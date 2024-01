Kinh Nghiệm Đi Thuê Phòng Trọ Của Hoàng Anh Panda

Hot Tiktoker Hoàng Anh Panda chia sẻ 3 "kiếp nạn" khi tìm nhà trọ. Đây cũng là kinh nghiệm đi thuê phòng trọ mà KOC trẻ trải qua và anh cũng không quên mách mọi người mẹo đi thuê nhà thông minh, an toàn.

Hoàng Anh Panda tên thật là Lê Thanh Hoàng Anh, là một Tiktoker, diễn viên thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ thời gian qua. Hiện kênh Tiktok của anh có khoảng 900 nghìn lượt theo dõi. Hoàng Anh thường tự làm những video tiktok phù hợp với thị hiếu của giới trẻ với những màn hóa trang vui nhộn, kết hợp nhiều biểu cảm để lại ấn tượng và tâm trạng vui vẻ cho người xem.

Dưới đây là những chia sẻ về kinh nghiệm đi thuê phòng trọ của Hoàng Anh.

Có lần Hoàng Anh cùng bạn xem trên mạng thấy căn phòng đăng cho thuê với giá 3 triệu/tháng mà rất "ổn áp". Anh chàng rủ bạn thuê chung, vì chia ra mỗi người chỉ 1,5 triệu/tháng. Quá ưng ý nên hai người quyết định gọi cho chủ nhà, chốt luôn kẻo tuột mất "hàng ngon". Thế nhưng khi đến nơi để đặt cọc và nhận phòng hỏi kỹ ra mới biết: giá 3 triệu là tính cho 1 người, nghĩa là nếu thuê cho 2 người ở thì phòng trọ này có giá 6 triệu đồng/tháng.

Tình huống mà Hoàng Anh đưa ra cũng khá phổ biến. Nhiều chủ nhà đăng tin cho thuê trọ cố ý để thông tin mập mờ nhằm lôi kéo người thuê đến xem nhà. Thế nhưng khi đến xem phòng hay đặt cọc xong sẽ thay đổi giá thuê, chẳng hạn giá sẽ tăng theo số người ở hay sẽ tính thêm giá nội thất, tiện nghi đi kèm…

Tình trạng lừa đảo tiền cọc xuất hiện khá phổ biến trên thị trường, thường xảy ra với các bạn sinh viên, những người thiếu kinh nghiệm đi thuê phòng trọ. Theo đó, kẻ lừa đảo sẽ sử dụng địa chỉ của phòng trọ, ngôi nhà của người khác rồi đăng tin cho thuê. Khi có khách hàng, chúng sẽ dẫn dắt khéo léo khiến người thuê chuyển một khoản tiền cọc trước để giữ phòng. Khi khách hàng tìm đến tận nơi mới biết phòng trọ đã có người ở và không liên lạc được với "chủ giả".

Cùng xem những tình huống trên được Hoàng Anh tái hiện sinh động trong video dưới đây:

