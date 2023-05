Kinh nghiệm thuê nhà quận 12 cho người mới vào TPHCM

Lý do thu hút nhiều người thuê nhà Quận 12

Quận 12 dù không nằm gần trung tâm TP.HCM nhưng nơi đây lại chính là cơ quan đầu não của ngành công nghiệp công nghệ thông tin, cũng là nơi đặt Khu công nghệ phần mềm Quang Trung được đánh giá là lớn nhất Việt Nam. Quận 12 còn tập trung nhiều khu hành chính, các công ty, xí nghiệp, trường học… nên mật độ dân cư cũng tăng nhanh, nhu cầu về thuê nhà Quận 12 cũng vì thế mà tăng lên chóng mặt. Không những thế, Quận 12 sở hữu nhiều lợi thế nổi bật khác: vị trí cửa ngõ, hạ tầng giao thông đồng bộ, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao.

Bộ mặt đô thị Quận 12 TP.HCM đang hoàn thiện từng ngày

Quận 12 ngay cửa ngõ TP.HCM

Quận 12 nằm ở phía Bắc thành phố, giữ vai trò là cửa ngõ kết nối thành phố với Bình Dương với khu vực Đông Nam Bộ thông qua tuyến quốc lộ 1A và tuyến quốc lộ 22.

Phía Bắc và Tây Bắc giáp với huyện Hóc Môn

Phía Nam giáp với các quận có kinh tế phát triển: quận Tân Phú, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp

Phía Đông giáp với thành phố Thủ Đức; thành phố Thuận An (Bình Dương)

Phía Tây giáp với quận Bình Tân.

Với vị trí đắc địa như vậy, Quận 12 phát triển mạnh về các khu công nghiệp và thương mại, từ đó đã đẩy nhanh quá trình đô thị hoá. Người dân khắp nơi tập trung tại Quận 12 ngày càng đông, nhu cầu về thuê trọ tăng là điều hiển nhiên.

Hạ tầng giao thông thuận tiện

Quận 12 có nhiều cung đường huyết mạch như tuyến Xa lộ vành đai ngoài đường quốc lộ 1A, đường Quốc lộ 22, các tỉnh lộ 9, 12, 14, 15… giúp cư dân Quận 12 di chuyển nhanh chóng, giao thương thuận lợi đến các tỉnh, thành lân cận. Thành phố cũng đang có các dự án mở rộng lộ giới hầm chui An Sươnđược khi tiếp cận mọi dịch vụ, tiện ích tại trung tâm thành phố.

Quận 12 có những tiện ích hấp dần gì?

Quận 12 có đầy đủ mọi tiện ích thiết yếu, đáp ứng tốt cho nhu cầu của người dân.

Trên địa bàn Quận 12 có nhiều trường cao đẳng, đại học: Trường Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2, Trường Đại học FPT TP.HCM, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cơ sở 3, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Hoa Sen cơ sở 1 và 2, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM…

Khu công nghệ phần mềm Quang Trung rộng 43 ha có tổng 165 doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, nơi đây đã tạo công ăn việc làm cho hơn 22.000 người lao động tỉnh lẻ. Đây được coi là động lực mạnh thúc đẩy thị trường nhà đất cho thuê Quận 12 , đặc biệt là loại hình thuê nhà trọ, thuê nhà nguyên căn Quận 12.

Quận 12 với nhiều bệnh viện, phòng khám: Bệnh viện quận 12, Bệnh viên Đa Khoa An Phước, phòng khám bệnh viện Đại học Y Dược.

Quận cũng có nhiều siêu thị, TTTM, chợ lớn: Chợ Hiệp Thành, chợ Thạnh Xuân, siêu thị MM Mega Market,… Các công viên lớn ở Quận 12 như: Công viên An Sương, công viên Tân Thới Hiệp, công viên The Parkland,… tất cả đều là những yếu tố hấp dẫn nhiều người đến với Quận 12 sinh sống và làm việc.

Giá thuê nhà Quận 12 không đắt

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, hiện nay giá đất nền Quận 12 tăng đã kéo theo giá nhà Quận 12 tăng. Nhưng nhìn chung, giá thuê phòng trọ Quận 12, giá thuê nhà nguyên căn Quận 12 vẫn còn khá mềm, thậm chí bạn có thể thuê nhà Quận 12 giá rẻ với diện tích 80m2 chỉ 10 triệu đồng/tháng.

