Khu công nghiệp Tràng Duệ không chỉ là một trong những khu công nghiệp quy mô lớn tại Hải Phòng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Bài viết sau sẽ cập nhật nhanh những thông tin về khu công nghiệp Tràng Duệ, đặc biệt là bảng giá thuê mới nhất trong khu công nghiệp và giá thuê nhà trọ, phòng trọ các khu vực lân cận.

KCN Tràng Duệ có quy mô lớn và phát triển nhanh, mạnh tại thành phố Hải Phòng. Ảnh: vnfdi.com

1. Giới Thiệu Khu Công Nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP) làm chủ đầu tư, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, khu công nghiệp này đã nhanh chóng trở thành một trong những dự án có quy mô lớn và tốc độ tăng trưởng mạnh nhất tại thành phố Hải Phòng.

Với kết quả ấn tượng trong việc thu hút đầu tư, Tràng Duệ đã được trao Chứng nhận “Khu công nghiệp tiêu biểu năm 2022”, ghi dấu uy tín và vị thế của dự án trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp tại Việt Nam.

Hiện nay, Khu công nghiệp Tràng Duệ bao gồm Tràng Duệ 1 và Tràng Duệ 2 (tổng diện tích 401 ha, đã đi vào hoạt động) và Tràng Duệ 3 (652,73 ha, đang triển khai thi công). Tổ hợp này không chỉ giữ vai trò trọng yếu trong chiến lược phát triển công nghiệp của Hải Phòng, mà còn là mắt xích quan trọng trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và thu hút dòng vốn FDI về khu vực phía Bắc.

Thông Tin Thêm Về Khu Công Nghiệp Tràng Duệ 3

Ngày 14/01/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 86/QĐ-TTg , phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án KCN Tràng Duệ 3. Đến ngày 11/05/2025, dự án chính thức được khởi công bởi Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC).

Tràng Duệ 3 tọa lạc tại các xã Trường Thành, Trường Thọ, An Tiến và Bát Trang, thuộc huyện An Lão, TP. Hải Phòng. Dự án nằm trong khu vực Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, một trong những vùng phát triển công nghiệp trọng điểm của miền Bắc. Với tổng vốn đầu tư trên 8.000 tỷ đồng, KCN Tràng Duệ 3 được cấp phép hoạt động trong 50 năm kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phối cảnh dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3. Ảnh: baophapluat.vn

2. Khu Công Nghiệp Tràng Duệ Ở Đâu?

Vị trí địa lý là một trong những yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư đến với Khu công nghiệp Tràng Duệ. Vậy cụ thể khu Công Nghiệp Tràng Duệ Hải Phòng ở đâu?

Khu Công Nghiệp Tràng Duệ Thuộc Xã Nào?

Theo quy hoạch ban đầu, KCN Tràng Duệ được xây dựng tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngoài phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Tuy nhiên, ở các giai đoạn mở rộng tiếp theo, khu công nghiệp được phát triển thêm trên địa bàn các xã An Tiến, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang thuộc huyện An Lão.

Như vậy, tính đến hiện tại, Khu công nghiệp Tràng Duệ trải rộng trên địa bàn 5 xã, bao gồm: xã Lê Lợi (huyện An Dương) và các xã An Tiến, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang (huyện An Lão), thành phố Hải Phòng.

Liên Kết Vùng Của KCN Tràng Duệ Hải Phòng

Khu công nghiệp Tràng Duệ – An Dương, Hải Phòng sở hữu vị trí chiến lược khi nằm gần quốc lộ 10, đồng thời nằm giữa hai tuyến giao thông huyết mạch là quốc lộ 5A và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đây đều là các trục đường quan trọng kết nối khu vực đồng bằng Bắc Bộ và vùng duyên hải phía Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, giao thương và vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, KCN Tràng Duệ còn dễ dàng kết nối với quốc lộ 18 – tuyến đường quan trọng không chỉ phục vụ du khách quốc tế mà còn đóng vai trò then chốt trong hoạt động vận tải giữa các tỉnh miền Trung, miền Nam và khu vực phía Bắc.

Nhờ hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, KCN Tràng Duệ mang lại lợi thế lớn cho các doanh nghiệp trong việc tối ưu chi phí và thời gian vận chuyển.

