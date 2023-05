Long Thành Đồng Nai - mảnh đất tiềm năng cho nhiều lĩnh vực

1. Long Thành Đồng Nai – khu vực địa lý giàu tiềm năng

Long Thành được biết đến là một trong những khu vực hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi, có tiềm năng lớn trong lĩnh vực bất động sản của tỉnh Đồng Nai. Thực tế cho thấy có rất nhiều nhà đầu tư từ lớn đến nhỏ lẽ đã chọn khu vực này làm nơi phát triển trên nhiều lĩnh vực. Sức hút mãnh liệt này bắt nguồn từ nhiều yếu tố như sau:

Khu vực địa lý tiếp giáp nhiều tỉnh thành, khu công nghiệp quy mô lớn

Huyện Long Thành Đồng Nai được thành lập vào ngày 23 tháng 6 năm 1994 theo Nghị định số 51/1994/NĐ – CP. Huyện bao gồm 19 đơn vị hành chính là thị trấn Long Thành và 18 xã như sau: Lộc An, Long An, Long Phước, Bàu Cạn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bình An, Bình Sơn, Long Đức, Long Hưng, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước, Tam An, Tân Hiệp, Phước Thái, Phước Bình, An Phước.

Vào năm 2010, với kế hoạch điều chỉnh lại địa giới hành chính khu vực Long Thành nhằm hoàn thiện vấn đề triển khai mở rộng khu vực thành phố Biên Hòa. Nghị quyết số 05 NQ/ CP đã yêu cầu nhập toàn bộ 10.899,27 ha diện tích đất tự nhiên và 92. 796 nhân khẩu của các xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước (thuộc huyện Long Thành) vào thành phố Biên Hòa. Do đó, hiện nay Long Thành chỉ còn 43.101,02 ha diện tích đất tự nhiên và 188.594 nhân khẩu.

Đây là khu vực nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Đồng Nai với diện tích tổng thể là 431,01 km2. Một trong những điều kiện địa lý nổi bật của khu vực này là nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 60km, cách Biên Hòa 33km, cách Vũng Tàu 60 km và Bình Dương 40 km. Sự tiếp giáp gần với các khu vực có nền kinh tế phát triển này đã góp phần tạo điều kiện, giao lưu và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho huyện Long Thành.

Trong những năm gần đây, huyện Long Thành được đánh giá là một trong những vùng kinh tế trọng điểm, tiềm năng của khu vực Đông Nam Bộ. Địa bàn huyện giáp ranh với nhiều khu công nghiệp có quy mô lớn đã được xây dựng và phê duyệt như: khu công nghiệp Biên Hòa, Nhơn Trạch, Tam Phước, Long Thành,… Điều này đã góp phần giải quyết được vấn đề lao động cho nhiều người, tạo ra mức sống ổn định.



Long Thành (thuộc tỉnh Đồng Nai) là một trong những khu kinh tế tiềm năng hiện nay

Mạng lưới giao thông dày đặc, thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu

Qua số liệu thống kê thực tế cho thấy, huyện Long Thành Đồng Nai có rất nhiều tuyến đường cao tốc và quốc lộ trọng điểm đi qua. Sự phát triển về mặt giao thông vận tải này được biểu hiện qua cả hệ thống giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt và hàng không.

Nổi bật trong hệ thống xây dựng giao thông Long Thành là việc xây dựng tuyến đường cao tốc nối liền Biên Hóa – Vũng Tàu vào năm 2021. Tổng chiều dài cho công trình này lên đến 77,8 km và được thiết kế lưu thông với 4 đến 6 làn xe. Đặc biệt với khu vực kết nối trực tiếp sân bay Long Thành sẽ được xây dựng với 8 làn xe, giảm tải áp lực lưu thông quá tải.

Ngoài ra, khu vực này còn đang triển khai xây dựng dự án phát triển toàn phần đại lộ Bắc Sơn – Long Thành với quy mô dự tính về chiều rộng lên đến 60 mét, phân chia thành 4 làn xe lưu thông. Đây được xem là trục thương mại – dịch vụ phát triển cao cấp nối liền từ Biên Hòa đến sân bay quốc tế Long Thành. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này cùng cao tốc Biên Hòa – Long Thành hứa hẹn sẽ phục vụ tối ưu cho chiến lược phát triển thành phố sân bay.

Hiện nay, Long Thành đang bắt đầu khởi công hàng loạt công trình giao thông mang tính chất vĩ mô như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc nối liền Bến Lức – Long Thành, Dầu Giây – Liên Khương. Với dự án phát triển hệ thống giao thông này, hứa hẹn sẽ tạo nên bước phát triển đột phá cho Long Thành, hình thành một thị trường bất động sản thu hút, hấp dẫn.

