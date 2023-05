Khó xử vì dồn tiền xây nhà to ở chung với bố mẹ

Dưới đây là chia sẻ của anh Phạm Văn Đức, 36 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội:

Cách đây 5 năm, tích cóp được ít tiền, vợ chồng tôi quyết định xây ngôi nhà 3 tầng trên nền nhà cấp 4 đang ở cùng bố mẹ. Gia đình tôi có 4 chị em, tôi là con trai duy nhất. Bố mẹ tôi và tôi luôn xác định vợ chồng tôi sẽ sống cùng ông bà. Vậy nên khi các cụ muốn xây lại nhà, chúng tôi nghĩ sẽ làm khang trang vừa để bố mẹ phấn khởi, vừa để gia đình mình sống lâu dài về sau.

Tôi làm kiến trúc, vợ tôi là bác sĩ nên thu nhập cả hai đều tốt. Chúng tôi quyết định chi 1 tỷ để xây ngôi nhà rộng 120m2 trên 500m2 đất. Tôi làm sân nhà ở phía trước để làm không gian cho tụi nhỏ chơi đùa và làm khu vườn phía sau để bà trồng rau. Tại tầng một, tôi không chia thành nhiều phòng vì muốn có nơi tụ tập mỗi khi anh chị cho các cháu về chơi. Các chị tôi đều đã lập gia đình, mỗi người một nơi.



Vợ chồng anh Đức xây ngôi nhà to để ở cùng bố mẹ. Ảnh minh họa: Irishnews

Xây xong căn nhà, ai đến cũng trầm trồ, bố mẹ tôi cũng mừng ra mặt. Cả bố mẹ và vợ chồng, con cái tôi chỉ ở hết 3 phòng nhưng tôi làm hẳn 6 phòng để phòng khi các chị về.

Dù phải vay thêm gần 200 triệu nhưng vợ chồng tôi không lo lắng nhiều vì đã làm xong việc lớn, nay chỉ cần tập trung làm ăn, tích lũy trả nợ.

Mọi kế hoạch đều không như tôi dự tính. Năm ngoái, chị gái thứ 2 của tôi chuẩn bị ly hôn nên bố mẹ muốn vợ chồng tôi đón chị và các cháu về ở cùng. Dù vợ tôi không thoải mái lắm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đồng ý vì nghĩ sau này, khi mọi chuyện yên ổn, chị sẽ chuyển ra ngoài. Tuy nhiên, chữ "nhưng" lại đến một lần nữa.

Có thể do bất ổn về tâm lý nên chị tôi hay tỵ nạnh và gây sự với vợ tôi, so bì con mình với các cháu. Tôi cảm thấy khá khó xử. Nhiều lần, tôi nhờ mẹ gợi ý chị mua một mảnh đất trong làng rồi xây ngôi nhà nhỏ để ở riêng, tôi sẽ hỗ trợ một phần. Nhưng mỗi lần mẹ tôi nói, chị tôi đều lu loa khóc lóc. Cuối cùng, tôi nghĩ nếu cứ sống thế này thì vợ chồng không bỏ nhau thì chị em cũng lìa mặt nên tôi mua một mảnh đất cách đó khoảng 1km rồi xây ngôi nhà cấp 4, đưa vợ con sang đó ở.

Vì không còn tiền nên chúng tôi hầu như phải vay mượn hết. Căn nhà chưa đầy 70m, có 3 phòng bé và một khoảng sân nhỏ. Chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn từ ngày chuyển sang ngôi nhà này.

Nhưng sau đó, công tác tinh thần cho bố mẹ tôi là vấn đề khó khăn nhất. Ông bà chưa chấp nhận việc vợ chồng tôi ra ở riêng, và cũng sợ hàng xóm nghĩ gia đình lục đục nên con cái phải ra ngoài ở. Nhưng tôi nghĩ sau này khi thấy chúng tôi vui vẻ, ngày ngày vẫn qua thăm nom, các cụ sẽ thấy nguôi ngoai.

Tôi không ân hận vì dồn tiền xây ngôi nhà to ban đầu vì chẳng ai tính hết được mọi chuyện. Tôi cũng nhận ra chất lượng cuộc sống không phải là do căn nhà rộng hay hẹp, tiện nghi thế nào mà do mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà.