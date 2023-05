Kiểm tra công tác PCCC đối với công trình nhà ở cao trên 10 tầng

Cụ thể, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng, 7 tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại nhiều khu chung cư, nhà cao tầng để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại các cơ sở, kịp thời phát hiện những vi phạm, tồn tại và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về PCCC. Qua đó, Bộ Công an sẽ đưa ra các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn PCCC đối với từng cơ sở tùy theo tình hình thực tế. Bên cạnh đó, kiến nghị và đề xuất với Chính phủ những giải pháp, biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn PCCC với chung cư, nhà cao tầng trên toàn quốc.

Bộ Công an sẽ tổ chức kiểm tra công tác PCCC đối với nhà chung cư, nhà cao tầng

Các dự án nhà cao từ 10 tầng trở lên, nhà chung cư có quy mô từ 5 tầng trở lên, hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên và các cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ cao tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tp.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu là những đối tượng bị kiểm tra.

Được biết, nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC của chính quyền địa phương, của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, ban quản trị chung cư, nhà cao tầng; điều kiện an toàn PCCC đối với các chung cư, nhà cao tầng, siêu cao tầng, đánh giá theo các tiêu chí thuận tiện giao thông, giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, nguồn nước phục vụ chữa cháy, chống tụ khói, chất lượng hoạt động của hệ thống cảnh báo cháy sớm (hệ thống báo cháy tự động), hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động, các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy ban đầu…

Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành cũng sẽ đánh giá việc tổ chức và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, phương án chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra cháy, nổ.