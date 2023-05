3 kinh nghiệm thuê nhà trọ quận 7 dành cho sinh viên

nhà trọ quận 7 giá rẻ không phải là một điều dễ dàng, nhất là với những bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm. Vậy làm thế nào để có thể thuê nhà trọ quận 7 giá rẻ? Các bạn sinh viên nói riêng và những người chưa có kinh nghiệm thuê nhà trọ nói chung, cùng theo dõi bài viết sau. Quận 7 là một quận lớn của T P.HCM. Quận 7 cũng được nhận xét là có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay. Bởi vậy, khu vực này có mức giá thuê nhà, mức giá thuê phòng trọ tương đối đắt đỏ. Cũng vì thế, để tìm thuêgiá rẻ không phải là một điều dễ dàng, nhất là với những bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm. Vậy làm thế nào để có thể thuê nhà trọ quận 7 giá rẻ? Các bạn sinh viên nói riêng và những người chưa có kinh nghiệm thuê nhà trọ nói chung, cùng theo dõi bài viết sau.

Tại sao nhà trọ Quận 7 thu hút người thuê?

Nhắc đến Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến dự án bất động sản nổi tiếng là khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng cùng sự xa hoa, lộng lẫy. Và đương nhiên, tại khu Phú Mỹ Hưng dường như không thích hợp đối với cuộc sống đi thuê nhà trọ, thuê phòng trọ, nhất là đối với các bạn sinh viên hoặc những người mới ra trường đi làm.

Tuy nhiên, sự thật "khó tìm nhà trọ" trên địa bàn Quận 7 thì không như nhiều người vẫn hay nghĩ. Được biết, Quận 7 là khu vực có rất nhiều trường đại học lớn, có thể kể đến như trường Đại học RMIT, trường Đại học Kinh tế cơ sở phía nam thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trường Đại học Tôn Đức Thắng,… Hầu hết, các trường đại học đó đều có vị trí tọa lạc trên những cung đường lớn, đó là những tuyến huyết mạch và có vai trò quan trọng, ví dụ như đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Văn Linh, đường Huỳnh Tấn Phát,… Chính vì thế, sự xuất hiện của các trường đại học danh tiếng vừa kể trên đã thúc đẩy nhu cầu tìm thuê nhà trọ Quận 7 giá rẻ tăng cao, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên, nhu cầu về phòng trọ cho thuê của họ đang rất cần thiết.

Nhà trọ Quận 7 luôn thu hút người thuê

Hơn nữa, Quận 7 là cửa ngõ phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành lân cận. Do đó, ngoài số lượng rất lớn là các bạn sinh viên, thì nhu cầu thuê phòng trọ Quận 7 còn là nhu cầu của rất nhiều người lao động đến từ các tỉnh thành khác.

Với các bạn học sinh, sinh viên, họ sẽ tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển giữa nhà trọ và trường học. Còn đối với những người đi làm, những phòng trọ gần với văn phòng công ty, gần doanh nghiệp họ đang làm việc, chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Giá thuê nhà trọ Quận 7 cao hay thấp?

Mức giá thuê nhà trọ Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được đánh giá khá cao, thậm chí giá thuê trọ cao không hề thua kém các quận nội thành Sài Gòn như Quận 10, Quận 1,… Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, mức giá thuê phòng trọ Quận 7 đa phần phụ thuộc vào vị trí, diện tích và cả chất lượng tiện ích có xung quanh khu nhà trọ bạn định thuê.

Theo thống kê mới nhất, mức giá cho thuê phòng trọ gần Lotte Quận 7 như khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ hay các nhà trọ dọc tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Thị Thập,… hiện có giá thuê phòng trọ cao hơn hẳn so với những khu vực nhà trọ khác trong cùng địa bàn, nhất là khi bạn muốn thuê phòng trọ khu vực Him Lam Quận 7. Mức giá cho thuê phòng trọ Quận 7 khu Him Lam đang dao động từ khoảng 3 triệu/phòng. Những phòng trọ có vị trí ngoài mặt đường lớn thường có giá cao hơn nhiều so với các phòng trọ có vị trí ở trong hẻm.

Mức giá thuê nhà trọ Quận 7 có giá cao không hề thua kém các quận nội thành Sài Gòn

Bên cạnh đó, mức giá cho thuê nhà trọ Quận 7 khu chế xuất Tân Thuận – nơi đây thu hút rất nhiều người lao động, hiện đang có giá thuê tương đối rẻ, chỉ chưa tới 2 triệu đồng/tháng, thậm chí có những nhà trọ Quận 7 đang cho thuê với giá 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, những căn phòng trọ này có chất lượng không mấy tốt, thậm chí khá tạm bợ, lụp xụp, chắc chắn sẽ không đáp ứng được nhu cầu của những người thuê nhà.

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn thuê phòng trọ quận 7 dưới 2 triệu đồng/tháng ngoài khu chế xuất Tân Thuận, có thể lựa chọn một trong những hình thức nhà ở như:

Sống tại khu ký túc xá

Ở ghép với bạn

Ở chung nhà với chủ

Nhưng đa phần những hình thức nhà trọ này sẽ tồn tại nhiều ưu và nhược điểm. Vì thế, Batdongsan.com.vn khuyên bạn cần xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định thuê chỗ ở.

Sinh viên nên thuê nhà trọ quận 7 theo mức giá nào?