Khoảng cách từ KCN Tràng Duệ đến các đầu mối giao thông quan trọng:

Cảng Hải Phòng: 15 km

Cảng sông Thượng Lý: 15 km

Ga Hà Nội – Hải Phòng: 15 km

Trung tâm TP. Hải Phòng: 15 km

Sân bay quốc tế Cát Bi: 15 km

Cảng Cái Lân (Quảng Ninh): 45 km

Thủ đô Hà Nội: 90 km

Sân bay quốc tế Nội Bài: 110 km

KCN Tràng Duệ có vị trí và liên kết vùng thuận lợi. Ảnh: trangdue-ip.com.vn

3. Bản Đồ Quy Hoạch Khu Công Nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ được quy hoạch và xây dựng bài bản theo từng giai đoạn.

Tổng Diện Tích Khu Công Nghiệp Tràng Duệ

KCN Tràng Duệ có tổng diện tích 1.088 ha, trong đó:

KCN Tràng Duệ giai đoạn 1: 187 ha.

KCN Tràng Duệ giai đoạn 2: 214 ha.

Dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3: 652,73 ha.

Tính đến hiện tại, 401 ha KCN Tràng Duệ giai đoạn 1 và 2 đã được lấp đầy 100%. Còn 652,73 ha KCN Tràng Duệ 3 đang được triển khai đầu tư xây dựng.

Bản Đồ Quy Hoạch Khu Công Nghiệp Tràng Duệ 3

Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Tràng Duệ 3 đã được UBND huyện An Lão, thành phố Hải Phòng công bố chính thức. Bản đồ quy hoạch theo tỷ lệ 1/2.000, bao gồm 28 ô, phân chia thành khu công nghiệp đa ngành, công nghiệp sạch, công nghệ cao, thu hút 40.000 – 50.000 lao động.

Về hạ tầng, dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3 sẽ nâng cấp trạm biến áp cung cấp điện lên 3*63 MVA, đầu tư hệ thống cấp nước sạch với tổng công suất 20.000 m3/ ngày từ 2 nguồn cung cấp, nhà máy xử lý nước thải đạt công suất 13.800 m3, đặc biệt là trục đường chính trong khu công nghiệp được mở rộng lên 6 làn xe.

Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Tràng Duệ 3 tỷ lệ 1/2000. Ảnh: hailongjsc.vn

4. Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Tràng Duệ

KCN Tràng Duệ giai đoạn 1 và 2 đã được lấp đầy 100% với hơn 100 dự án đầu tư. Dưới đây là danh sách một số công ty lớn đang đầu tư tại khu công nghiệp Tràng Duệ:

Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

Địa chỉ: Lô CN2, KCN Tràng Duệ.

Lĩnh vực: Sản xuất thiết bị điện tử, điện gia dụng.

Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam

Địa chỉ: Lô K1, KCN Tràng Duệ.

Lĩnh vực: Sản xuất, lắp ráp bảng mạch điện tử (điện thoại, tivi, máy giặt,…).

Công Ty TNHH Comet Việt Nam

Địa chỉ: Lô K5, KCN Tràng Duệ.

Lĩnh vực: Sản xuất thiết bị điện tử, điện gia dụng, sản phẩm công nghệ cao.

Công Ty Cổ Phần 4P Electronics

Địa chỉ: Tầng 2, PI dong Block, lô LG, KCN Tràng Duệ.

Lĩnh vực: Sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi, thiết bị đo lường,…

Công Ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Số 2

Địa chỉ: Lô D, KCN Tràng Duệ.

Lĩnh vực: Sản xuất sơn và sản phẩm hóa chất.

Công Ty TNHH Federal – Mogul

Địa chỉ: Nhà xưởng số 1, lô I-1, KCN Tràng Duệ.

Lĩnh vực: Sản xuất phụ tùng, động cơ, dây dẫn cho các loại xe cơ giới, ô tô.

Công Ty TNHH Điện Tử Dong Yang

Địa chỉ: Lô C5, KCN Tràng Duệ.

Lĩnh vực: Sản xuất linh kiện điện tử, sản phẩm plastic, sửa chữa máy móc,…

Liên Danh GS E&C và SERVEONE

Địa chỉ: Lô CN2, CN3, KCN Tràng Duệ.

Lĩnh vực: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

KCN Tràng Duệ là nơi tập trung nhiều dự án của hệ sinh thái LG. Ảnh: timviec365.vn

5. Cập Nhật Hiện Trạng Và Giá Thuê Khu Công Nghiệp Tràng Duệ

Hiện tại KCN Tràng Duệ hoạt động như thế nào và giá thuê trong khu công nghiệp bao nhiêu là quan tâm của nhiều doanh nghiệp.

