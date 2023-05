Toàn cảnh dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: TL

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ nêu những khó khăn trong việc hoàn trả 26.000 tỷ đồng tiền tạm ứng ngân sách để đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án này.

Theo UBND TP.HCM, số tiền tạm ứng ngân sách trên đã được UBND TP chi trả cho người dân và các tổ chức có đất bị di dời trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nên không thể thu hồi.

Do đó, để thu hồi khoản tạm ứng này thì UBND TP phải quyết toán dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhưng hiện nay, chính quyền TP.HCM chưa thể quyết toán do việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án này chưa thực hiện xong. Hiện còn các hộ dân trong khu vực 4,3ha phường Bình An và các hộ dân bên ngoài đang khiếu nại.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2019 TP.HCM phải hoàn trả cho ngân sách 26.000 tỷ đồng tiền tạm ứng bồi thường dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, nếu không khắc phục hoặc khắc phục không triệt để trong thời hạn trên, Thanh tra Chính phủ sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra.

UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép TP tiếp tục thực hiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được duyệt năm 2010 và cập nhật, bổ sung chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư phần 4,3ha ở phường Bình An.

D.N.Ha – M.Hương

