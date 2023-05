Khu Thảo Điền trước nay vẫn được mệnh danh là “khu nhà giàu” của TP.HCM, gắn với loạt dự án bất động sản cao cấp, những khu biệt thự sang trọng, khu phức hợp thương mại… thu hút sự quan tâm của người ở thực và giới đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM chỉ có khu Thảo Điền mới đủ sức sánh ngang cùng khu Phú Mỹ Hưng. Đây đều là khu tập trung của giới doanh nhân thành đạt, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và giới tri thức trẻ.

Năm 2011, khi thị trường bất động sản đóng băng thì Thảo Điền nổi lên là một khu vực được đầu tư mạnh mẽ. Năm 2013, khi thị trường sôi động trở lại, giá đất khu Thảo Điền đã thiết lập một mặt bằng mới, thậm chí còn đắt đỏ hơn cả khu Phú Mỹ Hưng trước đây. Tại Thảo Điền, một số khu đất vừa gần mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, vừa gần sông Sài Gòn có giá rao bán hơn 250 triệu đồng/m2. Nơi đây cũng có nhiều dự án biệt thự cao cấp với giá bán hơn 100 tỷ đồng. Nhiều chủ nhân ở các biệt thự này đều là các đại gia, người nổi tiếng.

Lịch sử hình thành

Phường Thảo Điền được thành lập ngày 6/1/1997, trước đây thuộc quận 2, TP.HCM với diện tích 375 ha và quy mô dân số 6.714 người của xã An Phú, huyện Thủ Đức cũ. Đến ngày 8/12/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Như vậy, hiện nay Thảo Điền là một phường thuộc thành phố Thủ Đức.

Cái tên Thảo Điền bắt nguồn từ xa xưa, nơi đây từng là vùng đất trũng, quanh năm toàn cây hoang dại nên gọi là Thảo Điền (vùng đất cây cỏ). Ngày nay, Thảo Điền trở thành vùng đất sầm uất, cư dân về sống đông đúc hình thành cộng đồng cư dân giàu có, văn minh.

Vị trí địa lý

Khu Thảo Điền tọa lạc ở vị trí đẹp, ngay mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội – trục giao thông chủ chốt của thành phố Thủ Đức. Nơi đây nằm ở cửa ngõ vào trung tâm thành phố khi chỉ cách khu trung tâm một cây cầu Sài Gòn và được xem là trái tim của khu Đông. Thảo Điền nằm ở Tây Nam thành phố Thủ Đức, phía Đông giáp phường An Phú, phía Tây và phía Bắc giáp quận Bình Thạnh qua sông Sài Gòn, phía Nam giáp phường An Phú và An Khánh. Từ Thảo Điền chỉ mất khoảng 7 phút di chuyển đến quận Bình Thạnh, 20 phút đến quận 1, 23 phút đến quận 4, 10 phút đến quận 9 cũ.

Chính những điều kiện trên đã mang lại cho Thảo Điền cơ hội để phát triển thành khu đô thị hiện đại, tiến bộ, phù hợp với định hướng phát triển, biến Thảo Điền thành một trong những khu đáng sống nhất, thu hút giới nhà giàu, người nước ngoài đến an cư và đầu tư.



Vị trí khu Thảo Điền (ảnh chụp Google Maps).

Cơ sở hạ tầng

Các tuyến đường chính dẫn vào khu Thảo Điền được UBND thành phố và các ông lớn bất động sản quan tâm đầu tư trong thời gian qua như tuyến đường sắt metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) càng làm tăng giá trị khu vực và thúc đẩy giá đất nơi đây biến động. Trong tương lai, khi tuyến metro số 1 đi vào hoạt động, việc kết nối với trung tâm TP.HCM và các khu vực khác sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, khu Thảo Điền chắc chắn sẽ hưởng lợi hơn tất cả.

Ngoài tuyến metro 1 sắp về đích thì còn có một số dự án đã và đang được triển khai tại khu Thảo Điền như dự án đường nối kéo dài kết nối đường Nguyễn Văn Tưởng với Xa Lộ Hà Nội. Bên cạnh đó còn có dự án xây lắp nhánh giao thông từ Cầu Đen 2 đến Cầu Đen 1 đã hoàn thiện và thông xe, nhánh từ Cầu Đen 1 đến đường Quốc Hương đang thi công hay dự án mở rộng, phân nhánh các tuyến đường kết nối Thảo Điền với các khu vực lân cận nhằm đảm bảo thuận lợi cho các phương tiện khi lưu thông.

Các dự án quy mô đã hoàn thành hoặc đang triển khai góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân khi lưu thông từ Thảo Điền góp phần làm cho môi trường sống trở nên tốt hơn.

