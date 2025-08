Là một trong những khu công nghiệp lớn và thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong những năm gần đây, các thông tin về khu công nghiệp VSIP 1 luôn nhận được sự quan tâm của không ít người. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn thông tin chính cũng như những dự án bất động sản tiêu biểu gần khu công nghiệp này.

Xem thêm:

được đóng trên địa bàn của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là các phường An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An và Thuận Giao, TP.HCM). Khu công nghiệp này có vị trí giao thông rất thuận lợi khi tiếp giáp với hai trục đường quan trọng là Quốc lộ 13 và đường ĐT743, thuộc khu vực đang có sự phát triển mạnh mẽ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vị trí thuận lợi giúp cho VSIP 1 có thể tận dụng được các tiện ích cũng như cơ sở hạ tầng của TP.HCM: