Động Sản Huyện Bình Chánh Sẽ Tiếp Tục Tăng Nhiệt?

Vài năm trước, khi nhắc đến bất động sản huyện Bình Chánh, người mua nhà cũng như giới đầu tư còn khá ngần ngại dù nơi này sở hữu vị trí thuận lợi và mặt bằng giá còn khá “mềm” so với các quận nội thành TPHCM. Những rủi ro về pháp lý, quyền sở hữu như diện tích đất nông nghiệp nhiều, giao dịch mua bán qua giấy tờ viết tay khiến các nhà đầu tư chưa mặn mà với nhà đất huyện Bình Chánh. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ cũng làm giảm sức hút của khu vực này. Thế nhưng tình hình hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Song song với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tốc độ đô thị hóa tại Bình Chánh cũng tăng lên, dáng dấp đô thị đã lộ rõ.



Bất động sản huyện Bình Chánh có nhiều tiềm năng tăng giá trị trong tương lai gần.

Hàng loạt dự án khu dân cư xuất hiện để phục vụ nhu cầu về nhà ở tăng cao theo số dân. Khác với khu Đông – Nam Sài Gòn tập trung phát triển các dự án bất động sản cao cấp phục vụ giới đầu tư và tầng lớp trung lưu trở lên, thị trường bất động sản khu Tây lại có đặc tính chậm nhưng chắc, bền vững hơn vì đa phần phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Người mua ở thực đổ về Bình Chánh tìm kiếm chốn an cư, trong khi giới đầu tư cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Bình Chánh nhằm đón đầu thị trường khi biên độ tăng giá còn cao, hệ thống cơ sở hạ tầng đang phát triển mạnh. Đây chính là những lợi thế, tiềm năng lớn để bất động sản huyện Bình Chánh tăng giá trị hơn nữa trong thời gian tới.

Trên đây là những thông tin giới thiệu tổng quan về huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh cùng những đánh giá, nhận định về tiềm năng phát triển của bất động sản khu vực này. Cùng theo dõi loạt bài viết thuộc chủ đề Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh của Batdongsan.com.vn để tìm hiểu chi tiết về khu vực bạn đang quan tâm nhé!

Lan Chi