Môi trường sống

Có thể nói, môi trường sống là một trong những lý do khiến thị trường bất động sản tại Thảo Điền trở nên sôi động. Khu Thảo Điền được đánh giá cao vì là khu đô thị nằm ở trung tâm thành phố nhưng vẫn phần diện tích dành cho cây xanh vẫn còn khá lớn. Do giáp với sông lại có nhiều cây xanh nên khí hậu khu Thảo Điền có phần mát mẻ hơn so với các khu vực khác ở TP.HCM, mặt khác, các mảng xanh ở khu vực cũng phát triển hơn mang lại không gian sống trong lành, thư thái. Không gian sống ở đây không quá ngột ngạt như khu vực trung tâm vì số lượng nhà cao tầng không nhiều.



Một biệt thự ở Thảo Điền với khuôn viên rộng rãi, dành nhiều không gian cho mảng xanh.

Song song với đó thì khu Thảo Điền có rất nhiều tiện ích nổi bật, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân như ăn uống, giáo dục, mua sắm, giải trí… như trường học quốc tế (Quốc tế Úc, Lương Định Của), siêu thị (Metro cũ), trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Estella Place, các nhà hàng sang trọng, bệnh viện quận 2. Cùng với đó, nơi đây còn có môi trường sống trong lành, thoải mái với nhiều nhà vườn, biệt thự, thảm thực vật, mặt nước.

Hàng loạt tiện ích nổi bật tại khu Thảo Điền:

– Trường đại học văn hóa TP.HCM

– Trường đại học Quốc tế Sài Gòn

– Trường cao đẳng Hàng hải II

– Trường mầm non Song Ngữ Kidzone Campus

– Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện cơ sở 2

– Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền

– Trung tâm thương mại Vincom Megamall Thảo Điền

– Siêu thị An Phú

– Siêu thị BigC Thảo Điền

– Khu du lịch phức hợp Thảo Điền Village

– Rạp chiếu phim BHD Thảo Điền

– Rạp chiếu phim CGV Thảo Điền Pearl

– Khu trung tâm nghệ thuật The Factory Contemporary Arts Centre

– Quán café Starbuck

– Quán café The Coffee House

– Nhà hàng Pháp

– Nhà hàng ven sông The Deck Saigon

Đi cùng sự phát triển của hạ tầng, hàng loạt dự án biệt thự, nhà phố, căn hộ từ trung cấp đến cao cấp cũng được đầu tư tại khu vực Thảo Điền như Xi Riverview Palace, The Ascent, Tropic Garden, Thảo Điền Pearl, Masteri Thảo Điền, Gateway Thảo Điền, The Nassim, D’Edge, Q2 Thảo Điền, Masteri An Phú… Vị trí bao quanh sông Sài Gòn mang đến không khí trong lành, cảnh quan đẹp cùng tốc độ phát triển nhanh chóng, Thảo Điền dần chuyển mình thành nơi an cư cao cấp mà chỉ giới nhà giàu mới có thể chạm tay vào.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp tốc độ đô thị hóa khiến cho tình trạng kẹt xe và ngập lụt triền miên thường xuyên tái diễn ở khu vực nhà giàu này. Vào những giờ cao điểm, đường Quốc Hương và đường Thảo Điền luôn diễn ra tình trạng kẹt xe. Khu Thảo Điền cũng là một trong những điểm ngập nghiêm trọng của thành phố, nhất là tại 3 trục đường chính đi vào bán đảo gồm đường Quốc Hương, đường Nguyễn Văn Hưởng và Thảo Điền. Mỗi khi có mưa dù nhỏ hay lớn, hai tuyến đường này đều ngập sâu khiến xe cộ không thể di chuyển. Có hôm triều cường dâng cao cũng gây tình trạng ngập kéo dài gây ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe tại giao điểm của các tuyến đường. Hiện có nhiều dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ở khu vực Thảo Điền đang được triển khai nhưng tiến độ triển khai khá chậm chạp trong khi mật độ dân cư gia tăng nhanh chóng khiến cho tình trạng kẹt xe diễn ra khá trầm trọng.

Địa thế

Xét về phong thủy, khi nói về tiêu chí lựa chọn bất động sản, người Việt thường chuộng những vị trí “cận thị, cận giang, cận lộ”. Những vị trí gần chợ, sông ngòi, đường lớn không chỉ thuận tiện cho giao thương, di chuyển mà còn ảnh hưởng may mắn và vượng khí của ngôi nhà. Chiếu theo như vậy thì Thảo Điền được coi là một vùng đất lý tưởng, quy tụ cả 3 yếu tố – vừa được sông Sài Gòn bao quanh, vừa sở hữu hệ thống đường xá phát triển cùng nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, hàng quán…

Rõ ràng, với những lợi thế sẵn có, Thảo Điền nghiễm nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu của người dân khi tìm cho mình một nơi chốn an cư tại TP.HCM. Cũng vì lẽ đó mà giá nhà đất tại khu Thảo Điền ở mức khá cao so với mặt bằng chung. Thậm chí các dự án chung cư cao cấp tại Thảo Điền có giá bán biến động chóng mặt. Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên ngập nước và kẹt xe thì có lẽ Thảo Điền là vùng đất an cư hấp dẫn với bất cứ ai.

Khánh An (tổng hợp)