Huyện Cần Giờ TPHCM Và 3 Lý Do Thu Hút Nhà Đầu Tư BĐS

Huyện Cần Giờ Ở Đâu?

Vị Trí Địa Lý Huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh, vị trí tại phía đông nam và là một huyện ven biển. Trung tâm của huyện là thị trấn Cần Thạnh, cách trung tâm TPHCM khoảng 50 km theo đường chim bay, chiều dài từ Bắc xuống Nam của Cần Giờ là 35km, từ Đông sang Tây 30km, tại đây có hơn 20km bờ biển chạy dọc theo hướng Tây Nam – Đông Bắc, có các cửa sông lớn: sông Lòng Tàu, sông Cái Mép, Gò Gia, Thị Vải, Soài Rạp, Đồng Tranh.

Vị trí huyện Cần Giờ ở từ 106 độ 46’12” đến 107 độ 00’50” Kinh độ Đông và từ 10 độ 22’14” đến 10 độ 40’00” vĩ độ Bắc.

Huyện Cần Giờ có vị trí tại phía Đông Nam của TP.HCM

Ranh giới địa lý của huyện Cần Giờ được xác định như sau:

Phía đông của Cần Giờ: Nằm giáp ranh với Bà Rịa – Vũng Tàu, sông Thị Vải là điểm chia cắt.

Phía tây của Cần Giờ: Liền kề với Long An và Tiền Giang, có sông Soài Rạp là ranh giới.

Phía nam của Cần Giờ: Tiếp giáp biển Đông

Phía bắc của Cần Giờ: Giáp ranh huyện Nhà Bè qua sông Soài Rạp và giáp Đồng Nai qua sông Lòng Tàu và Đồng Tranh.

Như vậy, huyện Cần Giờ có lợi thế lớn trong việc giao thương vận tải đến các tỉnh miền Tây trên bộ và miền Đông trên sông. Từ khu vực này, bạn cũng có thể di chuyển đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thông qua cửa ngõ giáp ranh với huyện Nhà Bè.

Bản Đồ Huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ TPHCM có 6 xã và thị trấn Cần Thạnh: xã An Thới Đông, xã Bình Khánh, xã Long Hòa, xã Lý Nhơn, xã Tam Thôn Hiệp, xã Thạnh An.

Trụ sở UBND huyện Cần Giờ tại địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Bản đồ hành chính huyện Cần Giờ TPHCM

Diện Tích Huyện Cần Giờ

Theo Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 , huyện Cần Giờ có diện tích tự nhiên là 704,45km2 với dân số tương ứng 102 người/km2. Cụ thể như sau:

Thị trấn Cần Thạnh: Diện tích là 24,09. Dân Số là 9.834. Mật độ dân số là 408

9.834. Mật độ dân số là 408 Xã An Thới Đông: Diện tích là 103,72 . Dân Số là 10.768. Mật độ dân số là 104

Dân Số là 10.768. Mật độ dân số là 104 Xã Bình Khánh: Diện tích là 43,39 . Dân Số là 1.575. Mật độ dân số là 36

Dân Số là 1.575. Mật độ dân số là 36 Xã Long Hòa : Diện tích là 130,3 . Dân Số là 9.156 . Mật độ dân số là 70

Diện tích là 130,3 Dân Số là 9.156 Mật độ dân số là 70 Xã Lý Nhơn: Diện tích là 154,59. Dân Số là 4.381 . Mật độ dân số là 28

Dân Số là 4.381 Mật độ dân số là 28 Xã Tam Thôn Hiệp: Diện tích là 110,37 . Dân Số là 4.713. Mật độ dân số là 43

Dân Số là 4.713. Mật độ dân số là 43 Xã Thạnh An: Diện tích là 131,41. Dân Số là 4.530. Mật độ dân số là 34

