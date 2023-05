Kinh nghiệm thuê phòng trọ Phú Nhuận - Cần nắm rõ để tránh rủi ro

Vậy, cách thuê phòng trọ Phú Nhuận như thế nào để dễ dàng và đơn giản nhất? Ở đâu cho thuê phòng trọ Phú Nhuận giá rẻ và chất lượng? Đọc bài viết sau của Batdongsan.com.vn để có những thông tin cần thiết cho mình nhé.

Tại sao phòng trọ Phú Nhuận được nhiều người thuê?

Quận Phú Nhuận có giao thông tốt

Giao thông quận Phú Nhuận luôn nhận được đánh giá tốt nhất để khách hàng thuê nhà trọ, phòng trọ. Bởi nơi đây có các hướng đều giáp tuyến đường đi đến sân bay Tân Sơn Nhất hay đi đến quận Tân Bình về phía Tây thành phố, hoặc dễ dàng đi đến trung tâm qua quận 1. Bên cạnh đó, các tuyến đường trong nội thành cũng đều là đường lớn, dễ dàng cho việc đi lại đến các tỉnh thành lân cận khác của TP.HCM.

Không chỉ có thế, quận Phú Nhuận TP.HCM còn được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng. Chất lượng đường xá tốt, rộng rãi, thông thoáng và ít bị gồ ghề, nơi đây rất ít khi xảy ra tắc đường.

Ngoài ra, xét về giáp ranh địa lý, quận Phú Nhuận sát với quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh, nên người dân sống tại đây cũng dễ dàng đi về khu đông thành phố.

Bởi vì thế, nếu người thuê trọ là học sinh, sinh viên hay những người mới đi làm, lựa chọn nhà trọ quận Phú Nhuận để ở là thích hợp nhất.

Quận Phú Nhuận được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng, nên thu hút nhiều người thuê trọ

Nhu cầu sinh hoạt cần thiết được đáp ứng tốt

Với người cần thuê phòng trọ quận Phú Nhuận nói riêng và người đi thuê trọ nói chung, thì yếu tố này là điều quan trọng nhất. Quận Phú Nhuận được xem là một trong những địa bàn của TP.HCM đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân về học tập, vui chơi và giải trí. Tại đây có hệ thống bệnh viện, nhiều trường học, siêu thị và trung tâm thương mại sầm uất, nhiều chợ,… tất cả đều được đánh giá thuộc loại tốt nhất.

Bệnh viện và trạm xá mặc dù không nhiều như ở Quận 1, Quận 5, Quận 10 TP.HCM, tuy nhiên có chất lượng không hề thua kém. Hệ thống trường học cũng có đầy đủ từ cấp mầm non đến đại học. Chợ, siêu thị, TTTM phân bố vô cùng hợp lý, giúp người dân không phải khó khăn khi cần thiết.

Bên cạnh đó, người dân quận Phú Nhuận cũng được đánh giá khá cao về trình độ văn hóa, là cộng đồng dân cư ý thức tốt. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến cho nhiều người muốn tìm phòng trọ ở quận Phú Nhuận.

Quận Phú Nhuận với không gian sống tốt

Về điều này, Batdongsan.com.vn xin chắc chắn với bạn! Không gian sống là một yếu tố vô cùng quan trọng với bất kỳ ai đi thuê phòng trọ nói chung. Một không gian sống thoải mái chắc chắn có lợi cho sức khỏe, tâm lý và tinh thần của con người luôn ở trạng thái tốt, giúp con người xóa tan đi những mệt mỏi và căng thẳng sau ngày dài làm việc, học tập.

Được biết, quận Phú Nhuận vào ban ngày không quá ồn ào và náo nhiệt, nơi đây chỉ vừa đủ sôi động như một quận bình thường khác của TP.HCM. Khi màn đêm xuống, không gian quận Phú Nhuận thường mang đến cho người ta cảm giác thoải mái, một sự yên tĩnh đáng ngạc nhiên mà ít quận nào hiện nay của TP.HCM có được.

Quận Phú Nhuận thu hút nhiều người thuê nhà trọ bởi nơi đây có không gian sống tuyệt vời

Giá thuê phòng trọ Phú Nhuận không quá cao

Nếu mức giá thuê nhà ở đang là vấn đề khiến bạn lo ngại, thì khi thuê phòng trọ Phú Nhuận sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng. Nhìn chung, giá phòng trọ khá thấp, chỉ dao động từ 600 ngàn đồng/tháng đối với ký túc xá và 10 triệu đồng/tháng đối với những căn hộ chung cư cao cấp, hay thuê nhà nguyên căn có đầy đủ tiện nghi. Bạn cũng dễ dàng thuê phòng trọ Phú Nhuận 2 triệu với không gian rộng rãi. Từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng là bạn đã thuê được phòng trọ cao cấp hơn với đầy đủ tiện ích và tiện nghi xung quanh.

