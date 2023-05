Kinh nghiệm thiết kế giếng trời cho nhà phố đẹp và hiện đại

Giếng trời là gì?

Giếng trời chính là khoảng trống thông theo đường thẳng từ mái xuống nền đất của ngôi nhà, được thiết kế với mục đích tăng cường ánh sáng tự nhiên, điều hòa không khí, giúp không gian sống trở nên hài hòa, giàu sinh khí hơn, đồng thời đảm bảo yếu tố phong thủy nhà ở

Giếng trời hoa nắng thay đổi vị trí theo từng thời điểm trong ngày là thiết kế được nhiều gia chủ yêu thích.

Giếng trời được xem là giải pháp khoa học để mở rộng không gian, được nhiều gia chủ lựa chọn khi xây nhà phố , nhất là nhà phố diện tích nhỏ, hẹp ngang, không có nhiều mặt thoáng. Tuy nhiên do những đặc thù về thiết kế, kiến trúc, nếu không có giải pháp thiết kế giếng trời hợp lý, hiệu quả đạt được có thể sẽ không như ý muốn.

Giếng trời được cấu tạo như thế nào?

Cấu tạo của giếng trời bao gồm 3 phần là đáy giếng, thân giếng và đỉnh giếng. Cụ thể:

– Đáy giếng: là phần cuối cùng của giếng trời, thường nằm ở sàn tầng trệt, được sử dụng để trang trí, làm tiểu cảnh, bố trí cây hoa, hòn non bộ, bể cá cảnh,…. Không gian này có thể kết nối với phòng khách hoặc phòng ăn, tạo bố cục đẹp mắt.

Mảng xanh được bố trí tại đáy giếng trời, bổ sung nguồn sinh khí cho không gian sống. Kế bên là bể cá mini trang trí để ngôi nhà thêm sinh động.

– Thân giếng: là khoảng không nối đáy giếng và đỉnh giếng, có tác dụng chiếu sáng cho các tầng bên trên, thông thường là các phòng ngủ.

– Đỉnh giếng: là phần nằm ở trên cùng, thường là mái, giữ vai trò chiếu sáng, thông gió, thường sử dụng mái kính và hệ khung bệ đỡ bằng sắt.

Trong thiết kế này, cây phát tài được trồng ở vị trí giếng trời, đảm bảo tiếp nhận đủ nắng để sinh trưởng và phát triển tốt.

Vị trí của giếng trời trong ngôi nhà

– Thiết kế giếng trời giữa nhà

Mẫu thiết kế giếng trời ở vị trí giữa nhà

Giếng trời nhà phố thường được đặt ở khu vực giữa nhà để khai thác tối đa hiệu quả. Ở vị trí này, giếng trời sẽ điều phối ánh sáng và gió thoáng đồng đều cho ngôi nhà, đồng thời gây ấn tượng về thị giác, thu hút ánh nhìn, làm không gian như lớn hơn, đẹp hơn. Nếu thiết kế giếng trời ở trong nhà, bạn nên làm mái kính che, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đón được nắng, gió.

– Thiết kế giếng trời cuối nhà

Mẫu thiết kế giếng trời ở vị trí cuối nhà

Ngoài vị trí quen thuộc ở giữa nhà, giếng trời cũng có thể xuất hiện ở cuối nhà để lấy thêm gió, tăng sự thông thoáng, giúp việc điều hòa không khí trở nên dễ dàng và hài hòa hơn đối với nhà phố nhỏ.

Kích thước giếng trời chuẩn là bao nhiêu?

Theo chia sẻ của kiến trúc sư công ty Song Phát, kích thước giếng trời hợp lý thông thường sẽ vào khoảng từ 4 – 6m2. Đây là diện tích đã được tính toán kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến không gian chung của toàn bộ ngôi nhà, đồng thời tạo độ thông thoáng, mát mẻ.

Tuy nhiên, với những ngôi nhà lớn có diện tích lớn hơn 50m2, quy định về mật độ xây dựng bắt buộc phải chừa lại không gian cho giếng trời, không được xây toàn diện tích. Do vậy, nhà càng lớn, gia chủ càng phải để lại nhiều diện tích cho giếng trời. Ví dụ, nhà 90m2 thì giếng trời phải chiếm 12m2.

Vị trí, kích thước của giếng trời cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với thiết kế của ngôi nhà, tạo độ thông thoáng, mát mẻ.

Nhược điểm của nhà có giếng trời và cách khắc phục

Giếng trời trong nhà mang lại nhiều ưu điểm rõ ràng cho không gian sống nhưng bên cạnh đó, thiết kế này cũng tồn tại một số nhược điểm sau:

– Tạo tiếng vang trong nhà: Do cấu tạo hình ống nên giếng trời là nơi âm thanh truyền đi rất rõ và vang, ảnh hưởng đến giao tiếp trong nhà, sự riêng tư trong sinh hoạt, nhiều khi gây khó chịu cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Một trong những cách để giải quyết vấn đề này là bạn nên thiết kế phần tường xuyên tầng của giếng trời có bề mặt xù xì, bớt độ phẳng và trơn để hạn chế tiếng vang.

– Vấn đề an toàn: Các phần tiếp giáp với giếng trời như cầu thang, cửa sổ, hành lang,… cần được gia cố lan can sắt hoặc kính chắn cẩn thận để đảm bảo an toàn về độ cao khi sử dụng.

– Thừa sáng vào mùa hè: Giếng trời càng lớn, ánh sáng càng nhiều. Vào những buổi trưa hè, lượng ánh sáng lớn gây chói mắt, nhiệt độ cao gây cảm giác nóng nực, khó chịu, ảnh hưởng đến độ bền của đồ nội thất. Bạn nên sử dụng rèm để điều chỉnh mức ánh sáng vào nhà cho phù hợp.

Tư vấn thông tin và hình ảnh: Kiến trúc Xây dựng Song Phát

Biên tập: Hương Liên