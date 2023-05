Khu Phức Hợp Là Gì?

Khu phức hợp được bắt nguồn từ cụm từ "complex" trong tiếng Anh, có nghĩa là phức hệ và liên hợp, được hiểu là tổ hợp các công trình hạ tầng có những tiện ích nổi bật tại các dự án nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân ngay trong nội khu. Điển hình là chung cư, trung tâm thương mại, nhà liền kề, y tế, giáo dục…

Tiêu chí hàng đầu với khu phức hợp là bản thân nó được quy hoạch đầy đủ tiện ích cao cấp nhằm phục vụ cuộc sống của người dân.

Một khu phức hợp được ví như một đô thị thu nhỏ, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Thông thường, khu phức hợp tọa lạc ở vị trí đắc địa, gần trung tâm, thuận lợi di chuyển. Sự phát triển của các khu phức hợp phục vụ nhiều mục đích bắt nguồn từ nhịp sống thay đổi ở Việt Nam.

Khu Nghỉ Dưỡng Phức Hợp Là Gì?

Khu nghỉ dưỡng phức hợp hay khu phức hợp nghỉ dưỡng, siêu dự án nghỉ dưỡng là cụm từ dùng để mô tả một khu nghỉ dưỡng có đầy đủ các tiện ích nghỉ dưỡng tích hợp trong một quy mô khép kín tại một địa điểm trong lĩnh vực du lịch, hướng tới mục tiêu mang tới trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Đây là loại hình nghỉ dưỡng tiên tiến, cao cấp nhất trong lĩnh vực du lịch và cũng là xu hướng trên toàn cầu.

Thông thường, một khu nghỉ dưỡng phức hợp sẽ bao gồm: dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, dịch vụ thể thao trên cạn và dưới nước, dịch vụ mua sắm, spa, yoga, tour khám phá, sân golf, trường đua, khu dân cư cao cấp, casino…

Đặc Điểm Của Khu Phức Hợp Là Gì?



Ưu điểm của khu phức hợp

Giá trị mà khu phức hợp đem lại là rất lớn bởi nó được hình thành và vận hành giống như một đô thị thu nhỏ với nhiều ưu điểm nổi trội:

Tiện ích đa dạng

Khu phức hợp được tích hợp đầy đủ các tiện ích đa dạng, từ khu vui chơi, giải trí, khu mua sắm, khu chăm sóc sức khỏe, trường học, khu thể thao… phục vụ nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao của cư dân. Vì thế, khi sống tại các dự án có khu phức hợp, cư dân không còn phải di chuyển quá xa để đi học, mua sắm hay khám chữa bệnh mà có thể sử dụng các tiện ích này ngay tại nội khu. Chính những yếu tố này đã hiện thực hóa mức sống và lối sống hiện đại, văn minh.

Vị trí thuận tiện, hạ tầng hoàn thiện

Các khu phức hợp thường tọa lạc ở các khu vực đông dân cư, thuận tiện đi lại bởi cơ sở hạ tầng giao thông phát triển, được quy hoạch bài bản, có sự can thiệp của chính quyền địa phương và Nhà nước.

Đảm bảo an ninh

Các khu phức hợp đều có bảo vệ hỗ trợ tại các khu, được trang bị camera 24/24 cho phép cư dân an tâm khi sinh sống và sử dụng tiện ích tại đó.

Không gian xanh

Như đã đề cập ở trên, đích đến của khu phức hợp là cung cấp môi trường sống đầy đủ, bao gồm cả khu vực cộng đồng, hồ nước, cảnh quan, công viên… Đây chính là ưu điểm nổi bật trở thành lợi thế cạnh tranh của khu phức hợp so với các loại hình khác. Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại, hối hả như hiện nay, một nơi an cư với mức độ an toàn, chất lượng không khí tốt luôn được người mua nhà hướng tới.

Với tổng hòa các giá trị trên, khu phức hợp ngày càng được thế hệ trẻ yêu thích và lựa chọn. Tuy vậy, khu phức hợp cũng có những nhược điểm.

Nhược điểm của khu phức hợp

Khó khăn khi xây dựng

Muốn xây dựng khu phức hợp, chủ đầu tư phải đảm bảo các tiêu về hạ tầng, tiện ích… Như vậy, mỗi khu phức hợp cần có diện tích tối thiểu từ 5-7 ha, đây thực sự là một thách thức rất lớn trong bối cảnh quỹ đất ở các đô thị lớn đang hạn hẹp dần.

Khu phức hợp đòi hòi quỹ đất triển khai lớn mà không phải chủ đầu tư nào cũng đáp ứng được.

Khó khăn khi đi vào hoạt động

Khi khu phức hợp đi vào hoạt động, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn sẽ trở thành nhược điểm rất lớn của khu vực này. Bên cạnh đó, việc tập trung một lượng lớn người cũng sẽ gây nên tình trạng lộn xộn, tắc nghẽn khi di chuyển.

Xu Hướng Khu Phức Hợp Tại Việt Nam

Nhiều năm qua, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến sự ra đời của ngày càng nhiều các dự án phức hợp. Có thể kể đến các khu phức hợp nổi tiếng ở Việt Nam như: Ciputra, Time City, Ecopark, Royal City, Gamuda Gardens, Vinhomes Riverside Phú Mỹ Hưng , Đảo Kim Cương, Dragon Village, Dragon City, Vinhomes Smart City… Sự phát triển của các khu vực hợp như một xu thế tất yếu của thị trường bất động sản, làm tăng tính cạnh tranh cho các dự án bởi ngày nay, ngoài chất lượng căn hộ, người mua nhà còn chú ý đến những giá trị thụ hưởng, sự tiện lợi đi kèm.

Một số chuyên gia nhận định, sự gia tăng loại hình phức hợp tại Việt Nam sẽ không chỉ gói gọn tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM mà các thành phố như Đà Nẵng hay thậm chí Thái Nguyên cũng xuất hiện các dự án phức hợp với quy mô không hề nhỏ.

Dù xu hướng khu phức hợp có tiềm năng phát triển nhưng các chủ đầu tư cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề về hạ tầng, diện tích hay cách quản lý, vận hành khi đi vào sử dụng. Vì thế mà, khu phức hợp tại Việt Nam vẫn đang là một thị trường bỏ ngỏ với cả người mua bán hay tham gia đầu tư. Tuy vậy, dựa trên tác dụng, hức năng thì khu phức họp vẫn là một loại hình rất quan trọng, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam.

Khánh An