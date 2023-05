Paddy Boutique House là ngôi nhà xinh xắn theo phong cách mộc mạc kết hợp với một chút hơi hướng tropical (phong cách nhiệt đới), mang lại ấn tượng tự nhiên, gần gũi nhưng cũng hết sức thanh lịch cho những ai có dịp ghé qua. Nói về ngôi nhà của gia đình, chị Phương hào hứng cho biết công trình do hai vợ chồng chị tự lên ý tưởng thiết kế dựa trên sở thích và kinh nghiệm của bản thân chứ không nhờ đến công ty kiến trúc. Quá trình thi công bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 12/2019 thì hoàn thành, cũng do chồng chị giám sát toàn bộ. Công trình tọa lạc trên mảnh đất có diện tích 100m2 ở trung tâm thành phố Hội An, gồm 1 tầng trệt, 2 lầu, 1 tầng áp mái, là nơi ở của gia đình, đồng thời kết hợp kinh doanh homestay và quán café nhỏ ở tầng trệt. Tổng chi phí xây dựng bao gồm cả quán cafe là 3,5 tỷ đồng. Nhà nằm ở trung tâm thành phố Hội An nhưng có lợi thế đặc biệt là tầm nhìn thẳng ra cánh đồng lúa xanh mát, yên bình.

Tọa lạc trên mảnh đất diện tích 100m2 ở Hội An, ngôi nhà có tên Paddy Boutique House được gia chủ tự thiết kế theo phong cách mộc mạc pha chút tropical mát mẻ, thanh lịch. Mặt tiền ngôi nhà gây ấn tượng với tông vàng nâu của quán cafe ở tầng trệt và những bức tường bê tông thô mộc phía trên. Góc bàn ăn xinh xắn với bàn gỗ và ghế mây tre đan đậm chất mộc mạc, thanh lịch, nổi bật trên nền tường bê tông xám và sàn đá mài. Cầu thang sử dụng gỗ tự nhiên để thô, chỉ đánh dầu, không xịt PU nhằm tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc, thống nhất với chất "mộc" của ngôi nhà. Nền gạch bông và những chiếc đèn, hình vẽ trang trí bổ sung phong vị nhiệt đới cho không gian. Nhà có 5 phòng cho thuê homestay, lấy màu xanh làm chủ đạo. Tất cả nội thất, thiết bị trong phòng ngủ đều theo tiêu chuẩn 4 sao, rất sạch sẽ và tiện nghi. Đặc biệt, 3 trong số 5 phòng ngủ có "view" là cánh đồng lúa bát ngát – một lợi thế khá "độc" mà không phải ngôi nhà nào ở trung tâm thành phố cũng có được.

Lựa chọn gu mộc mạc cho “ngôi nhà trong mơ”, vợ chồng chị Phương sử dụng nhiều chất liệu thô mộc như gỗ thô, tường bê tông, nền đá mài, các chi tiết trang trí thủ công độc đáo, tinh tế. Nhà không có bản vẽ chi tiết, tất cả đều do anh chị mường tượng rồi hướng dẫn thợ thi công. Vì tự thiết kế nên quá trình xây dựng cũng phát sinh một vài thay đổi, sửa chữa, khác biệt so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên, may mắn là những thay đổi đó đều hợp lý, khiến gia chủ hài lòng hơn với ngôi nhà của mình.

Tông xanh chủ đạo khiến ngôi nhà luôn tạo được cảm giác mát mẻ, thư thái dẫu khí hậu miền Trung quanh năm nắng nóng. Họa tiết cây lá đậm chất tropical là điểm nhấn của thiết kế nội thất. Nhà sử dụng hệ thống đèn màu vàng, tạo không gian ấm cúng, lãng mạn. Bồn tắm thiết kế mở, tách biệt với khu vệ sinh. Các thiết bị vệ sinh, gương và kệ đều không quá sang trọng nhưng toát lên vẻ dịu mát, thanh lịch hiếm có. Các chi tiết trang trí bằng chất liệu thân thiện, chai nước thủy tinh, vỏ bọc bình nước lớn in thông điệp giảm rác thải nhựa giúp gia chủ lan tỏa lối sống "xanh", bảo vệ môi trường. Những chú cá gỗ trang trí nhiều màu sắc được chị Phương đặt mua từ Hà Nội khiến không gian thêm sinh động, vui mắt.

Chị Phương chia sẻ, ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là tổ ấm yêu thương, chốn bình yên nhất cho tâm hồn. Mỗi khi tâm trạng không vui, chị lại ra ban công, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn cánh đồng lúa bát ngát để mọi muộn phiền dần vơi đi. Không gian sống mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên thực sự đem lại sự sảng khoái, thư giãn cho các thành viên trong gia đình. Bởi vậy, chị càng thấy yêu và gắn bó với ngôi nhà của mình hơn, mong muốn được chào đón những người bạn cùng sở thích "nghiện" nhà.

Một trong số các phòng ngủ có "view" đồng lúa đầy ấn tượng trong ngôi nhà. Ban công có bàn ghế xinh xắn, thuận tiện cho gia chủ cũng như các vị khách lưu trú thoải mái ngắm cảnh, thư giãn, tận hưởng cảm giác bình yên, thoải mái ngay giữa lòng đô thị di sản. Chị Phương (áo trắng) quây quần bên gia đình trong ngôi nhà xinh xắn do chính tay mình chăm chút. Với chị, đây không chỉ là nơi để sống, để cả nhà sum họp mà còn là chốn bình yên nhất cho tâm hồn.

Hương Liên