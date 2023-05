Kho lạnh là gì? Kinh nghiệm thuê kho lạnh hiệu quả

Với những kiến thức sẵn có, Batdongsan.com.vn xin chia sẻ đến bạn đọc những điều cần lưu ý nhất khi tìm kiếm thuê nhà kho, thuê kho lạnh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của mình với giá vừa rẻ vừa phù hợp. Ngoài ra, bài viết còn chỉ ra một số mặt hàng cần bảo quản lạnh, cụ thể hơn về khái niệm kho lạnh là gì, lý do cần thuê kho lạnh … để bạn đọc cùng cập nhật.

Trong lĩnh vực kinh doanh nhà kho, nhà xưởng,… thì kho lạnh được hiểu là một phòng hay đó là một nhà kho được thiết kế, lắp đặt hệ thống làm mát, làm lạnh hoặc là cấp đông phù hợp để bảo quản, lưu trữ hàng hóa được lâu hơn, giữ được chất lượng hàng hóa tốt nhất. Loại kho này thông thường sẽ áp dụng cho Công nghiệp, nhà máy chế biến thực phẩm, các kho xưởng & hộ gia đình. Đặc điểm chung của kho lạnh sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của từng đối tượng hay tùy theo từng loại hàng hóa.

Ngày nay, việc sử dụng kho lạnh rất phổ biến, bỏi vì nó mang nhiều lợi ích cả trong quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa nói chung.

Một số mặt hàng cần bảo quản trong kho lạnh như:

+ Bảo quản hải sản

+ Bảo quản nông sản

+ Bảo quản thực phẩm

+ Bảo quản rau sạch

+ Bảo quản hoa tươi

+ Bảo quản sữa, bảo quản và lên men bia

+ Bảo quản trái cây

+ Bảo quản vacxin, dược phẩm

+ Bảo quản hạt giống và rất nhiều sản phẩm khác,…

Kho lạnh lắp đặt hệ thống làm lạnh hay cấp đông để bảo quản hàng hóa lâu và giữ được chất lượng tốt nhất.

Một trong những sản phẩm được bán ra nhiều nhất hiện nay trên thị trường chính là hàng đông lạnh. Tại Việt Nam, nguồn cung ứng và tiêu thụ hàng đông lạnh cũng vô cùng lớn, nên các Doanh nghiệp nào đang kinh doanh mặt hàng đông lạnh, nếu như giữ được tuổi thọhàng hóa càng lâu thì càng có lợi, tuy nhiên do cơ sở vật chất hiện vẫn chưa đảm bảo, hệ thống quản lý cũng chưa rõ ràng nên cũng dẫn đến tình trạng thất thoát hàng hóa.

Theo khảo sát và thống kê của Batdongsan.com.vn , hàng năm Việt Nam mất khoảng 694.000 tấn thịt; 07 triệu tấn rau quả; 805 ngàn tấn hải sản do việc bảo quản và vận chuyển gặp vấn đề. Hàng rau quả là hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chuỗi thực phẩm cũng bị lãng phí (ở mức 31%). Trong đó, 26% bị thiệt hại là do không bảo quản đúng cách – cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của toàn Đông Nam Á là 15% (Số liệu này đã được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh chuỗi lạnh Thế Giới tháng 3/2018 diễn ra tại Hồ Chí Minh).