Thuê phòng trọ Quận 7 giá 1.2 triệu đồng

Nếu bạn là đối tượng khách hàng có tài chính dưới 5 triệu đồng/tháng, ví dụ như những bạn sinh viên tỉnh lẻ thì nên lựa chọn thuê phòng trọ có mức giá khoảng 1,2 triệu/tháng đổ lại. Với mặt bằng chung hiện nay của phòng trọ khu vực Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thì mức giá cho thuê này không hề dễ tìm.

Thế nhưng, nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm phòng trọ cho thuê với giá 1,2 triệu/tháng thì không phải là không có. Bạn hoàn toàn có thể tìm thuê cho mình một căn phòng trọ rộng rãi và có thể chia ra ở ghép cùng với bạn bè hoặc người thân của bạn. Ví dụ như đồng nghiệp, bạn thân, người bạn học chung trường, chung lớp,… khi ở trọ chung thì giá cả phòng trọ đó sẽ không còn là điều khiến người thuê quá để tâm.

Với mức giá cho thuê này thì các bạn sinh viên hoàn toàn có thể cân nhắc đến hình thức ở ký túc xá cũng rất hợp lý.

Thuê phòng trọ Quận 7 giá 1.5 triệu đồng

Với mức giá 1,5 triệu/tháng bạn có thể tìm thuê những căn phòng trọ với diện tích nhỏ, thường là những phòng trọ trong các ngõ hẻm hoặc là các phòng trọ kiểu nhà nguyên căn chia ra các phòng rồi cho thuê nhỏ lẻ, người thuê sử dụng chung toilet, chung phòng bếp,….

Kiểu phòng trọ cho thuê này khá bất tiện đối với sinh hoạt của người thuê, tuy nhiên nó lại có ưu điểm là giúp bạn tiết kiệm được tối đa chi phí, trong khi vẫn có thể được thoải mái ở 1 mình, không cần chia sẻ phòng hay ở ghép cùng với ai.

Hơn nữa, các kiểu phòng trọ như thế thường sẽ ở chung với chủ nhà, cho nên đảm bảo cho bạn được an toàn. Hình thức này khá phù hợp với các bạn sinh viên là nữ giới thuê phòng hay các công nhân.

Thuê phòng trọ Quận 7 giá 2 triệu đồng

Mức giá 2 triệu đồng/tháng cũng là con số phù hợp giúp bạn dễ dàng tìm thuê được một căn phòng trọ rộng rãi, thoáng mát tại trung tâm Quận 7.

Bạn cũng đừng quên cân nhắc kỹ về các khoản thu nhập của chính mình cùng mức giá cho thuê phòng trọ 2 triệu khi ở một mình. Bạn cần đảm bảo tiền phòng cùng với các chi phí liên quan khác không chiếm quá 30% thu nhập mỗi tháng. Nếu chi phí này đang chiếm quá 30% thu nhập thì rất dễ khiến bạn bị áp lực gánh nặng tài chính.

Trước khi quyết định tìm thuê phòng trọ Quận 7, người thuê cần phải trang bị cho mình những kinh nghiệm sau đây:

Tìm hiểu kỹ về nơi bạn thuê trọ

Trong nhiều năm trở lại đây, tình trạng ngập lụt diễn ra tại Quận 7 nói riêng và toàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung khiến cho nhiều người bị lâm vào tình cảnh “dở khóc dở cười”, nhất là tình trạng ngập lụt trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát. Vì thế, trước khi quyết định thuê trọ, bạn cũng cần hỏi rõ chủ nhà về tình trạng ngập lụt của chính ngôi nhà trọ đó cũng như các khu vực xung quanh nhà trọ để tránh gặp phải những rắc rối, bất cập trong quá trình sinh sống tại đây.

Bạn cần tìm hiểu kỹ về tình trạng ngập lụt quanh khu trọ trước khi thuê

Chọn phòng trọ có vị trí thích hợp

Vị trí phòng trọ cho thuê cũng có vai trò quan trọng với khách thuê trọ. Nếu người thuê là sinh viên, những căn phòng trọ cạnh trường học chắc chắn sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Còn nếu người thuê là người đi làm, thuê phòng trọ gần với chỗ làm sẽ giúp bạn tránh được vấn đề tắc đường vào những giờ cao điểm. Vì tình trạng giao thông cũng chính là vấn đề khiến cho nhiều người đau đầu và tìm cách để giải quyết.

Khảo sát mức giá cho thuê nhà trọ Quận 7 quanh khu vực đó

Để thuê phòng trọ Quận 7 với mức giá phù hợp nhất, người thuê cũng nên khảo sát trước về khu vực xung quanh nơi mình định thuê trọ. Việc khảo sát khu vực tuy tốn nhiều công sức và thời gian, nhưng sẽ giúp người thuê có cái nhìn tổng quát hơn về giá thuê nhà trọ khu vực đó. Và chắc chắn giúp bạn dễ thương lượng với chủ nhà hơn để đưa ra mức giá nào là hợp lý nhất.

Ngoài ra, khi tìm thuê nhà Quận 7, người thuê cũng cần lưu ý thêm về những điều dưới đây:

Hợp đồng cho thuê nhà phải cụ thể, rõ ràng.

Nhà cho thuê có phải là nhà chính chủ không.

Quy định giá điện nước cụ thể như thế nào.

Trên đây là một số lưu ý quan trọng khi thuê nhà trọ Quận 7 để các sinh viên có thể tham khảo. Tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng kinh tế của bản thân mà các sinh viên có thể đưa ra quyết định thuê phòng trọ sao cho phù hợp. Hy vọng bài viết trên giúp bạn thuê nhà Quận 7 hiệu quả.

Thu Pham