Kinh Tế – Xã Hội Huyện Cần Giờ

Kinh tế

Tốc độ tăng trưởng bình quân của huyện Cần Giờ: 13%/năm. Trong đó:

Ngành Nông – Lâm – Thủy Sản: Tăng 4,5%/năm

Ngành công nghiệp & Xây dựng: Tăng 16,7%/năm

Ngành thương mại & dịch vụ: Tăng 19,6%/năm

Các KDC lớn tại huyện Cần Giờ

KDC đô thị Bình Khánh

KDC đô thị An Nghĩa

KDC đô thị Long Hòa – Cần Thạnh

KDC nông thôn An Thới Đông

KDC nông thôn Tam Thôn Hiệp

KDC nông thôn Lý Nhơn

Vì Sao Huyện Cần Giờ Thu Hút Nhà Đầu Tư BĐS?

Nhiều tiềm năng phát triển về du lịch biển và du lịch sinh thái, kết hợp với công trình hạ tầng giao thông trọng điểm luôn được đẩy mạnh, sự góp mặt của nhiều chủ đầu tư lớn đối với thị trường bất động sản Cần Giờ – không phải điều lạ khi Cần Giờ ngày nay càng thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư cả trong và ngoài khu vực.

Lợi thế phát triển du lịch

Ưu thế nổi bật của huyện Cần Giờ trong sự nghiệp phát triển kinh tế & xã hội chính là quỹ đất còn lớn, môi trường sống trong lành, cảnh quan thiên nhiên cực kỳ hấp dẫn và đặc biệt đây là một trong những trung tâm kinh tế rất lớn của cả nước, hơn nữa lại giáp ranh với những vùng kinh tế rất năng động như tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Diện tích và dân số tự nhiên của huyện Cần Giờ hiện lớn nhất nhì Sài Gòn

Cần Giờ có tổng diện tích tự nhiên là 70.421ha, chiếm khoảng 1/3 diện tích của toàn TP.HCM, bao gồm có 07 di tích, di sản được xếp hạng; lại có 1 làng nghề truyền thống nổi tiếng. Dưới đây là 7 địa điểm rất lý tưởng, các bạn nên đặt chân đến tham quan và trải nghiệm một lần tại huyện Cần Giờ. Đảo Thạnh An

Khu du lịch sinh thái Vàm Sát

Khu du lịch sinh thái biển Phương Nam

Chợ hải sản Hàn Dương

Bãi biển 30/4

Đảo Khỉ

Chiến khu rừng sác Rừng Sác Cần Giờ là điểm đến gần Sài Gòn siêu hấp dẫn

Ngoài ra, biển là nguồn lợi vô cùng to lớn của Cần Giờ. Vì vậy, trong cơ cấu phát triển kinh tế huyện, ngành thủy sản nơi đây luôn được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của toàn huyện, là một trong những động lực chính để phát triển kinh tế – xã hội.

Với 4 mặt đều là sông nước, huyện đảo Cần Giờ giống như một hòn đảo tách biệt hẳn với thành phố, cùng với đó là hệ thống thực vật xanh phong phú và đa dạng – nơi đây được người ta ví như lá phổi xanh lớn của Tp Hồ Chí Minh và thích hợp để nghỉ dưỡng. Riêng trong năm 2017, Cần giờ đã thu hút khoảng 1,55 triệu lượt khách tham quan (tăng lên 54% so với năm 2016), doanh thu gần 621 tỷ, trong đó doanh thu về lưu trú và các dịch vụ tại Cần Giờ đạt hơn 186 tỷ.

Rừng Cần Giờ của huyện với chức năng chính là phòng hộ, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, nhưng nơi đây cũng mở ra triển vọng to lớn về ngành du lịch sinh thái. Do tính năng quan trọng của khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ, vào năm 2000, rừng ngập mặn Cần Giờ đã được tổ chức UNESCO thế giới công nhận là “Khu dự trữ sinh quyển”.

Hạ tầng dần hoàn thiện