Điểm then chốt trong phong cách Scandinavian là sự cân bằng giữa chức năng và thẩm mỹ.

Phong cách Scandinavian (hay phong cách Bắc Âu) hiện đang là “cơn sốt thiết kế” trên toàn thế giới. Đơn giản, đa dụng, lại không làm mất đi kết nối với thiên nhiên, phong cách thiết kế nội thất này mang lại vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế cho căn nhà của bạn. Phong cách Scandinavian bắt nguồn từ bán đảo cùng tên Scandinavia, nơi khí hậu khắc nghiệt khiến những người dân Bắc Âu đề cao tính ứng dụng của căn nhà hơn giá trị thẩm mỹ. Đây cũng là giá trị chính của phong trào nghệ thuật Bauhaus, một trong những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển phong cách thiết kế Scandinavian.

Nguồn gốc ra đời

Các yếu tố đặc trưng của phong cách Bắc Âu như tường trắng đơn sắc, sàn gỗ và đồ nội thất hiện đại được định hình từ những năm 1950 với sự xuất hiện của giải thưởng The Lunning Prize. Lấy tên từ Frederik Lunning, một người New York chuyên nhập khẩu các thiết kế của Đan Mạch, giải thưởng thường niên này đã về tay các nhà thiết kế Scandinavian trong suốt những năm từ 1952 đến 1970, gây tiếng vang lớn cho phong cách này. Bên cạnh đó, sự thịnh hành của lối thiết kế này cùng có sự đóng góp không nhỏ của nhà biên tập Elizabeth Gordon thuộc tạp chí House Beautiful. Năm 1954, Gordon đã tổ chức một buổi triển lãm du lịch mang tên “Design in Scandinavia” (tạm dịch “Kiến trúc Scandinavian”), nhằm giới thiệu những thiết kế nổi bật nhất tại đây.

Phong cách Scandinavian từ đó liên tục là nguồn cảm hứng thiết kế nội thất cho giới kiến trúc. Dưới đây chúng tôi xin được đề cập đến những đặc điểm nổi bật nhất cũng như tìm hiểu cách ứng dụng của phong cách này.

Đặc điểm và nguyên tắc ứng dụng



Phong cách Scandinavian với sự đơn giản và đa dụng là xu hướng thiết kế được ưa chuộng nhất hiện nay.

Nội thất mang phong cách Scandinavian là sự pha trộn trong kết cấu, sự tương phản, và mảng màu tinh tế để tạo nên không gian tinh tế, hiện đại, thích hợp với những người theo đuổi lối sống cân bằng Lagom. Phong cách này mang lại sự cân bằng về thẩm mỹ và chức năng trong thiết kế, tạo cảm giác ấm cúng lại tiện lợi và thoải mái. Để đạt được sự cân bằng này, không gian Scandinavian cần tuân theo những nguyên tắc nhất định, cụ thể là 7 nguyên tắc nổi bật nhất được đề cập dưới đây.

Màu lặng

Các thiết kế Scandinavian thường sử dụng những bảng màu trung tính tông trầm, ảnh hưởng từ khi hậu lạnh của vùng Bắc Âu. Những màu được ưa chuộng nhất gồm trắng, xám và nâu rám nắng, nhằm đạt được sự cân bằng, thống nhất và thoáng đãng. Thi thoảng, những màu sắc bắt mắt như xanh thẫm hay các màu nổi cũng được thêm vào để tạo điểm nhấn.

Ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên khiến căn phòng sáng và rộng rãi hơn. Những bức trắng có tác dụng khuếch đại ánh sáng có sẵn trong phòng và việc hạn chế sử dụng rèm cửa sẽ cho phép ánh sáng từ bên ngoài dễ dàng tan chảy vào nhà.

Đồ nội thất hiện đại

Kaare Klint được biết đến như là cha đẻ của phong cách thiết kế nội thất Đan Mạch hiện đại, chính là người mở đường cho việc sử dụng đồ nội thất hiện đại trong nội thất Bắc Âu. Cũng như phong cách đặc trưng mà Klint sử dụng, đồ nội thất Đan Mạch sử dụng nội thất màu gỗ ấm áp, đường nét nhẹ nhàng, góc cong tinh tế cùng phần chân thanh mảnh, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại.

Tận dụng không gian

Phong cách Scandinavian tuân thủ phương châm tối giản “Less is more”. Trong những năm 1950-1960, những ngôi nhà mang phong cách Bắc Âu thường có diện tích khiêm tốn với không gian hữu hạn dành cho các vật trang trí. Vì lẽ đó, đến nay, các không gian khi ứng dụng phong cách này thường tránh các chi tiết cầu kì hay trang trí quá mức, chỉ sử dụng những điểm nhấn một cách khéo léo nhằm đạt được hiệu quả trang trí.

Gỗ

Chất liệu gỗ được sử dụng xuyên suốt trong phong cách Scandinavian, từ sàn, tường, đến những vât dụng chức năng. Những món đồ chơi trang trí bằng gỗ cùng là một lựa chọn thông dụng, như chú khỉ gỗ của nhà thiết kế Đan Mạch Kay Bojesen, được sử dụng lần đầu năm 1951. Nét thô ráp, cứng cỏi của gỗ thường được các nhà thiết kế “làm mềm” với những chi tiết thảm lông cừu. Ngoài ra, loại gỗ thường được sử dụng trong thiết kế Scandinavian gồm gỗ sồi, gỗ tần bì, và gỗ thông.

Cây xanh

Cây xanh, cây hoa, hay bất kì loại thực vật nào đều là yếu tố không thể thiếu trong phong cách Scandinavian, đóng vai trò là điểm nhấn màu sắc và cũng là “máy lọc không khí” thiên nhiên.