Hiện Trạng Thu Hút Đầu Tư

Tính đến nay, KCN Tràng Duệ giai đoạn 1 và 2 đã hoạt động được 18 năm, 401 ha đất trong khu công nghiệp được lấp đầy 100% với 112 dự án đầu tư, vốn đầu tư trung bình khoảng 32,3 triệu USD/ha. Các lĩnh vực đầu tư bao gồm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sản xuất những sản phẩm thân thiện và an toàn.

So với nhiều khu công nghiệp khác tại Hải Phòng cũng như trên toàn quốc, Khu công nghiệp Tràng Duệ đạt tỷ lệ lấp đầy trong thời gian ngắn vượt trội. Thành công này chủ yếu nhờ vào quyết định đầu tư chiến lược của Tập đoàn LG, với 7 dự án lớn cùng hàng chục dự án vệ tinh trong hệ sinh thái LG, tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD.

Dự kiến khi dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3 hoàn thành và đi vào hoạt động cũng sẽ tiếp tục phát huy thành công này. KCN Tràng Duệ 3 cũng sẽ ưu tiên các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghệ cao, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế những dự án thuộc lĩnh vực dệt nhuộm.

KCN Tràng Duệ có tỷ lệ lấp đầy 100% trong thời gian ngắn. Ảnh:khucongnghiepvietnam

Giá Thuê Khu Công Nghiệp Tràng Duệ

Giá thuê đất trong KCN Tràng Duệ khác nhau vào mỗi thời điểm, do UBND thành phố Hải Phòng quyết định (hiện dao động từ 85–100 USD/m²).

Ngoài giá thuê đất, các nhà đầu tư sẽ trả thêm các khoản phí khác bao gồm:

Phí thuê hạ tầng công nghiệp: 140 USD/m2, áp dụng trong suốt thời hạn thuê.

Phí quản lý và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng: 0,5 USD/ m2, tính trên tổng diện tích đất thuê.

Giá điện: Tính theo biểu giá cấp điện của EVN.

Giá nước: Khoảng 18.000 VNĐ/m3, điều chỉnh theo quyết định của UBND thành phố Hải Phòng.

Phí xử lý nước thải: 0,4 USD/m3, tính trên 80% lượng nước sạch sử dụng thực tế.

Về thuế và các ưu đãi khác, do nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Tràng Duệ được hưởng các ưu đãi sau:

Miễn 100% trong 4 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm đầu.

Nhân viên làm trong KCN được giảm 50% thuế thu nhập.

Lưu ý, tất cả các mức giá và phí trên chưa bao gồm VAT và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm mà không cần báo trước.

Giá thuê trong KCN Tràng Duệ hợp lý và có nhiều ưu đãi. Ảnh: heza.gov.vn

6. Vấn Đề Chỗ Ở Cho Lao Động KCN Tràng Duệ Hải Phòng

Thu hút hàng chục ngàn lao động từ mọi miền đất nước nên vấn đề chỗ ở, giá nhà đất gần KCN Tràng Duệ rất được người lao động quan tâm.

Sự phát triển nhanh chóng của Khu công nghiệp Tràng Duệ đã kéo theo lượng lớn người lao động đổ về làm việc, tạo áp lực lớn lên hạ tầng xã hội, đặc biệt là nhu cầu về chỗ ở. Để giải quyết bài toán này, thành phố Hải Phòng đã và đang tích cực triển khai các dự án nhà ở xã hội, trong đó có thể kể đến 2 dự án nhà ở xã hội sau:

Dự Án Chung Cư Evergreen Tràng Duệ

Dự án nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ tọa lạc đối diện Khu công nghiệp Tràng Duệ, do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP) làm chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng, dự án được xây dựng trên khu đất rộng 3 ha, gồm 10 block cao 15 tầng.

Khi hoàn thiện, dự án sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 2.500 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 9.000 lao động làm việc trong và xung quanh khu công nghiệp.

Các căn hộ tại Evergreen Tràng Duệ có diện tích từ 26–55 m², với giá bán dao động theo từng đợt, đợt 1: khoảng 16 triệu đồng/m², đợt 2: tăng lên 18 triệu đồng/m², tương ứng, giá mỗi căn hộ rơi vào khoảng 460–980 triệu đồng/căn.