Xét mặt bằng chung, giá thuê nhà Quận 12 đang thấp hơn giá thuê nhà tại khu vực trung tâm từ 10-15% với căn nhà có cùng diện tích lẫn công năng sử dụng. Ngoài ra, thuê nhà tại Quận 12, bạn chỉ phải chi một khoản phí thấp hơn nhưng lại được hưởng dịch vụ và tiện ích thiết yếu đầy đủ. Lợi thế giá thuê nhà mềm là yếu tố quan trọng, mang lại cho khách thuê nhiều lựa chọn, đồng thời còn mở ra cơ hội thuê nhà đối với những khách thuê có thu nhập thấp.

Giá thuê nhà Quận 12 không mấy đắt đỏ

Quận 12 và chất lượng sống

Quận 12 được nhận định là đô thị trẻ với rất nhiều khu nhà mới hoàn toàn được hình thành. Các loại hình cho thuê nhà trọ Quận 12, cho thuê nhà nguyên căn tại Quận 12 đều đang đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, hiện trạng của Quận 12 cũng chưa bị ảnh hưởng bởi tốc độ đô thị hoá nhiều, cho nên môi trường sống tại đây khá bình yên và trong lành. Đây là một yếu tố quan trọng khiến nhà cho thuê Quận 12 luôn thu hút nhiều người thuê.

Bạn mong muốn thuê nhà như thế nào?

Đầu tiên, khi muốn thuê nhà trọ Quận 12, thuê phòng trọ Quận 12, người thuê cần xác định những tiêu chuẩn mình mong muốn:

Vị trí nhà cho thuê: gần trung tâm, gần chỗ làm, gần trường học, xung quanh có nhiều tiện ích,…

Điều kiện nhà trọ: ở chung chủ, không ở chung chủ, ở một mình, hay ở ghép (mấy người),…

Thời gian đóng mở và cửa nhà trọ

Có được phép nuôi động vật hay không

Giá tiền thuê nhà/tháng bao nhiêu

Tìm nhà cho thuê hiệu quả bằng cách nào?

Thông tin từ người thân/bạn bè

Bạn bè và người thân: bạn hãy đăng thông tin tìm thuê nhà tại Quận 12 lên tường facebook cá nhân, chắc chắn bạn sẽ nhận được những bình luận và kết quả hữu ích.

Nếu người thuê nhà là sinh viên, có thể liên hệ với những sinh viên học khóa trên, hoặc liên hệ với đội sinh viên tình nguyện của trường học đó hoặc group, hoặc là diễn đàn của khoa, trường đại học đó.

Từ nguồn bên ngoài

Đó là chủ quán nước vỉa hè, những người xe ôm: đây có thể là những người nắm nhiều thông tin về nhà trọ cho thuê nhất và đương nhiên họ sẽ nhận 1 khoản hoa hồng nếu việc cho thuê nhà trọ thành công.

Tờ rơi dán trên cột điện: hầu hết những người dán tờ rơi này đều là môi giới BĐS và bạn phải cẩn trọng. Hãy thỏa thuận trước với họ và chỉ đồng ý trả phí khi đã thuê được nhà.

Tìm nhà thuê trực tiếp: đi trực tiếp vào những ngõ hẻm để tìm thuê nhà trọ

Website và mạng xã hội: có thể sử dụng 2 phương án này cùng một lúc để việc tìm kiếm nhà trọ Quận 12 hiệu quả hơn

Chọn lọc và đi khảo sát thực tế

Sau khi đã có danh sách các nhà trọ/phòng trọ, hãy sàng lọc qua để loại bỏ những phòng trọ nào không phù hợp với nhu cầu hoặc loại bỏ những địa chỉ nhà trọ lừa đảo bằng, bạn hãy gọi điện trực tiếp để hỏi. Sau đó, hãy lên lộ trình để đi khảo sát thực tế, kết hợp tìm kiếm thêm nhà trọ xung quanh. So sánh giữa các nhà trọ này. Và nên đặt cọc tại nhà trọ nào bạn muốn thuê.

Nhận biết phòng trọ tốt bằng cách nào?

Quang cảnh xung quanh:

Tránh những những nhà trọ có hàng xóm thích karaoke, cạnh quán café nhạc inh ỏi,…

Tránh nơi ngập nước

Có bảng thông báo đại loại như “cẩn thận mất xe, nếu mất thì nhà trọ không chịu trách nhiệm”, rất nhiều khả năng khu nhà trọ này đã xảy ra trộm cắp.

Xem hàng xóm quanh đó là người như thế nào, có hiền lành, có xăm trổ,…

Có từng xảy ra án mạng quan trọng nào trong phòng trọ hay không

Vật chất bên trong phòng trọ

Có ngửi thấy mùi ẩm mốc không

Tường nhà có bị nứt không

Nước sinh hoạt có bị mùi không

Nhà vệ sinh khép kín hay công cộng

Cửa sổ, ổ khóa nhà có an toàn không, phòng trọ riêng tư không

Phong thủy phòng trọ có đó có tốt không

Tình trạng của nội thất, vật dụng trong phòng trọ

….

Kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của nội thất phòng trọ

Những thông tin cần trao đổi với chủ nhà

Nhà cho thuê có chính chủ không

Giá thuê nhà bao nhiêu/tháng?

Có cần phải đặt cọc không? Nếu đặt cọc trên 3 tháng tiền thuê nhà, bạn phải xem xét lại nhà trọ đó

Tiền điện, tiền nước, wifi

Chi phí phát sinh

Nội quy phòng trọ cho thuê như thế nào

Nhận biết lừa đảo khi thuê nhà như thế nào?

Lừa tiền đặt cọc của người thuê (cách này khá phổ biến)

Lừa tiền đặt cọc tháng thuê nhà

Lừa tiền môi giới BĐS

Lừa tiền từ những phát sinh

Thuê nhà Quận 12 giá rẻ ở đâu?

Khảo sát về dữ liệu tin rao cho thuê nhà Quận 12 trên Batdongsan.com.vn cho thấy, mức giá thuê nhà nguyên căn Quận 12 đang dao động từ 3 -> 150 triệu/tháng, tuỳ thuộc vào vị trí, diện tích và đặc điểm của ngôi nhà.

Nếu chịu khó tìm kiếm, cộng thêm cho mình một chút may mắn, bạn hoàn toàn có thể thuê căn nhà Quận 12 dưới 3 triệu đồng. Xuất phát từ phân khúc giá nhà đa dạng, nên đối tượng thuê nhà Quận 12 cũng rất đa dạng: Đó là người có thu nhập ổn định, mong tìm nhà chất lượng để sinh sống. Nhiều gia đình trẻ cần không gian thoải mái cũng nhắm đến phân khúc nhà riêng trong hẻm Quận 12. Người có thu nhập thấp có thể lựa chọn nhà cấp 4 cho thuê Quận 12 nằm trong hẻm nhỏ. Nhóm khách thuê nhà để mở cửa hàng sẽ lựa chọn thuê nhà nguyên căn Quận 12 có mặt tiền đường.

Với nhu cầu thuê nhà riêng Quận 12 giá rẻ từ 3-5 triệu/tháng, bạn dễ dàng thuê nhà trong hẻm tại đường Nguyễn Thị Đặng, đường Hiệp Thành, Lâm Thị Hố, đường T15, hay cầu Ngã Tư Ga… Phân khúc nhà khu này là nhà cấp 4, 1 trệt 1 lầu từ 30-60m2.

Từ 5-10 triệu đồng/tháng, bạn sẽ có nhiều lựa chọn khi thuê nhà nguyên căn Quận 12. Trên Batdongsan.com.vn, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy tin rao thuê nhà nguyên căn Quận 12 tầm giá này tại đường Ngã Tư Ga – Hà Huy Giáp, đường Dương Thị Mười, Lê Văn Khương, đường Tân Thới Hiệp… hay nhà cho thuê ở phường Thạnh Xuân.

Nhà nguyên căn có mặt bằng kinh doanh tại Quận 12 TPHCM có giá thuê trên 10 triệu/tháng. Những ngôi nhà đó thường ở các tuyến phố hoặc các hẻm xe hơi.

An ninh là một vấn đề rất cần lưu tâm tại địa bàn Quận 12. Đặc biệt, nếu khách thuê nhà ở Quận 12 quanh Bến xe An Sương; cầu vượt An Sương, thì tình hình an ninh tại đây rất phức tạp.

Cuối cùng là vấn đề ngập nước tại Quận 12 cũng đáng để lưu tâm. Chắc bạn vẫn nhớ những trận mưa lớn hồi đầu tháng 8.2022 đã khiến Quận 12 ngập nặng, như tuyến đường Nguyễn Văn Quá. Nếu bạn muốn thuê nhà tại Quận 12 để ở mà không bị ngập, nên hạn chế nhà cho thuê ở các tuyến đường như Nguyễn Văn Quá (đoạn đường từ Trường Chinh đến đường Tô Ký), con đường Phan Văn Hớn (đoạn đường từ Quốc lộ 1A đến khu Tân Thới Nhất 08), đường Quốc lộ 1A (đoạn đường từ Nguyễn Văn Quá đến khu vực đường Lê Thị Riêng).

Bài viết trên đây đã gửi đến bạn đọc một số kinh nghiệm cho thuê nhà Quận 12, cũng như một số khu vực cho thuê nhà Quận 12 giá tốt. Mong rằng những chia sẻ trên của Batdongsan.com.vn hữu ích với bạn đọc.