Cách tiếp cận tối giản

Đơn giản và hữu dụng là 2 nguyên tắc chính của thiết kế Scandinavian. Cụ thể, tường thường được sơn màu trắng đơn sắc và không sử dụng đồ trang trí. Nếu có, những món đồ trang trí này thường có thiết kế đơn giản từ màu sắc đến họa tiết và làm bằng các chất liệu thiên nhiên như gỗ hay vải.

Cách ứng dụng phong cách Scandinavian

Nhìn chung, thiết kế Scandinavian là sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và thiên nhiên đặt trong phong cách tối giản. Dưới đây là những gợi ý nho nhỏ nếu bạn muốn ứng dụng phong cách cho căn nhà của mình.

Phòng ngủ

Nhắc đến phòng ngủ mang phong cách Scandinavian, người ta thường nghĩ đến phong cách trang trí thoải mái và ấm cúng. Để đạt được điều này, hãy sử dụng các tông màu trung tính kết hợp với ánh sáng tự nhiên và đồ nội thất hiện đại, đồng thời, đảm bảo sự đơn giản trong thiết kế.

Một chiếc giường bệt với phần khung bọc vải thô sofa là một gợi ý nho nhỏ cho bạn, vừa không cầu kỳ tốn công lại đạt đủ những tiêu chí trên. Bên cạnh đó, bạn nên lựa chọn những chiếc giường có tông màu xám, tránh những màu nổi và hoa văn hoa văn họa tiết cầu kỳ. Chăn trang trí bằng lông cùng chiếc đèn bàn kim loại có màu sắc và kiểu dáng đơn giản sẽ là điểm nhấn cho căn phòng của bạn. Nếu muốn cầu kỳ hơn một chút, bạn có thể sử dụng những bức ảnh trang trí đen trắng, tranh vẽ bằng mực hay chì.

Phòng khách

Phòng khách mang phong cách Scandinavian cần đảm bảo đầy đủ chức năng với những đường nét gọn gàng. Hãy cố gắng tối giản nhất có thể, sử dụng những họa tiết đường thẳng kết hợp cùng thảm lông và đồ nội thất gỗ hiện đại. Bằng cách này, căn phòng sẽ không quá đơn điệu nhưng vẫn tuân thủ các nguyên tắc Scandinavian.

Một lưu ý khi lựa chọn bộ sofa là hãy đảm bảo chúng thật sự thoải mái nhưng không quá chiếm diện tích. Bạn có thể lựa chọn những mẫu màu xám với chân gỗ, kết hợp cùng gối trang trí và thảm nhằm mang lại sự tinh tế cho căn phòng. Để căn phòng không quá nhàm chán, hãy kết hợp sử dụng những chiếc ghế đơn gỗ sáng màu. Cuối cùng, những món đồ trang trí đơn giản cùng chậu cây sẽ là điểm nhấn cho không gian.

Phòng ăn

Tuân thủ đúng tiêu chí của phong cách Scandinavian, phòng ăn nên là không gian mở, ngập tràn ánh sáng. Hãy bắt đầu từ bàn ăn – tâm điểm của tổng thể căn phòng. Chiếc bàn gỗ đơn giản bằng gỗ sáng màu như gỗ thông là một gợi ý không tồi. Hãy thay thế đèn chùm bằng một bộ đèn thả trần hiện đại như đèn PH, đèn Artichoke hay đèn Snowball được giới thiệu bởi kiến trúc sư người Đan Mạch Poul Henningsen vào những năm 1920. Chúng đủ ấn tượng nhưng vẫn đơn giản và phù hợp với thẩm mỹ Scandinavian.

Lối trang trí Scandinavian thường tránh sự tương phản cao độ, do vậy đừng ngần ngại tạo nên một phòng ăn toàn màu trắng, đồng thời thêm thắt một vài chi tiết màu xanh hoặc đen để tạo điểm nhấn.

Phòng bếp

Phòng bếp Scandinavian là một không gian thoải mái, tiện dụng và sạch sẽ, nơi bạn sẽ chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình của mình. Lựa chọn màu trắng cho những bức tường cùng sàn lát gỗ sáng là bạn đã xong một nửa công việc. Nhằm nhấn mạnh tinh thần tối giản, gọn gàng và ngăn nắp, hãy loại bỏ những vật dụng, thiết bị không cần thiết ở trên quầy bếp. Chỉ giữa lại những đồ trang trí mang phong cách Bắc Âu như chiếc bát gỗ đựng đầy hoa quả hay bình hoa cắm cây lá xanh. Ngoài ra, bạn cũng cần duy trì ánh sáng tự nhiên đủ đầy cho phòng bếp.

Hiên nhà và sân sau

Với không gian mở như hiên nhà hay sân sau, hãy để những yếu tố thiên nhiên như gỗ và cây xanh giữ vai trò chủ đạo. Để tạo sự liên kết với nội thất căn nhà, hãy kết hợp sử dụng tông màu trắng và xám như chiếc ghế bành hay chậu sứ

Phong cách trang trí Scandinavia đã mang lại một cách các nhà thiết kế nội thất tiếp cận một không gian. Và vô số các nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng lớn như Arne Jacobsen và Alvar Aalto đã thay đổi chiều hướng của thiết kế Scandinavian. Tuân thủ 7 nguyên tắc trên đây sẽ giúp bạn dễ dàng tự mình tạo nên một căn nhà mang phong cách Scandinavian vừa đẹp lại đơn giản.

Hoài Thơm