Đây là mức giá thuê trọ khá rẻ. Bởi quận Phú Nhuận khá gần với trung tâm Quận 1. Đáng lẽ ra nơi đây phải có giá thuê phòng trọ tương đối cao, thế nhưng mức giá của nó chỉ bằng mặt bằng chung so với nhiều quận khác như quận Thủ Đức và Quận 9.

Batdongsan.com.vn, chỉ từ 8 -> 10 triệu đồng/tháng là người thuê có thể thuê nhà ở với tiện nghi sinh hoạt tương đương với căn hộ đang có giá thuê từ 15 –> 20 triệu đồng/tháng tại khu vực Quận 1, Quận 2. Bên cạnh đó, giá thuê nhà nguyên căn Phú Nhuận , phòng trọ cao cấp Phú Nhuận cũng có giá thành không quá cao. Theo tìm hiểu của, chỉ từ 8 -> 10 triệu đồng/tháng là người thuê có thể thuê nhà ở với tiện nghi sinh hoạt tương đương với căn hộ đang có giá thuê từ 15 –> 20 triệu đồng/tháng tại khu vực Quận 1, Quận 2.

Quận Phú Nhuận có an ninh tốt

Quận Phú Nhuận TP.HCM còn nổi tiếng là khu vực có an ninh tốt, với sự bố trí của rất nhiều dân quân tự vệ và các đồn công an để bảo vệ cho người dân. Đội ngũ này hoạt động liên tục 24/7, thường xuyên đi tuần tra mọi khu vực và ưu điểm là có độ khẩn trương cao. Bởi thế, tại địa bàn quận Phú Nhuận cũng rất ít khi xảy ra trộm cướp, nghiện hút cũng được chính quyền nơi đây giải quyết triệt để, nhằm mang đến cho con người sự an toàn và yên tâm.

Kinh nghiệm thuê phòng trọ Phú Nhuận tránh rủi ro

Việc tìm kiếm và thuê phòng nói chung ở thời điểm hiện tại nhìn chung khá khó khăn. Vì thế, các bạn cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng về thị trường phòng trọ nói chung. Đồng thời hãy tích lũy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm để có thuê được một phòng trọ sao cho phù hợp với túi tiền nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của mình.

Xác định nhu cầu thuê trọ và khả năng của bản thân

Đây là bước rất quan trọng, nên bạn không nên bỏ qua nó. Bởi có nhiều trường hợp thuê trọ đã phải dọn đi chỗ khác chỉ sau một vài tháng thuê phòng trọ, cũng bởi vì căn phòng trọ này không phù hợp, hoặc người thuê không còn khả năng để chi trả tiền phòng.

Thực tế cho thấy, chất lượng phòng trọ luôn tương xứng với mức giá thuê. Cho nên, nếu bạn muốn thuê phòng trọ Phú Nhuận giá rẻ, thì không nên vẽ ra quá nhiều tiêu chí đối với căn phòng trọ.

Hãy lựa chọn một cách cẩn thận và đưa ra một hình mẫu phòng trọ phù hợp nhất với bạn. Từ đó, việc thuê phòng sẽ trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.

Xác định nhu cầu và khả năng của bản thân là bước quan trọng khi thuê phòng trọ

Tìm thuê phòng trọ trên internet

Hiện nay, có rất nhiều phương án để bạn có thể tìm kiếm và thuê nhà trọ Phú Nhuận ưng ý. Tuy nhiên, các bạn phải cân nhắc về độ tin cậy của địa chỉ mà bạn đã tìm được, vì có nhiều người đã bị lừa từ cách tìm nhà trọ trên Internet.

Việc tận dụng mạng Internet trong quá trình tìm kiếm, chắc chắn việc này đem lại hiệu quả cao cho bạn. Không những thế, việc này còn giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian lẫn chi phí giao dịch qua trung gian.

Thuê trọ Phú Nhuận thông qua trang mạng xã hội

Trên một số trang mạng xã hội như: facebook, zalo,… có khá nhiều các hội, nhóm chia sẻ về việc cho thuê phòng trọ quận Phú Nhuận nói riêng. Các bạn có thể tham khảo tin phòng trọ cho thuê từ những bài đăng đó.

Ngoài ra, còn có rất nhiều dạng bài viết chia sẻ về những khu trọ chuyên đi lừa đảo, hay xảy ra tình trạng mất cắp… để người đọc cập nhật thêm thông tin tham khảo và tránh né.

Thuê trọ thông qua website rao vặt

Bạn chỉ cần tìm kiếm với từ khóa “phòng trọ Phú Nhuận”. Ngay lập tức Google sẽ trả lại cho bạn kết quả của hàng trăm website rao vặt khác nhau. Việc tìm kiếm này sẽ giúp bạn có thêm nhiều cơ hội.

Tuy nhiên không phải thông tin ở trang web nào cũng là chính xác. Có những trang web được lập ra với mục đích lừa đảo bằng cách đăng tải thông tin không có thực. Chính vì vậy, bạn cần biết cách chọn lọc những thông tin chính xác và hữu ích với bản thân mình.

