Kính cường lực được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hạng mục như làm cửa, ốp tường bếp, vách ngăn, lan can cầu thang, tranh trang trí hay bàn trà, bàn ăn… bởi nó vốn được đánh giá là vật liệu khá an toàn với khả năng chịu lực gấp 3 đến 5 lần so với loại kính thông thường có cùng độ dày. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là kính cường lực an toàn tuyệt đối và không thể bị phá hủy. Thời gian qua, tình trạng kính cường lực vỡ khiến người sử dụng cảm thấy bất an và gây khó khăn, tốn kém trong quá trình thay thế.

Sở hữu nhiều tính năng ưu việt, kính cường lực trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các công trình xây dựng và trang trí nội thất. Tuy nhiên, vật liệu này vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ nổ vỡ tự nhiên.

Dưới đây là những kinh nghiệm giúp bảo vệ bạn và các thành viên trong nhà luôn an toàn trong quá trình sử dụng các sản phẩm kính cường lực.

NÊN:

Thi công nhẹ nhàng, cẩn thận.

Tránh tác động vào góc và các cạnh viền xung quanh tấm kính bởi đây là những điểm yếu nhất trên kính.

Sử dụng bọt biển mềm nhúng vào dung dịch nước rửa bát để vệ sinh kính. Tiếp theo, dùng vải mềm sạch để lau khô kính.

Loại bỏ các vết bẩn cứng đầu bằng nước lau kính và vải ẩm.

Nếu có thể, hãy dán một lớp phim dẻo lên kính cửa sổ hay lan can cầu thang để khi vỡ, vụn kính sẽ bám vào lớp phim này, hạn chế bắn tung tóe, gây sát thương cho người sử dụng.

KHÔNG NÊN:

Đặt đồ quá nóng hay quá lạnh trực tiếp lên bề mặt kính. Nhiệt độ quá cao hay quá thấp đều có thể gây nên hiện tượng sốc nhiệt khiến kính giãn nở hay co ngót và vỡ tan. Nếu cần thiết, hãy sử dụng khăn trải bàn, tấm lót bàn ăn hay đế lót ly để bảo vệ bàn kính.

Ngồi hoặc đứng lên bề mặt kính.

Xem nhẹ các vết nứt xuất hiện trên mặt kính. Một vết nứt, trầy xước dù nhỏ cũng có thể làm giảm khả năng chịu lực, chịu nhiệt của kính và gây nứt vỡ toàn bộ tấm kính.

Dùng vật cứng, nhọn đập lên kính.

Sử dụng kính cường lực làm thớt băm chặt.

Dùng bột giặt hoặc dung dịch tẩy rửa có chất mài mòn để vệ sinh kính. Những sản phẩm này có thể gây trầy xước và làm hỏng bề mặt kính.

Để kính tiếp xúc với ánh nắng gay gắt trong suốt một thời gian dài. Đôi khi, nhiệt độ trong nhà chênh lệch quá lớn (nóng vào ban ngày, lạnh vào ban đêm) cũng có thể khiến sản phẩm kính cường lực tự vỡ.

Kéo vật nặng, nhiều góc cạnh trên bề mặt kính.