Dự án được khởi công vào cuối tháng 5/2023. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thiện 3 block đầu tiên (CT1, CT5 và CT6). Các block còn lại đang được triển khai xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao toàn bộ vào cuối quý IV/2025.

Xem thêm:

Dự án nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ. Ảnh: evergreen-trangdue.vn

Nhà Ở Xã Hội Tổng Kho 3 Lạc Viên

Dự án tọa lạc tại 142 Lê Lai, TP. Hải Phòng, do Công ty Cổ phần Thái Holding làm chủ đầu tư.

Với tổng mức đầu tư lên tới 4.900 tỷ đồng, dự án được triển khai trên quỹ đất rộng 16,91 ha, bao gồm 10 block chung cư cao 15 tầng, cung cấp ra thị trường 4.456 căn hộ, cùng với 163 căn nhà liền kề và 1 shophouse cao 7 tầng.

Các căn hộ tại đây có diện tích từ 29–55 m², với giá bán dao động từ 550 triệu đến 1,2 tỷ đồng/căn, phù hợp với nhu cầu của người lao động có thu nhập trung bình và thấp. Tổng kho 3 Lạc Viên dự kiến sẽ hoàn thiện và bàn giao vào quý IV/2025.

Xem thêm:

Dự án Tổng kho 3 Lạc Viên. Ảnh: laodong.vn

7. Giá Thuê Nhà Trọ, Phòng Trọ Gần Khu Công Nghiệp Tràng Duệ

Giá thuê nhà trọ, phòng trọ gần Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng) hiện dao động khá đa dạng, tùy theo vị trí, tiện ích và diện tích phòng. Khu vực tập trung nhiều nhà trọ nhất là quanh các xã Lê Lợi (huyện An Dương), Trường Thành và An Tiến (huyện An Lão).

Theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn , với những phòng trọ nhỏ, tiện nghi ở mức cơ bản, nằm trong ngõ nhỏ, giá thuê chỉ từ 1 – 2 triệu đồng/ tháng, phù hợp khi ở 1 – 2 người. Ví dụ, tại khu vực gần cổng A – LG Display, làng Đồng Xuân, một số phòng trọ được rao cho thuê với giá thuê khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Với những phòng có diện tích lớn hơn, được trang bị nội thất cơ bản như giường, tủ, điều hòa, bình nóng lạnh, giá thuê từ 2,5 – 3 triệu/tháng, phù hợp với các gia đình trẻ hoặc nhóm bạn thuê chung.

Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, người thuê có thể chọn thuê nhà nguyên căn, hầu hết là những ngôi nhà cấp 4 hoặc nhà 2 tầng, diện tích từ 90 – 120 m², có 2 – 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp, vệ sinh riêng biệt. Nhà có đủ nội thất để dùng chung như bếp nấu, phòng ăn, tủ lạnh, máy giặt,… phù hợp cho nhóm 8 – 10 người ở ghép. Giá thuê dao động từ 4 – 6 triệu đồng/tháng.

Đối với các chuyên gia hoặc lao động có thu nhập cao hơn, khu vực quanh Tràng Duệ cũng xuất hiện một số mô hình căn hộ dịch vụ có đầy đủ tiện nghi với giá thuê khoảng 5 – 6 triệu đồng/tháng, mang đến không gian sống riêng tư, tiện nghi và an toàn hơn.

Nhìn chung, giá thuê nhà trọ quanh KCN Tràng Duệ vẫn đang ở mức hợp lý so với mặt bằng chung, tuy nhiên cũng có sự biến động nhẹ theo từng thời điểm, đặc biệt vào mùa cao điểm tuyển dụng. Người lao động nên ưu tiên lựa chọn khu trọ có an ninh tốt, điều kiện sinh hoạt đảm bảo và ký hợp đồng thuê rõ ràng để tránh phát sinh tranh chấp về sau.

Hình ảnh một khu trọ cho thuê tại khu vực An Lão. Ảnh: Facebook

Bài viết trên đã giúp bạn nắm các thông tin về khu công nghiệp Tràng Duệ Hải Phòng . Với nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng, khu công nghiệp này đã, đang và sẽ thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư là những doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt, khi dự án KCN Tràng Duệ 3 đi vào hoạt động sẽ tạo ra việc làm cho thêm hàng chục ngàn lao động, góp phần giải quyết vấn đề việc làm, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế và giảm thiểu các tệ nạn xã hội do thất nghiệp.