Batdongsan.com.vn là là website số 1 về bất động sản , được chuyên gia BĐS lẫn người dùng đánh giá cao về sự uy tín và độ chuyên nghiệp. Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm thông tin như phòng trọ Phú Nhuận giá rẻ, phòng trọ Phú Nhuận giá 2 triệu,… trên trang thông tin này mà không phải lăn tăn về sự sai lệch của thông tin. Bởi những thông tin mà đội ngũ của website này cung cấp có độ chính xác tuyệt đối và luôn được cập nhật nhanh nhất.

Trang thông tin Batdongsan.com.vn là website được chuyên gia đánh giá cao

Thỏa thuận với chủ nhà

Sau khi đã tìm được phòng trọ ưng ý, người thuê cần thỏa thuận với chủ trọ về một số vấn đề có liên quan tới hợp đồng thuê phòng trọ . Hãy hỏi chủ nhà rõ ràng về những chi phí người thuê trọ cần phải đóng, thời gian ra vào nhà trọ như thế nào, quan trọng hơn nữa là hỏi về số tiền cần đặt cọc. Đồng thời, bạn hãy khéo léo thỏa thuận và thuyết phục họ đồng ý cho bạn thuê phòng trọ với mức giá ưu đãi nhất có thể.

Thuê phòng trọ Phú Nhuận giá tốt ở đâu?

Batdongsan.com.vn xin chia sẻ với bạn đọc một số tuyến đường cho thuê phòng trọ Phú Nhuận tốt như:

Đường Phan Xích Long: đây được xem là tuyến đường có cơ sở vật chất tương đối tốt, có đầy đủ mọi tiện ích người dân cần, cũng chính bởi thế mà giá phòng trọ ở đây khá cao.

Theo khảo sát chung về khu vực nhà trọ trên đường Phan Xích Long, ngoài tuyến đường Phan Xích Long rộng rãi, thì các con đường khác tại quận Phú Nhuận đa phần đều có lối đi nhỏ và khá nhiều hẻm hóc. Nên các bạn hãy cân nhắc kỹ khi chọn thuê nhà tại những tuyến đường này.

Đường Vạn Kiếp: tuyến đường này khá nổi tiếng với các món ăn đặc sản, giá thuê phòng trọ tại đây cũng khá rẻ và mức giá vừa phải, bạn thuê phòng trọ Phú Nhuận tại khu vực này chỉ từ 1.5 –> 2.5 triệu đồng/tháng

Đường Nguyễn Kiệm: nếu ngôi trường bạn đang học ở quận Gò Vấp, thì con đường Nguyễn Kiệm này chính là nơi để thuê trọ tốt nhất dành cho bạn.

Đường Thích Quảng Đức: đây là khu vực thuê trọ dành cho những người thích sống tại một nơi có bầu không khí yên tĩnh và cần sự thoải mái.

Một số tuyến đường khác tại quận Phú Nhuận cũng rất ổn định để bạn thuê trọ, ví dụ như đường Lê Văn Sỹ, đường Hồ Văn Huê, đường Đặng Văn Ngữ,…

Muốn tiết kiệm chi phí thuê phòng trọ Phú Nhuận, phải làm sao?

Chi phí thuê nhà ở và phí sinh hoạt luôn là một vấn đề khiến cho nhiều người phải đau đầu suy nghĩ. Chính vì thế, để giúp bạn tiết kiệm chi phí hơn thì các bạn nên chọn thuê những căn phòng trọ Phú Nhuận với diện tích vừa đủ dùng.

Tìm người ở ghép phòng trọ

Tìm bạn để ở ghép cùng sẽ giúp bạn có thêm người để chia sẻ tiền nhà, tiền điện nước và sinh hoạt… Tuy nhiên, các bạn không nên ở ghép một phòng mà quá đông người và chúng tôi khuyên bạn chỉ nên ở ghép với bạn bè thân thiết hoặc ở với người quen để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Đồng thời, nếu ở ghép thì hãy chú ý bảo quản những đồ đạc cá nhân của mình.

Thuê phòng trọ trong ngõ nhỏ

Thuê phòng trọ Phú Nhuận trong hẻm và ở xa trung tâm, chắc chắn sẽ có giá rẻ hơn rất nhiều so với những phòng trọ Phú Nhuận ở mặt đường lớn. Tuy hơi bất tiện trong quá trình di chuyển, nhưng nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được khoản tiền không hề nhỏ.

Ngoài ra, những căn phòng trọ ở xa trung tâm náo nhiệt sẽ giúp cho người thuê có cảm giác thoải mái và yên tĩnh. Đương nhiên, việc học tập và nghỉ ngơi của các bạn sẽ hiệu quả hơn.

Bài viết trên đã cung cấp cho người đọc những thông tin và một số kinh nghiệm thuê phòng trọ Phú Nhuận. Chúc các bạn nhanh chóng tìm thuê cho mình một phòng trọ tại quận Phú Nhuận sao cho ưng ý với mức giá phù hợp nhất. Hãy theo dõi Batdongsan.com để cập nhật những thông tin mới nhất về nhà cho thuê Phú Nhuận hoặc thị trường mua bán nhà Phú Nhuận!

Thu Pham

Xem thêm: