Khóc dở mếu dở vì mua căn hộ bàn giao thô

Dưới đây là chia sẻ của anh Minh Hải (32 tuổi, Hà Nội) về kinh nghiệm đáng nhớ của mình khi mua căn hộ bàn giao thô:

Đầu năm 2020, vợ chồng tôi bắt đầu tính đến chuyện mua nhà Hà Nội sau 3 năm ở trọ. Với số tiền ban đầu khiêm tốn chỉ 800 triệu đồng, chúng tôi xác định phải chấp nhận mua căn hộ bình dân ở xa trung tâm có giá loanh quanh 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đi xem nhiều căn trong tầm giá ấy, vợ chồng tôi đều không ưng vì cung đường đi lại khá vất vả và cách bố trí bếp, phòng ngủ không hợp tuổi của tôi. Vài ngày sau, chúng tôi lại được môi giới dẫn đi xem một căn hộ 68m2 ở quận Nam Từ Liêm. Phía chủ đầu tư đưa ra 2 mức giá tùy vào mức độ hoàn thiện căn hộ. Đầu tiên là gói căn hộ sáng tạo có cửa ra vào, sàn, trần, tường trát bê tông nhưng chưa sơn, hoàn thiện đường điện, đường nước, logia và cửa sổ. Giá căn hộ sáng tạo là 1,4 tỷ đồng. Còn với gói căn hộ hoàn thiện có giá cao hơn 250 triệu đồng, đã được trang bị đầy đủ nội thất cơ bản (đã lắp sàn gỗ, thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, tủ bếp), chỉ việc sắm sửa thêm các thiết bị điện là có thể vào ở.

Gia chủ có thể tự thiết kế không gian sống tùy theo sở thích và nhu cầu khi lựa chọn căn hộ bàn giao thô.

Vợ tôi phân tích, so với căn hộ hoàn thiện cơ bản thì vợ chồng tôi được toàn quyền thiết kế, hoàn thiện theo sở thích của mình, từ khâu chọn vật liệu cho đến cách bài trí nội thất. Giá căn hộ bàn giao thô lại rẻ hơn căn hộ hoàn thiện khoảng 3,7 triệu đồng/m2. Nếu chọn căn hộ đã hoàn thiện đầy đủ, chúng tôi phải trả 1,65 tỷ đồng, nhưng nếu nhận bàn giao thô thì số tiền chỉ là 1,4 tỷ đồng. Chúng tôi quyết định mua căn hộ này vì khá gần cơ quan vợ tôi và chọn gói bàn giao thô, mục đích là để có thể tùy ý sắp xếp vị trí bếp, phòng ăn, phòng khách và phòng ngủ cho hợp tuổi, đồng thời tận dụng nội thất từ nhà cũ nhằm tiết kiệm chi phí hoàn thiện.

Sau 2 tháng, chúng tôi nhận bàn giao nhà. Căn hộ khi ấy mới chỉ có tường bao mặt ngoài, logia, cửa sổ, cửa ra vào để đảm bảo thẩm mỹ chung cho mặt ngoài tòa nhà. Bên trong căn hộ chưa được phân chia thành các khu vực chức năng. Sàn và tường vẫn là bê tông, trần vẫn lộ bộ khung dẫn dây điện, ống nước. Nhận nhà xong chúng tôi mới bắt đầu tìm thuê kiến trúc sư và đội thợ. Do không phải người trong nghề, cũng không có kinh nghiệm thiết kế căn hộ, tôi phải chạy ngược xuôi tìm kiếm đơn vị thiết kế, thi công hoàn thiện. Trầy trật mãi, tôi mới tìm được bản thiết kế ưng ý cũng như tìm ra đội thợ uy tín.

Tưởng rằng bây giờ có thể tiến hành sửa chữa, hoàn thiện căn hộ thuận lợi như ý muốn nhưng khó khăn mới chỉ bắt đầu. Trong quá trình thi công, đội thợ phải chịu nhiều quy định nghiêm ngặt của chủ đầu tư và ban quản lý như không được tác động đến xà, dầm, tường chịu lực, không được làm rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển, vận chuyển phế liệu xây dựng phải xin phép và chờ xếp thang máy. Ban quản lý cũng quy định chỉ được sửa nhà trong thời gian hành chính để tránh làm ảnh hưởng đến hàng xóm, điều này khiến quỹ thời gian thi công càng eo hẹp, tôi cũng phải xin nghỉ không phép nhiều ngày để giám sát đội thợ.

Mặc dù căn hộ bàn giao thô chưa có bếp, nhà vệ sinh nhưng hệ thống kỹ thuật điện, cấp thoát nước đều cố định. Muốn bố trí lại phòng bếp hợp cho hợp tuổi, chúng tôi phải phải xin phép chủ đầu tư nâng sàn 12cm để đi ống nước thoát từ vị trí chậu rửa bếp mới đến vị trí ống thoát cũ và phải đặt cọc, viết bản cam kết không làm ảnh hưởng đến an toàn, chống thấm của tòa nhà, thậm chí có nguy cơ bị phạt tiền lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng nếu vi phạm. Ngoài ra, cũng phải đi lại đường điện, đường nước, chạy ống thoát mùi ra vị trí thoát mùi cũ. Riêng chi phí di chuyển bếp hết khoảng gần 80 triệu đồng.

Mặc dù vợ chồng tôi đã tìm mọi cách co kéo như tận dụng giường, tủ lạnh, điều hòa ở nhà trọ cũ về nhưng do chi phí chuyển bếp quá lớn và tiền bị quản lý chung cư phạt do thợ xây làm rơi vãi vật liệu ra sảnh khiến tổng chi phí hoàn thiện bị đội lên 350 triệu đồng, tốn kém hơn nhiều so với số tiền được giảm ban đầu. Chưa kể, sự kết hợp, chắp vá giữa nội thất cũ và mới khiến căn hộ không đẹp như kỳ vọng.

Về nhà mới ở rồi tôi mới thấy việc thay đổi bếp là không hiệu quả và quá tốn kém. Đường ống chậu rửa dài, lại không có độ dốc nên thường xuyên ứ nước khiến quá trình nấu nướng bất tiện. Ngoài ra, vì mua căn hộ nằm trong tòa chung cư có nhiều căn bàn giao thô nên những ngày làm việc tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội, tôi luôn cảm thấy khó chịu và không thể tập trung vì như đang ngồi giữa công trường với những tiếng khoan cắt ồn ào, bụi vữa bủa vây khắp cửa sổ, hành lang. Tình trạng này chỉ kết thúc khi các hộ dân về sống lấp đầy các căn hộ trong tòa nhà.

Tôi nghiệm ra rằng, căn hộ bàn giao thô chỉ phù hợp với những gia chủ đã có sẵn ý tưởng, kinh nghiệm về thiết kế và chủ động về thời gian. Trong trường hợp vẫn muốn mua căn hộ bàn giao thô thì cần liên hệ với chủ đầu tư, ban quản lý để hỏi kỹ những quy định liên quan đến việc hoàn thiện, đồng thời tham khảo kinh nghiệm của những người đã từng hoàn thiện căn hộ thô.

Khánh An