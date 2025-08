Khu công nghiệp Đại An ở đâu Hải Dương, khu công nghiệp Đại An Hải Dương thuộc xã nào là thông tin nhiều người muốn biết. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính về khu công nghiệp Đại An cùng giá thuê kho xưởng, giá thuê nhà trọ phòng trọ gần khu công nghiệp này.

Xem thêm:

1. Một Số Thông Tin Chính Về Khu Công Nghiệp Đại An

Khu công nghiệp Đại An là một trong những khu công nghiệp tiêu biểu và có đóng góp quan trọng cho ngân sách của tỉnh Hải Dương. Khu công nghiệp này được thành lập vào năm 2003 với định hướng phát triển đa ngành, trong đó trọng tâm là: cơ khí lắp ráp, tiêu dùng, phụ tùng, dệt may, thủ công mỹ nghệ, chiến biến thực phẩm, sảm phẩm nông nghiệp.

Địa Chỉ Khu Công Nghiệp Đại An Hải Dương

Khu công nghiệp Đại An nằm ở cửa ngõ phía Tây của thành phố Hải Dương. Khu công nghiệp này nằm cạnh QL 5, tuyến đường huyết mạch kết nối 3 vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Với câu hỏi khu công nghiệp Đại An thuộc phường nào, thì có thể trả lời địa chỉ cụ thể của khu công nghiệp Đại An là: Km 51, quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tổng diện tích quy hoạch của khu công nghiệp này là 135,96 ha.

Nhiều ngời cũng thắc mắc là khu công nghiệp Đại An thuộc xã nào, thì khu công nghiệp này ở thành phố Hải Dương nên thuộc phường Tứ Minh, không phải đơn vị hành chính cấp xã.

Đường Đi Khu Công Nghiệp Đại An

Khu công nghiệp Đại An có vị trí địa lý rất thuận lợi cho giao thương, kết nối và luân chuyển hàng hóa. Cụ thể:

Cách sân bay quốc tế Nội Bài chỉ khoảng 80 Km.

Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 50 km.

Cách cảng Hải Phòng và sân bay Cát Bi khoảng 50 km.

Cách cảng nước sâu Quảng Ninh khoảng 80 km.

Cách ga đường sắt gần nhất chỉ khoảng hơn 2 km.

Với câu hỏi đi từ khu công nghiệp Đại An Hải Dương bao nhiêu km thì có thể nói khu công nghiệp này nằm ngay cạnh đường 5, cửa ngõ phía Tây của thành phố Hải Dương, trong vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Khu công nghiệp Đại An nằm ở ngay mặt đường Quốc lộ 5 nên đường tới khu công nghiệp này từ các khu cực lân cận rất thuận tiện.

Cổng khu công nghiệp Đại An, Hải Dương. Ảnh: vki.vn

Khu Công Nghiệp Đại An Có Những Công Ty Nào?

Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy trong khu công nghiệp Đại An rất cao, lên tới khoảng 98%. Trải qua hơn 20 năm hoạt động, khu công nghiệp này đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Dưới đây là danh sách một số công ty tiêu biểu đang hoạt động trong khu công nghiệp Đại An:

STT Tên công ty Lĩnh vực hoạt động 1 Công ty CP Masan Hải Dương Hàng tiêu dùng 2 Công ty TNHH Ford Việt Nam Ô tô 3 Công ty TNHH Princeton Biomeditech Việt Nam Dụng cụ y tế 4 Công ty TNHH Thép Dongbang Việt Nam Thép 5 Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Tomoken Việt Nam Thiết bị phòng cháy chữa cháy 6 Công ty TNHH Hulane Electronic Việt Nam Linh kiện xe máy 7 Công ty TNHH Hóa chất và môi trường Aureole Mitani chi nhánh Hải Dương Hóa chất 8 Công ty TNHH Dây và Cáp điện Wonderful Việt Nam Dây, cáp điện 9 Công ty TNHH KPF Việt Nam Bu lông, ốc vít 10 Công ty TNHH Hinsitsu Screen Việt Nam Tem nhãn, in phim lụa cho sản phẩm 11 Công ty TNHH Kefico Việt Nam Linh kiện điện tử thông minh cho ô tô 12 Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam Thép

Khu Công Nghiệp Đại An Mở Rộng

Tại kỳ họp thứ 22 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã xây dựng tờ trình đề nghị thông qua đồ án quy hoạch của khu công nghiệp Đại An mở rộng. Trong đó, diện tích quy hoạch được dự tính là 416,21 ha, nằm trên địa phận phường Tứ Minh (thành phố Hải Dương) và địa phận của huyện Cẩm Giàng gồm thị trấn Lai Cách, hai xã Cẩm Đoài và Cẩm Đông.