Dự án sân bay Long Thành sẽ được khởi công trong thời gian sắp đến dự tính sẽ trở thành “mồi lửa” hấp dẫn cho thị trường bất động sản khu vực Long Thành Đồng Nai. Cùng với những yếu tố thuận lợi khác, sự xuất hiện của sân bay Long Thành đã khiến những án đất nền của khu vực này liên tục phát triển, đồng thời đẩy giá đất leo thang nhanh. Số liệu thống kê vào năm 2019, nếu giá đất chỉ giao động từ 14 triệu đồng/ m2 thì đến 2020 đã vượt lên mức 22 triệu đồng/m2, và hứa hẹn tiếp tục tăng vào năm 2021.

Như vật, với hệ thống giao thông đa dạng, phân bổ dày đặc, kết nối giao lưu thuận lợi trong và ngoài địa phận Long Thành Đồng Nai hứa hẹn sẽ tạo nên những bước phát triển vượt bậc cho khu vực này, thu hút lượng lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.



Sân bay Long Thành – "mồi lửa” hấp dẫn cho thị trường bất động sản khu vực này

2. Nền kinh tế phát triển đa dạng, nhiều thành phần

Với xu hướng phát triển thành khu vực có nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huyện Long Thành Đồng Nai đang dần đạt được những bước tiến nhất định trong nhiều lĩnh vực.

Công nghiệp – xây dựng phát triển nhanh chóng

Hiện tại, huyện Long Thành đã có đến 5 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp mang tầm cỡ lớn với 225 doanh nghiệp, đáng chú ý là có đến 191 doanh nghiệp được xây dựng, phát triển với nguồn vốn nước ngoài. Ngoài ra, 7.668 doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đang hoạt động trên địa bàn trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ sẽ góp phần giải quyết nhu cầu việc làm, gia tăng ngân sách địa phương.



Ngành công nghiệp phát triển với nhiều cụm, khu công nghiệp

Nông nghiệp được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại

Huyện Long Thành Đồng Nai mặc dù đã trở thành khu kinh tế tiềm năng trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn được chú trọng phát triển và được xem là một trong các mục tiêu kinh tế quan trọng.

Với Chương trình nông thôn mới, Long Thành hiện nay đã xây dựng thành công 22 vùng sản xuất tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Các tiến bộ khoa học – công nghệ dần được chuyển giao, mang lại năng suất cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

Thương mại – dịch vụ đang trên đà khởi sắc

Khu vực Thị trấn Long Thành thuộc huyện Long Thành Đồng Nai hiện nay đã được định hướng và tiến hành quy hoạch để đi lên đô thị loại 4, dự tính đến 2030 sẽ phát triển, hoàn thành chỉ tiêu đô thị loại 3. Ngoài ra, khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai sẽ được dự tính phát triển theo hướng thương mại – dịch vụ.

Có thể thấy rằng, huyện Long Thành đang ngày càng khởi sắc, thay đổi diện mạo mới một cách phát triển toàn diện với quy mô lớn. Những tòa nhà hiện đại, tuyến giao thông khang trang không ngừng mở rộng. Điều này đã không ngừng thu hút lượng đầu tư trong và ngoài nước cho khu vực này.



Century City – dự án góp phần hoàn thiện chặn đường phát triển “thành phố sân bay” của Long Thành

3. Ngành du lịch Long Thành Đồng Nai thu hút, hấp dẫn

Với tuyến đường giao thông thuận lợi, màu sắc thiên nhiên đa dạng, hữu tình và kế hoạch đầu tư phát triển du lịch hợp lý, huyện Long Thành đã và đang thu hút lượng lớn khách du lịch hàng năm. Batdongsan.com.vn xin gợi ý một số địa điểm thăm quan nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến với khu vực này như sau:

Chùa Bạch Liên Long Thành

Ngôi chùa này có địa chỉ nằm trên đường Quốc lộ 51 – Long Đức – Long Thành – Đồng Nai. Đây được ví như thắng cảnh và là địa điểm thăm quan lý tưởng khi đến với huyện Long Thành.

Thay vì lựa chọn gam màu vàng như nhiều ngôi chùa khác, Bạch Liên sở hữu cho mình màu trắng tinh khôi, thuần khiết làm chủ đạo, tạo nên nét mới lạ. Bên cạnh đó, kiến trúc kì vĩ mang đậm tính Á Đông và những pho tượng Phật cao lớn bậc nhất Việt Nam đã tạo nên một sức hút nhất định cho du khách trong và ngoài nước.

Thiền viện trúc lâm Trí Đức

Nếu bạn muốn tạm thời rời xa chốn náo nhiệt, đông đúc và tìm một nơi yên tĩnh, thanh bình tại Long Thành thì thiền viện trúc lâm Trí Đức là một lựa chọn tuyệt vời. Bầu không khí nơi đây thường khá mát mẻ, trong lành và thoáng đãng. Một trong những nghi thức khá nổi tiếng tại đây là ngày đạo tràng được tổ chức vào chủ nhật của tuần thứ hai mỗi tháng. Vào dịp này, có rất nhiều phật tử từ các nơi ghé đến để học về thiền, nghe giảng đạo, tụng kinh, sám hối,…



Thiền viện Trúc Lâm, nơi lưu giữ vẻ đẹp của sự thành bình, yên tĩnh

Khu du lịch sinh thái Vườn xoài

Là địa điểm du lịch chỉ cách sân bay Long Thành 25km, khu sinh thái Vườn xoài đang trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút lượng lớn khách tham quan hàng năm. Với tính chất “sinh thái”, Vườn xoài mang trong mình bầu không khí trong lành, hòa hợp với thiên nhiên.

Diện tích của khu sinh thái lên đến hơn 50 ha, được chia thành nhiều phần khác nhau, đáp ứng nhu mọi nhu cầu của khách tham quan. Một số khu vực, hoạt động du lịch trọng điểm, được nhiều người yêu thích như: đạp vịt, chèo thuyền, đi xe đạp khám phá cảnh sắc thiên nhiên,…

Ngoài phong cảnh hữu tình, đa dạng loại hình tham quan, khu sinh thái Vườn xoài còn là nơi hội tự nhiều món ăn đặc sản của tỉnh Đồng Nai. Tất cả các loại nguyên liệu đều được chọn lựa kỹ càng, chế biến công phu, hấp dẫn, khiến thực khách lưu luyến, khó quên.

Làng Bến Gỗ – nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa Long Thành

Nằm cách Quốc lộ 51 khoảng 4km, làng Bến Gỗ được nhiều người mệnh danh là “vùng đất văn hóa Long Thành”. Bởi nơi đây đã tồn tại và phát triển hơn 300 năm, lưu giữ nét đẹp văn hóa qua từng thời kỳ. Làng Bến Gỗ trải dài trên các xã An Hòa, Long Hưng, một phần xã Phước Tân và Long Bình Tân.

Qua một số tài liệu nghiên cứu, các nhà khảo cổ nhận định rằng đây là nơi buôn bán gỗ, tre, nứa,… vận chuyển từ rừng về Chợ Lớn (Sài Gòn). Ngoài ra, tại đây còn tìm thấy được một số di vật của những cư dân, tộc người sinh sống vào thời đại đồ nông. Với bề dày lịch sử đó, làng Bến Gỗ đã được xếp hạng vào di tích lịch sử dân tộc – tạo nên niềm tự hào cho huyện Long Thành nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.

Đình làng Bến Gỗ được thiết kế tinh tế với phần lớn nội thất là các khối gỗ chạm khắc tinh tế, công phu, tiêu biểu như: liễu đối, hoành phi, lưỡng long triều nguyệt, cúc liên chi, mây sông nước,… Ngoài ra, tại đây còn nổi tiếng với loại hình nghệ thuật đua thuyền. Những chiếc thuyền được làm từ gỗ dài 16 mét, rộng 1.6 mét được chèo lái bởi một đội 24 người. Tiếng chèn chiên, reo hò cổ vũ cùng với tinh thần đồng đội đoàn kết đã tạo nên một ngày hội vui vẻ, ý nghĩa cho vùng đất này.

Thác Giang Điền – tạo hóa hài hòa của thiên nhiên

Thác Giang Điền là một trong những địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến với Long Thành Đồng Nai. Khoảng thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành về đến thác chỉ mất khoảng từ 25 đến 30 phút chạy xe. Mô hình du lịch chính của khu này là trải nghiệm hòa mình trong những thác nước trong lành, mát mẻ. Ngoài ra còn có các không gian vui chơi, giải trí khác như: vườn hoa Tuyền Lâm, nhà rồng, công viên tình yêu,…



Thác Giang Điền – địa điểm du lịch mang nét đẹp hữu tình, không khí mát mẻ

Trên đây Batdongsan.com.vn đã giới thiệu sơ lược về huyện Long Thành Đồng Nai, cũng như phân tích những tiềm năng trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của khu vực. Hy vọng có thể giúp ích cho bạn đọc trong vấn đề tìm hiểu, tham khảo và chọn mua nhà, chung cư hay bất động sản tại đây.

Theo dữ liệu trên Batdongsan.com.vn, hiện tại, toàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 230 dự án bất động sản đã và đang triển khai. Trong đó, riêng số lượng dự án tại Long Thành chiếm tỷ lệ rất cao, khoảng trên 80 dự án, phân bổ cho các loại hình khu đô thị, khu dân cư, đất nền, căn hộ và các dự án khác. Trong thời gian tới, các chuyên gia trong lĩnh vực nhận định thị trường bất động sản Long Thành còn phát triển hơn nữa, nhất là khi sở hữu nhiều lợi thế gồm quỹ đất sạch rộng lớn, hạ tầng giao thông đang được nâng cấp, chú trọng với nhiều dự án điểm, đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành sẽ hình thành trong tương lai.

Hà Linh