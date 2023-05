Ngay khi bước chân vào căn hộ trị giá hàng chục triệu USD, một thế giới hoàn toàn khác biệt như mở ra, không hẳn do độ cao của căn hộ mà bởi những đường nét mềm mại, ánh sáng tự nhiên và gam màu trung tính – khác xa so với diện mạo bên ngoài của tòa nhà và sảnh đón tiếp. Căn hộ sở hữu tầm nhìn 360 độ, cho phép ngắm toàn cảnh thành phố New York với hệ thống cửa kính lớn, kéo từ sàn lên đến sát trần.