Khu công nghiệp Đại An mở rộng được chia làm hai phân khu với hai giai đoạn, trong đó, tập trung thu hút các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề như: công nghiệp nhẹ, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao,…

Cơ Sở Hạ Tầng Của Khu Công Nghiệp Đại An

Hiện nay, Đại An có đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, tạo thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư. Cụ thể:

Hệ thống điện sản xuất: đường dây 22KV, được cung cấp từ trạm biến áp 110KV/22KV Đại An.

Đường nước: được cung cấp từ nhà matys nước sạch Hải Dương với công suất 20.000 m3/ngày.

Hệ thống xử lý nước thải: theo quy định, đáp ứng tiêu chuẩn A, công suất 5.000 m3/ngày.

Đường giao thông nội khu: với chiều rộng từ 30 – 55 mét, đường nhánh rộng 17,5, thích hợp cho xe container, xe cỡ lớn.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy: đảm bảo nghiêm ngặt theo quy định.

Cơ sở hạ tầng nội khu hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp. Ảnh: Meeymap.com

2. Thị Trường Nhà Đất Gần Khu Công Nghiệp Đại An

Giá Thuê Đất, Kho Xưởng Trong Khu Công Nghiệp Đại An

Kho, xưởng cho thuê tại khu công nghiệp Đại An có diện tích đa dạng, như: 5.000m2, 30.000m2, 90.000m2, với giá dao động từ 70 – 75 nghìn/m2 hoặc theo thỏa thuận.

Các xưởng đều đảm bảo các điều kiện như: có cổng bảo vệ riêng, trạm điện 32.200kva, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, nước sạch, xe container, xe tải vào tận xưởng, thời gian thuê lâu dài với cách thức thanh toán linh hoạt.

Giá Đất Gần Nền Phường Tứ Minh, Thành Phố Hải Dương

Đất nền tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương có thể dao động trong khoảng từ 38 tới 57 triệu/m2 tùy vị trí, diện tích dao động trong khoảng hơn 50 tới 80 m2, phù hợp với loại hình nhà riêng. Đặc biệt, đất trong các khu đô thị được quy hoạch với đầy đủ hạ tầng như: đường giao thông, vỉa hè, đường điện, nước, gần đường quốc lộ, tạo điều kiện cho giao thông đi lại. Hầu hết đã có dân cư ở xung quanh, đầy đủ các điều kiện về mặt pháp lý.

Đất trong các khu đô thị thường có mức giá cao. Ảnh: nhadathaiduong.com

Giá Thuê Nhà Trọ, Phòng Trọ Gần Khu Công Nghiệp Đại An

Đối với những người đang có nhu cầu thuê nhà trọ, phòng trọ gần khu công nghiệp Đại An, có thể tham khảo một số khu nhà trọ tại phường Tứ Minh. Hầu hết nhà trọ ở đây được thiết kế phù hợp với nhu cầu ăn ở của công nhân, có nội thất cơ bản, đảm bảo an ninh, gần chợ, trường học, đường giao thông, phòng trọ khép kín, giá dao động trong khoảng 600 – 800 ngàn đồng/tháng.

Đối với các phòng diện tích khoảng 15 tới 20m2 có lắp đặt thêm điều hòa, nóng lạnh, tủ lạnh, mức giá sẽ cao hơn, khoảng hơn 1 triệu đồng/ tháng. Phòng trọ loại này có thể đáp ứng nhu cầu ở của một gia đình.

Bài viết trên đã mang tới cho bạn một số thông tin chính về khu công nghiệp Đại An và thị trường nhà đất khu vực này. Để có thêm những thông tin giá trị về thị trường bất động sản và các lĩnh vực liên quan bạn hãy truy cập Batdongsan.com.vn ngay nhé.

Phương Nga